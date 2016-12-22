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Данилюк: Наблюдательный совет Приватбанка уже сформирован

Четверг, 22 декабря 2016, 12:19

Министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Наблюдательный совет национализированного Приватбанка уже сформирован.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Днипре.

"Уже сформирован Наблюдательный совет Приватбанка. Я еще оставлю определенную интригу, вечером мы представим новую команду, просто сейчас их здесь нет, и мне кажется, что лучше это было бы делать из Киева, некоторые члены Наблюдательного совета находятся там", - сказал Данилюк.

"Это будут представители от государства - два члена, а остальные будут представители международных финансовых организаций, а также независимые эксперты и специалисты в банковской сфере", - заявил министр.

"Вот такая комбинация профессионального Наблюдательного совета с высоким уровнем доверия, а также профессиональной команды, которая будет управлять непосредственно банком, и является залогом успеха в будущем", - подытожил Данилюк.

Ранее СМИ сообщали, что в новую команду Приватбанка войдут Александр Дубровин, Галина Пахачук и Алексей Бережной.

Как сообщалось, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Переходный период длился 72 часа. В понедельник, 19 декабря, председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила: Приватбанк отнесен к категории неплатежеспособных.

По ее словам, дефицит капитала банка составил 116 млрд грн, а 97% корпоративного кредитного портфеля было роздано компаниям, связанным с акционерами.

Эту "дыру" государство планирует закрыть выпуском облигаций госзайма. Первый транш ценных бумаг на 43 миллиарда гривен будет выпущен до конца года.

Экономическая правда

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Приватбанк Данилюк
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IP: 46.133.32.---mykasiev22.12.2016 12:41
Як то кажуть "обличчя до обличчя" -
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