Насалик обещает до 1 января погасить все зарплатные долги перед шахтерами
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины до 1 января 2017 года погасит все долги по заработной плате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятия.
Об этом заявил глава министерства Игорь Насалик, пишет "Интерфакс-Украина".
"Закон 4744 дал возможность полностью выполнить все обязательства перед шахтерами. Теперь можно с уверенностью сказать, что до 1 января 2017 года будут погашены все государственные обязательства перед шахтерами", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.
Как известно, Верховная Рада 22 декабря во втором чтении приняла законопроект о выделении дополнительно 1 млрд грн дотаций государственным угледобывающим предприятиям.
По словам и.о. главы комитета Рады по ТЭК Александра Домбровского, в текущем году государство уже выделило 650-670 млн грн дотаций госшахтам.
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.