Нацкомиссия повысила цену тонны угля на 25%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг в расчетах оптово-рыночной цены электроэнергии на 2017 год повысила цену энергоугля на 25% – с 1,390 грн до 1,736 гривни за тонну.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, пишет "Интерфакс-Украина".

Он заявил, что министерство планирует увеличить отпускную цену на добываемый на государственных шахтах уголь.

"Цена на уголь будет увеличена", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

В то же время министр не уточнил, с какого периода и на сколько планируется увеличить цену на энергетический уголь, добываемый госшахтами.