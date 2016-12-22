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Приватбанк перевел свои еврооблигации в капитал

Четверг, 22 декабря 2016, 13:02

Еврооблигации Приватбанка попали в перечень переведенных в капитал финансовых инструментов.

Об этом заявил новый председатель правления Приватбанка Александр Шлапак.

"Еврооблигации почему-то попали в перечень финансовых инструментов, которые были переведены в капитал", - подтвердил Шлапак.

"Это было решение Национального банка, и я думаю, что мы вместе с НБУ постараемся или найти общий язык с держателями облигаций, а если нет, то будем в судебном порядке доказывать правоту", - сказал министр.

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что еврооблигации "Приватбанка" подлежат операциям bail-in.

Bail-in - механизм, который используется при санации проблемных банков и предполагает либо конвертацию депозитов в акции финучреждения, либо переоформление вкладов в специальный субординированный кредит на пополнение капитала.

Экономическая правда

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Приватбанк
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