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С 1 января единый соцвзнос будут платить даже "спящие" предприниматели

Четверг, 22 декабря 2016, 10:05

С 1 января 2017 года единый социальный взнос будут платить даже те физлица-предприниматели, которые не получают доход.

Об этом пишет Ain.ua.

В начале декабря в парламенте приняли закон об изменениях к закону "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Если президент его подпишет, физлица-предприниматели, не получающие дохода, должны будут сдавать не только пустые декларации, но и платить ЕСВ. Речь идет о предпринимателях, которые во время простоя в делах перешли с единого налога на общую систему налогообложения, а также о предпринимателях 2 и 3 групп "упрощенки".

Это изменение содержится в п. 33 законопроекта - в предложениях к закону "О сборе и учете единого взноса" в п.2 ч.1 ст. 7, где словосочетание "имеет право" для ФЛП, который не получил доход и рассчитывает для себя ЕСВ, меняется на "обязан".

"Действительно, 1 января вступят в силу изменения в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", которые повлияют на правила уплаты единого социального взноса ФОПами", - заявила юрист ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережна.

По ее словам, на сегодня и до конца года зарегистрированные ФОПы, которые не получают доходы в отчетном месяце, не обязаны уплачивать ЕСВ.

"Однако с нового года ФОПы, в том числе и те, которые "показывают нули", должны платить ЕСВ в размере 704 гривни в месяц", - объясняет юрист.

"Чтобы в новом году не платить ЕСВ "из воздуха", ФОПам без доходов нужно прекратить государственную регистрацию как физического лица-предпринимателя до 1 января 2017 года. Однако не стоит забывать, что на сегодня закон, которым вносятся такие изменения, еще не подписан президентом, а его окончательная редакция еще не опубликована", - подытожила она.

Юрист ICF Legal Service Валерия Мытюшина отмечает, что обязательство уплачивать ЕСВ независимо от наличия дохода будет представлять неудобства для некоторых категорий ФЛП (к примеру, для "спящих" предпринимателей, временно приостановивших свою деятельность).

"Для ФЛП, принадлежащим к первой группе упрощенной системы налогообложения, государство установило причитающуюся к уплате сумму ЕСВ за себя в размере не менее 0,5 минимального страхового взноса, то есть 352 грн в месяц. Эти месяцы будут засчитываться в страховой стаж для начисления пенсий пропорционально уплаченному ЕСВ", - объясняет юрист.

Однако, отмечает Мытюшина, новый закон содержит и позитивные новшества для бизнеса.

"ФЛП, находящиеся на общей системе и являющиеся инвалидами или пенсионерами по возрасту и получающие в законодательно установленном порядке пенсии или социальные пособия, будут освобождены от уплаты ЕСВ за себя", - подытожила она.

Напомним, что ранее подобное освобождение распространялось только на ФЛП-инвалидов и ФЛП-пенсионеров, находящихся на единой системе налогообложения.

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Верховная рада
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Комментарии — 5
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IP: 84.47.179.---Leonid Viktorov22.12.2016 14:35
al1974:
речь идет не о Единщиках, а о тех, кто на общей системе - они обязаны будут платить ЕСВ. (единый социальный взнос, ЭСВ - такого такого налога:))
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IP: 84.47.179.---Leonid Viktorov22.12.2016 14:32
ох Валерия, как же ваша статья мою сказку напоминает - "О пробуждении ФЛ-П на общей системе", термины те же - "спящие ФЛП" и суть та же.

только не пойму как у вас такие цифры получились:
"государство установило причитающуюся к уплате сумму ЕСВ за себя в размере не менее 0,5 минимального страхового взноса, то есть 352 грн в месяц",
352 грн получается из расчета 1 600 грн (минималка с декабря 2016г.) * 22%, но причем тут 0,5 ставки ....
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IP: 217.115.10.---spitfire22.12.2016 12:17
ДФС не буде здатна впоратись із масовим закриттям недіючих (сплячих) ФОПів, виконати належну перевірку їхньої діяльності.
це ж величезний обсяг роботи.
будуть тягнути із закриттям, змушувати платити фіктивні внески ЄСВ із неіснуючих доходів.
справжній вічний двигун, джерело податків.
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IP: 5.1.30.---Shifcook22.12.2016 10:44
а тем временем налоговики в лучших традициях прошлой власти отмечают очередной Новый Год на 1000 персон под аккомпанемент "Мировой Карты" и скоморох нашей современной эстрады.....труженики бл...
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IP: 95.132.33.---al197422.12.2016 10:21
Первая и вторая группы единщиков и раньше были обязаны платить ЭСВ при нулевых доходах. И даже единый налог. Потому как у них налоги и сборы к доходам не привязаны. Да и третья группа физлиц-единщиков тоже должна была платить ЭСВ независимо от наличия дохода, просто сейчас переписали формулировку на более однозначную.
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