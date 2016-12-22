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Государство вернет деньги, вложенные в Приватбанк - Шлапак

Четверг, 22 декабря 2016, 13:45

Государство обязательно вернет деньги, которые были потрачены на спасение Приватбанка.

Об этом во время пресс-конференции в четверг заявил новый глава Приватбанка Александр Шлапак.

"116 млрд гривен - почти пятая часть бюджета 2016 года, которая потрачена на спасение Приватбанка", - сказал Шлапак.

"Это меня лично очень беспокоит с точки зрения ответственности за то, что я сегодня являюсь участником процесса, когда мы у простых людей, пенсионеров, учителей, военных забираем деньги для того, чтобы спасти банк", - заявил он.

"Я понимаю, что мы должны эти деньги вернуть, и мы обязательно их вернем, или в способ развития банка, возможно, когда мы достигнем определенных масштабов государство примет участие в продаже банка и я уверен, что государство вернет деньги, которые оно вложило в этот банк", - подытожил председатель правления банка.

Как сообщалось, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Переходный период длился 72 часа. В понедельник, 19 декабря, председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила: Приватбанк отнесен к категории неплатежеспособных.

По ее словам, дефицит капитала банка составил 116 млрд грн, а 97% корпоративного кредитного портфеля было роздано компаниям, связанным с акционерами.

Эту "дыру" государство планирует закрыть выпуском облигаций госзайма. Первый транш ценных бумаг на 43 миллиарда гривен будет выпущен до конца года.

Экономическая правда

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IP: 171.25.193.---spitfire22.12.2016 19:34
"...я упевнений, що держава поверне гроші, які вона вклала в цей банк"
це твердження обов'язково слід продовжити на випадок, якщо обіцянка-цяцянка не справдиться.
наприклад, так: "...інакше усіх шлапаків чесна і моральна українська влада заарештує, засудить на довічне ув'язнення і кофіскує все їх майно."
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IP: 178.92.240.---Oleg Bugaets22.12.2016 18:37
а я особисто не витримав я нахамлю! БРЕШЕ БРЕШЕ і ще раз БРЕШЕ
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IP: 46.133.74.---Petrasko22.12.2016 15:39
.
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IP: 46.200.205.---Олег Слівінський22.12.2016 15:15
В данному питанні детально не розбирався, але висловлю свою ВИКЛЮЧНО СУБЄКТИВНУ думку. На скільки нам обійшовся приватбанк, на стільки грошей недоотримають інші сфери економіки шляхом падіння нашої купівельної спроможності (оскільки гроші з нас знімуть шляхом податків або інфляції). І тут в мене виникають питання, а чим особливий приватбанк, що ми маємо жертвувати власними ресурсами та іншими секторами економіки заради нього? Виникають сумніви, що ця покупка була вигідна і принесе дивіденди більші, аніж, як би вільний ринок самостійно розібрався куди гроші перенаправити. У чому взагалі був сенс, якщо згодом приватбанк перепродадуть? Резюмую, те що кожний з нас заплатить за покупку гроші, які він потенційно міг вкласти з більшою користю в ті сектори економіки, які цього потребують, через нормальні ринкові механізми - факт. Те, що приватбанк принесе значні дивіденди в майбутньому, які потенційно перевищать потенційну альтернативну користь від використання капіталу - під питанням.
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IP: 46.133.167.---Petrasko22.12.2016 14:59
Ай, Бєня, маладца, втюхал гоям неліквід за 5 ярдов зелених.
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