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Кабмин продлил действие пошлин на российские товары на год

Среда, 21 декабря 2016, 17:30

Кабинет министров продлил действие постановления, которым Украина отменила условия свободной торговли с Россией до 31 декабря 2018 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Напомним, Россия с 1 января приостановила свободную торговлю с Украиной, ответные санкции Украины начали действовать со 2 января.

С началом 2016 года начал действовать российский закон, который предусматривает остановку действия договора о зоне свободной торговли с Украиной, подписанный в рамках СНГ.

Этот закон был принят и подписан президентом РФ в конце декабря, из-за начала действия экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, с 1 января против Киева начали действовать продовольственные санкции России.

В свою очередь Украина ввела свои ответные санкции против РФ.

Решением Кабмина для товаров из России вводятся дополнительные ввозные пошлины, а определенные категории товаров, в основном продовольственные, запрещается ввозить на территорию Украины.

Экономическая правда

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Кабмин Россия
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IP: 92.112.229.---sensor+221.12.2016 20:07
а певні категорії товарів, в основному продовольчі, забороняється ввозити на територію України.

--

Т.е. РФ это торговый партнёр? Прикольно если бы допустим Англия в 1944-м разрешала Германии ввозить товары, без молочка и творожка, пусть и с налогом.
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