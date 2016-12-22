Насалик обещает до 1 января погасить все зарплатные долги перед шахтерами

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины до 1 января 2017 года погасит все долги по заработной плате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятия.

Об этом заявил глава министерства Игорь Насалик, пишет "Интерфакс-Украина".

"Закон 4744 дал возможность полностью выполнить все обязательства перед шахтерами. Теперь можно с уверенностью сказать, что до 1 января 2017 года будут погашены все государственные обязательства перед шахтерами", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Как известно, Верховная Рада 22 декабря во втором чтении приняла законопроект о выделении дополнительно 1 млрд грн дотаций государственным угледобывающим предприятиям.

По словам и.о. главы комитета Рады по ТЭК Александра Домбровского, в текущем году государство уже выделило 650-670 млн грн дотаций госшахтам.