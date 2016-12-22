В Латвии выпустили прозрачную монету с Землей

Андрей Коболев: Пусть выйдут и скажут – пошла Европа куда подальше О необходимости смены главы "Укртрансгаза" Коболев заговорил только сейчас, когда потерял контроль над финансовыми потоками предприятия. В интервью ЭП Коболев рассуждает о последствиях "внеплановой" свободы "Укртрансгаза", роли в этом процессе команды Фирташа и консультациях с Гройсманом и Яценюком. (Рус.)

ТОВ с химерами. Друзья президента и Злочевский делят нефтегазовые месторождения После трехлетнего перерыва Украина возобновила процесс привлечения инвесторов к разработке полезных ископаемых. На кону — десятки газоносных площадей, которые окажутся, скорее всего, в руках ближайшего окружения президента.