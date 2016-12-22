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Новый глава "Приватбанка": Я бы снизил процентные ставки

Четверг, 22 декабря 2016, 13:11

Высокие процентные ставки, которые "Приватбанк" держал в последнее время, были связаны с проблемой ликвидности банка.

Об этом заявил новый председатель правления "Приватбанка" Александр Шлапак.

"Никаких новых дополнительных комиссий вводиться не будет, могу пообещать это 100%. Что касается процентных ставок, у меня решения нет. Я бы, скажу откровенно, хотел бы их снизить, чтобы уменьшить, на сегодняшний день, расходную часть банка, поскольку сегодня мы имеем ставки выше рынка", - заявил он.

По его словам те ставки, которые "Приватбанк" держал в последнее время, были связаны с проблемой ликвидности банка.

"Сегодня нет никаких проблем в ликвидности банка - я это подчеркиваю. Банк обеспечен ресурсами таким образом, что ему может позавидовать любой банк в Украине. У нас нет проблем с формированием ресурсов", - добавил Шлапак.

Он напомнил, что до нового года в капитал банка войдет 43 миллиарда грн.

"Более того, мы, в соответствии с планом развития банка, проведем еще дополнительный аудит касательно того, что в банке происходит и в случае необходимости внесения дополнительных средств, правительство это обязательно сделает. Когда мы будем обеспечены ресурсом таким надлежащим образом, я убежден, мы вернемся как к вопросу снижения ставок по депозитам, но обязательно и по кредитам", - заключил Шлапак.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию Приватбанка.

Читайте также: как спасали Приватбанк, и что происходило за кулисами.

Экономическая правда

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Приватбанк Шлапак
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Комментарии — 4
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IP: 195.78.69.---Alex191722.12.2016 15:46
Это будет последний гвоздь в крышку гроба Привата! Кто после этого будет рисковать своими деньгами за копейки, лучше будет купить квартиру и сдать ее! Тем более, что Гонтарева говорит, что скоро его продадут, а как и кому не понятно и что будет с депозитами после этого тоже не ясно.
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IP: 94.179.102.---Сергій Щербина22.12.2016 15:39
Правда така що я сьогодні не зміг розрахуватись картою приватбанку на двох заправках, банкомати порожні, хочеш грошей іди знімай через інші банкомати з комісією.Цей народ не спиниш він коли панікує то робить це серйозно і з розмахом, скуповує мішками сіль, крупи, просто і бездумно.Так сталось і з банком, клієнти його і положать, сумно але факт є фактом
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IP: 46.133.70.---Naim22.12.2016 15:20
А теперь интересно будет посмотреть на этих дураков, которые захотят рисковать своими деньгами за 3 5 процентов в валюте, надёжнее будет купить недвижимость и сдать ее.
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IP: 93.75.36.---formalin22.12.2016 14:41
Зараз не час знижувати ставки, бо наслідком стане масовий відтік депозитів. І в результаті банк впаде, держава муситиме повертати десятки мільярдів, а курс опуститься до рівня 80!
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