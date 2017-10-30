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Что такое импакт-инвестирование

Что такое импакт-инвестирование

Социальное предпринимательство становится главным направлением для многих фондов, самостоятельных инвесторов и бизнесменов. И что интересно, многие из игроков рынка — миллениалы.
Понедельник, 30 октября 2017, 18:00
Дарья Шаповалова
бизнесвумен, журналист, общественный деятель

Живя в Сан-Франциско, невозможно не думать о спасении мира. Здесь это главная тема для всех прогрессивных инвесторов, бизнесменов и миллениалов.

И не случайно именно в этом городе проходит конференция SOCAP (Social Capital Markets) — главное событие в мире, где обсуждаются основные тренды в импакт-инвестировании и социальном предпринимательстве.

Как ни странно, за четыре дня SOCAP, где в этом году собралось более трех тысяч человек — социальных предпринимателей, фондов, бизнес-лидеров и инноваторов со всего мира — я ни разу не услышала славянской речи.

Хотя я абсолютно уверена и знаю, что на этом событии должны присутствовать мои соотечественники — поскольку многие из них уже нащупывают темы в импакт-инвестировании и занимаются проектами, которые точно станут образцом социального предпринимательства.

Именно поэтому там нужно быть — чтобы знать последние тенденции и проекты, видеть, какие модели уже работают в мире и думать, как их можно применять на рынках с другими реалиями.

Успеть послушать все панели на конференции невозможно. Несколько параллельных потоков разделены на десяток главных тематик, которые проходят под главным девизом всего события — взаимодействия денег и смыслов (Money + Meaning). Impact Investing, Meaning, Racial Equity, Neighborhood Economics, Education, Climate Change, Sustainable Livelihood, Achieving Development Goals и другие — некоторые из этих тем совершенно далеки от наших бизнес — и культурных реалий, но точно являются трендовыми для всего мира — а значит и такими, за которыми стоит следить всем уже сегодня.

Простым языком идея перехода с чистой благотворительности на социальное предпринимательство выглядит следующим образом. Если раньше деньги на благотворительные цели и на проекты для заработка компании и бизнесмены разделяли в два разных кармана — и когда в одном, коммерческом, их оказывалось больше, избыток перекладывали в другой и только тогда отдавали на благие цели, то теперь эти "два кармана" пришло время объединять.

В новой парадигме мышления бизнес с момента своего основания должен работать на то, чтобы использовать методы традиционного венчурного предпринимательства для разработки и внедрения инновационных решений социальных и экологических проблем.

Особенно это важно в контексте 15-летнего плана United Nations по Sustainable Development, в котором четко определены главные цели по улучшению планеты и уже определены 17 тем, которые на ближайшие десятилетия будут приоритетными для нового поколения социальных предпринимателей. 

Одновременно с этим, по сообщению UNESCO, в ближайшие 15 лет человечеству будет необходимо на 400% больше воды, на 50% больше энергии и 35% продуктов, чем потребляется сегодня. В контексте всех новых данных и исследований, социальное предпринимательство становится главным направлением для многих фондов, самостоятельных инвесторов и бизнесменов. И что интересно, многие из игроков рынка — миллениалы.

Значение миллениалов в развитии социального предпринимательства и почему моему поколению так важно строить бизнес со смыслом

Марк Цукерберг в своей речи в Гарварде говорил о мире, где у каждого будет ощущение цели, "the sense of purpose". Это ощущение цели действительно является основополагающим для моего поколения — именно поэтому импакт-инвестирование становится не просто трендом, но новой формой существования в бизнес-среде.

Во время SOCAP я познакомилась с огромным количеством инвесторов, фондов и бизнесменов. Об одном из них я хотела бы рассказать чуть подробнее. Тэджу Равилочану — 30 лет. Инициативы его проекта уже повлияли на жизнь 25 миллионов людей по всему миру.

Я узнала о Тэджу и его проекте потому, что в один год мы оказались в списке Forbes 30Under30. Его компания Uncharted) — это что-то среднее между акселератором и рабочей группой, которая идентифицирует глобальную проблему, придумывает методы ее решения, после чего — масштабирует и работает с предпринимателями и организациями по всему миру, которые внедряют эти методы быстрее и эффективнее благодаря уже проделанной работе Uncharted.

А еще, компания проводит буткампы для социальных предпринимателей и организаций — именно благодаря этому направлению работы Тэджу среди прочих стран был в Украине по приглашению PACT два года назад.

"Мои родители эмигрировали из Индии в США, будучи выходцами из очень скромной семьи. Здесь они получили отличное образование, хорошую работу. Поэтому в детстве мне не приходилось много беспокоиться о деньгах.

И я думаю, что когда ты живешь в эру, где у тебя есть постоянный доступ к информации — о несправедливости и неравенстве, а ты сам происходишь из благополучной семьи, очень естественно начинаешь задумываться о том, как можно изменить такое положение вещей, как можно исправить неравенство и несправедливость в мире.

Правительство и большие корпорации довольно медленно находят новые решения. И в этом нет ничего плохого, ведь они приносят большую пользу для общества, поддерживая стабильность и рост. В тоже самое время, миллениалы с нетерпением ждут перемен, ведь мы быстро получаем информацию о том, что происходит во всех уголках света. И поэтому, сами хотим стать двигателями этих перемен".

Импакт-инвестирование vs благотворительность

В свое время на меня сильно повлияло интервью бизнесмена Гора Нахапетяна Forbes Россия под заголовком "Это вредительство — отнести плюшевого медведя в детский дом". О типичной проблеме "помочь, а не поменять систему".

С тех пор я стала меньше помогать точечно, а больше — привлекать внимание к деятельности различных фондов. На SOCAP я приобрела книгу Морган Симон "Real Impact", которая стала следующей ступенью в моем отношении к благотворительности.

Конечно, я ни в коем случае не призываю отказаться от помощи конкретным людям и не хочу сказать о том, что благотворительность не решает глобальные проблемы.

Но смещение акцентов в сторону социального предпринимательства мне кажется неизбежным — ведь благодаря успешному развитию импакт-инвестирования возможно сменить экономические реалии, в которых не придется перекладывать деньги "из одного кармана в другой", а сразу строить бизнес, который будет приносить пользу не меньше, чем доход.

Тут стоит также брать во внимание все "косяки" американской системы благотворительных фондов — но их развитие в этой индустрии сильно обгоняет то, насколько индустрия развита у нас в стране. Но в этом есть и свои плюсы — мы можем научиться на чужих ошибках и быстрее выйти на новый уровень развития филантропии.

Украинские реалии. Зеленый Театр

Одним из примеров успешного импакт-инвестирования в Украине является "Зеленый театр" Егора Гребенникова. Я побывала в Зеленом Театре впервые этим летом, и очень надеюсь, что когда у меня будет возможность вернуться в Одессу — проект останется в том же виде, каким я его увидела.

И то, насколько активно общество и одесситы включились в решение проблемы – по крайней мере, в социальных сетях — для меня является еще одним доказательством, что мы все готовы к переходу на новый тип бизнеса, когда Meaning (смысл) становится таким же важным, как Money (деньги).

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
США
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