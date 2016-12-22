Государство вернет деньги, вложенные в Приватбанк - Шлапак

Государство обязательно вернет деньги, которые были потрачены на спасение Приватбанка.

Об этом во время пресс-конференции в четверг заявил новый глава Приватбанка Александр Шлапак.

"116 млрд гривен - почти пятая часть бюджета 2016 года, которая потрачена на спасение Приватбанка", - сказал Шлапак.

"Это меня лично очень беспокоит с точки зрения ответственности за то, что я сегодня являюсь участником процесса, когда мы у простых людей, пенсионеров, учителей, военных забираем деньги для того, чтобы спасти банк", - заявил он.

"Я понимаю, что мы должны эти деньги вернуть, и мы обязательно их вернем, или в способ развития банка, возможно, когда мы достигнем определенных масштабов государство примет участие в продаже банка и я уверен, что государство вернет деньги, которые оно вложило в этот банк", - подытожил председатель правления банка.

Как сообщалось, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Переходный период длился 72 часа. В понедельник, 19 декабря, председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила: Приватбанк отнесен к категории неплатежеспособных.

По ее словам, дефицит капитала банка составил 116 млрд грн, а 97% корпоративного кредитного портфеля было роздано компаниям, связанным с акционерами.

Эту "дыру" государство планирует закрыть выпуском облигаций госзайма. Первый транш ценных бумаг на 43 миллиарда гривен будет выпущен до конца года.

Экономическая правда