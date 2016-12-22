За национализацию Приватбанка каждый украинец заплатит по 3 тысячи - НБУ
От национализации Приватбанка больше всего проиграло государство, поскольку потратит на его капитализацию 116 миллиардов гривен за счет увеличения госдолга.
Об этом в интервью "Укринформу" заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.
"К сожалению, это было плохое решение, но лучшее из возможных. Государство проиграло. Оно потратит 116 миллиардов гривен на капитализацию за счет увеличения своего госдолга", - сказал Чурий.
По его словам, подсчеты экономистов показали, что сумма долга в расчете на каждого украинца увеличилась на 3 тысячи гривен.
"Каждому национализация стоит 3 тысячи", - добавил заместитель главы НБУ.
Как сообщалось, 21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.
Переходный период длился 72 часа. В понедельник, 19 декабря, председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила: Приватбанк отнесен к категории неплатежеспособных.
По ее словам, дефицит капитала банка составил 116 млрд грн, а 97% корпоративного кредитного портфеля было роздано компаниям, связанным с акционерами.
Эту "дыру" государство планирует закрыть выпуском облигаций госзайма. Первый транш ценных бумаг на 43 миллиарда гривен будет выпущен до конца года.
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один із учасників банди не соромиться про це гучно вголос базікати.
чи такий дурний, безсоромний, чи вкінець розперезались, бо відчувають безкарність?
Україна насправді давно окупована.
своїми власними моральними виродками.
Янукович - лише одна окрема відрижка, але система лишилось непохитною.
через ураження правоохоронних органів тими самими моральними виродками сподіватись на самостійне лікування марно.
коли, нарешті, заарештують Кубіва, Гонтарєву за друк незабезпечених грошей і масовий пограбунок громадян через розкрадений рефінанс, інфляцію, зпровокований збочений курс?
чи ці явища такі складні для розуміння, що керівники гнилих МВС, СБУ не здатні самостійно второпати, що ці дії - теж злочин?
У нас унікальна країна. Всі знають що цих злодіїв потрібно садити. Відомі прізвища тих, хто взяв ці кредити. Звісно можна легко взнати скільки в них нерухомості і коштів. Звісно можна легко, в правовій площині, все конфіскувати і посадити. Але не садять - примушують українців ще зкинутись на них по 3 тисячі. І що робити? Хто знає?