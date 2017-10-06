Не коррупцией единой. Как улучшить репутацию страны и бизнеса

Репутация страны и репутация бизнеса — две неразрывно связанные составляющие единого целого.

Невозможно разрушить одну, не повредив вторую.

Alibaba — Китай, Tesla — США, Mercedes — Германия, Virgin — Великобритания, это ассоциации, закрепившиеся на уровне подкорки.

Высокий чиновник страны сказал или написал в своем Твиттере что-то не по протоколу, и акции компаний начинают падать.

И наоборот: компания изобрела инновационную технологию, снижающую уровень выбросов в атмосферу — "плюс в карму" получило государство.

Выходит, что бизнес несет большую ответственность не только за свою деятельность, за качество продуктов и услуг, а еще и за имидж всего государства, в котором он работает. Если в идеальной картине мира репутация страны должна помогать бизнесу, в реальности это не всегда так.

Как выстраивать репутацию бизнеса на глобальном рынке? Как защитить бизнес от репутационных рисков государства? Как сделать свой вклад в репутацию страны на международной арене?

Эти вопросы обсуждают не только во всем мире на ключевых международных форумах, но и в Украине, в рамках ежегодной встречи YES, Киевского международного экономического форума.

Чтобы выстраивать имидж бизнеса в условиях неопределенности и репутационных рисков, существует широкий набор инструментов.

Диджитал — лишь один из них. Представьте, что чуть более 30 лет назад, в 1984 году, к интернету было подключено лишь несколько тысяч устройств. Сегодня их количество выросло до 17 млрд и продолжает расти.

Тренд интернета вещей незаметно трансформировался в тренд интернета всего. Уже нет индустрии, в которой бы не задумывались о том, как повысить эффективность с помощью возможностей цифровых технологий, оборудования, подключенного к "облакам". Мир стал прозрачным.

Для бизнеса это и преимущество, и ответственность. Преимущество, поскольку о себе можно заявить на весь мир. Ответственность, поскольку каждый шаг бизнеса, его владельцев, сотрудников, клиентов — на виду.

Важнее становится то, что говорят о вас клиенты, соседи и родственники в соцсетях, чем то, что написано на официальном сайте вашей компании.

Наблюдая за развитием бизнеса в Украине, выстраивая коммуникации для компаний в стране и за ее пределами, мы определили ряд рекомендаций, которыми хотим поделиться. Эти шаги помогут выстраивать репутацию на международном уровне, справляясь с репутационными рисками и кризисами.

1. Коммуницировать так, чтобы вам доверяли.

Правильной коммуникации не бывает слишком много. Раз у вас или у ваших проектов есть странички в соцсетях, вести их необходимо грамотно, продуманно относясь ко всему, что вы выдаете в эфир. Все, что появляется в сети, остается в сети и может легко оказаться в чужих руках.

Искаженная интерпретация, ложь, информационный вакуум могут привести к потерям возможностей и испортить репутацию, сработав против бренда.



2. Дифференцироваться, чтобы достичь успеха.

Важно ответить на вопрос, что ваша компания делает лучше всех. Нужно выбрать нишу и начать системно выстраивать в ней репутацию лидера, работать и рассказывать о своих продуктах и достижениях.

К примеру, почему клиенты должны обратиться в вашу компанию, какую ценность вы создаете, какую "головную боль" снимаете, почему делаете это лучше всех.

Китай на протяжении 25 лет давал дешевую рабочую силу, Швейцария известна либеральным законодательством в области фармацевтики, Индия поставляет программистов за небольшие деньги. В какой нише наша страна может стать лучше остальных? Чем мы можем быть ценными для мира?



3. Выстраивать имидж глобально.

Планируете вы выводить свой бизнес за пределы Украины или нет, о репутации думать никогда не рано. Рассказывайте о своих замечательных проектах. В нашей стране есть множество компаний и предпринимателей, которые делают важные правильные вещи, нацеленные на долгосрочную перспективу.

Например, движение Slow Food в Украине объединило производителей органических продуктов, аграриев, этнографов, делом жизни которых стало сохранение уникальности культуры, кухни, биоразнообразия нашей страны.

В Украине создаются технопарки, развиваются альтернативные школы, работают ученые и изобретатели, открываются галактики. Давайте рассказывать миру, что Украина — это прежде всего выдающиеся люди и дела, а не война и коррупция.



4. Учиться, чтобы успевать за переменами.

В изменчивом мире приходится быть в курсе, а значит — учиться, осваивать новые профессии и инструменты, необходимые для продвижения бизнеса.

Внутренняя работа и развитие, создание конкурентоспособных продуктов и услуг, успешно реализованные инновации, правильно выстроенные коммуникации — все это необходимые составляющие репутации бизнеса, которому доверяют, а вклад в имидж Украины — как неизбежный бонус.