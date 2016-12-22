Новый глава "Приватбанка": Я бы снизил процентные ставки

Высокие процентные ставки, которые "Приватбанк" держал в последнее время, были связаны с проблемой ликвидности банка.

Об этом заявил новый председатель правления "Приватбанка" Александр Шлапак.

"Никаких новых дополнительных комиссий вводиться не будет, могу пообещать это 100%. Что касается процентных ставок, у меня решения нет. Я бы, скажу откровенно, хотел бы их снизить, чтобы уменьшить, на сегодняшний день, расходную часть банка, поскольку сегодня мы имеем ставки выше рынка", - заявил он.

По его словам те ставки, которые "Приватбанк" держал в последнее время, были связаны с проблемой ликвидности банка.

"Сегодня нет никаких проблем в ликвидности банка - я это подчеркиваю. Банк обеспечен ресурсами таким образом, что ему может позавидовать любой банк в Украине. У нас нет проблем с формированием ресурсов", - добавил Шлапак.

Он напомнил, что до нового года в капитал банка войдет 43 миллиарда грн.

"Более того, мы, в соответствии с планом развития банка, проведем еще дополнительный аудит касательно того, что в банке происходит и в случае необходимости внесения дополнительных средств, правительство это обязательно сделает. Когда мы будем обеспечены ресурсом таким надлежащим образом, я убежден, мы вернемся как к вопросу снижения ставок по депозитам, но обязательно и по кредитам", - заключил Шлапак.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию Приватбанка.

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Экономическая правда