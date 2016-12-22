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В Латвии выпустили прозрачную монету с Землей

Четверг, 22 декабря 2016, 17:55

Банк Латвии выпустил коллекционную полупрозрачную монету "Земля".

Ее номинал составляет 5 евро, но продаваться она будет за 85 евро, пишет meduza.

Как сообщается, монета состоит из трех частей.

 

Снаружи — серебряное кольцо; посередине — прозрачная керамика (шпинель) марки Perlucor; в центре — модель Земли из серебра.

Идея "Земли" победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии.

 

Тираж полупрозрачной монеты — пять тысяч экземпляров.

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Латвия банк
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IP: 92.60.178.---Sasha Kovalchuk22.12.2016 19:09
"саму інноваційну монету євро" - неправильно
"найбільш інноваційну монету євро" - правильно
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