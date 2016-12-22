В Латвии выпустили прозрачную монету с Землей
Четверг, 22 декабря 2016, 17:55
Банк Латвии выпустил коллекционную полупрозрачную монету "Земля".
Ее номинал составляет 5 евро, но продаваться она будет за 85 евро, пишет meduza.
Как сообщается, монета состоит из трех частей.
Снаружи — серебряное кольцо; посередине — прозрачная керамика (шпинель) марки Perlucor; в центре — модель Земли из серебра.
Идея "Земли" победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии.
Тираж полупрозрачной монеты — пять тысяч экземпляров.
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"найбільш інноваційну монету євро" - правильно