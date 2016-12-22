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Старейший банк мира могут национализировать - СМИ

Четверг, 22 декабря 2016, 17:29

Самый старый в мире банк, итальянский Monte dei Paschi di Siena могут национализировать после неудачных попыток продать.

Об этом пишет liga.net со ссылкой на Bloomberg. 

Издание напоминает, что до конца года банку нужно докапитализироваться на 5 млрд евро (5,2 млрд долл.) до конца года.

Пока инвесторы не проявляют внимания к акциям банка. Два предложения по обмену долговых обязательств на акции привлекут около 2 млрд долл., а конвертация облигаций инвесторов - 2,5 млрд долл.

Если руководство все же примет решение о передаче банка в руки государства, это будет крупнейшая банковская национализация в Италии за последние десятилетия.

За национализацией Monte Paschi может последовать передача государству также Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza в рамках программы спасения банков объемом 20 млрд долл.

Программу спасения итальянский парламент одобрил вчера. Предполагается, что львиную долю указанной суммы потратят на Monte Paschi.

Сегодня, 22 декабря, состоится заседание руководства банка, на котором будет рассматриваться, в том числе, возможная национализация.

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Италия банк
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Комментарии — 2
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IP: 89.34.237.---spitfire22.12.2016 20:18
безсовісні журналісти, не спокушайте Порошенка та Гонтарєву.
вони за кошти держбюджету можуть і італійський банк націоналізувати...
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IP: 46.200.202.---Yaroslav Yurkiv22.12.2016 20:00
Треба відправити до Італії Гоню та Бєню, вона націоналізує цей банк, а він приватизує.
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