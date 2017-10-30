Что такое импакт-инвестирование

Живя в Сан-Франциско, невозможно не думать о спасении мира. Здесь это главная тема для всех прогрессивных инвесторов, бизнесменов и миллениалов.

И не случайно именно в этом городе проходит конференция SOCAP (Social Capital Markets) — главное событие в мире, где обсуждаются основные тренды в импакт-инвестировании и социальном предпринимательстве.

Как ни странно, за четыре дня SOCAP, где в этом году собралось более трех тысяч человек — социальных предпринимателей, фондов, бизнес-лидеров и инноваторов со всего мира — я ни разу не услышала славянской речи.

Хотя я абсолютно уверена и знаю, что на этом событии должны присутствовать мои соотечественники — поскольку многие из них уже нащупывают темы в импакт-инвестировании и занимаются проектами, которые точно станут образцом социального предпринимательства.

Именно поэтому там нужно быть — чтобы знать последние тенденции и проекты, видеть, какие модели уже работают в мире и думать, как их можно применять на рынках с другими реалиями.

Успеть послушать все панели на конференции невозможно. Несколько параллельных потоков разделены на десяток главных тематик, которые проходят под главным девизом всего события — взаимодействия денег и смыслов (Money + Meaning). Impact Investing, Meaning, Racial Equity, Neighborhood Economics, Education, Climate Change, Sustainable Livelihood, Achieving Development Goals и другие — некоторые из этих тем совершенно далеки от наших бизнес — и культурных реалий, но точно являются трендовыми для всего мира — а значит и такими, за которыми стоит следить всем уже сегодня.

Простым языком идея перехода с чистой благотворительности на социальное предпринимательство выглядит следующим образом. Если раньше деньги на благотворительные цели и на проекты для заработка компании и бизнесмены разделяли в два разных кармана — и когда в одном, коммерческом, их оказывалось больше, избыток перекладывали в другой и только тогда отдавали на благие цели, то теперь эти "два кармана" пришло время объединять.

В новой парадигме мышления бизнес с момента своего основания должен работать на то, чтобы использовать методы традиционного венчурного предпринимательства для разработки и внедрения инновационных решений социальных и экологических проблем.

Особенно это важно в контексте 15-летнего плана United Nations по Sustainable Development, в котором четко определены главные цели по улучшению планеты и уже определены 17 тем, которые на ближайшие десятилетия будут приоритетными для нового поколения социальных предпринимателей.

Одновременно с этим, по сообщению UNESCO, в ближайшие 15 лет человечеству будет необходимо на 400% больше воды, на 50% больше энергии и 35% продуктов, чем потребляется сегодня. В контексте всех новых данных и исследований, социальное предпринимательство становится главным направлением для многих фондов, самостоятельных инвесторов и бизнесменов. И что интересно, многие из игроков рынка — миллениалы.

Значение миллениалов в развитии социального предпринимательства и почему моему поколению так важно строить бизнес со смыслом

Марк Цукерберг в своей речи в Гарварде говорил о мире, где у каждого будет ощущение цели, "the sense of purpose". Это ощущение цели действительно является основополагающим для моего поколения — именно поэтому импакт-инвестирование становится не просто трендом, но новой формой существования в бизнес-среде.

Во время SOCAP я познакомилась с огромным количеством инвесторов, фондов и бизнесменов. Об одном из них я хотела бы рассказать чуть подробнее. Тэджу Равилочану — 30 лет. Инициативы его проекта уже повлияли на жизнь 25 миллионов людей по всему миру.

Я узнала о Тэджу и его проекте потому, что в один год мы оказались в списке Forbes 30Under30. Его компания Uncharted) — это что-то среднее между акселератором и рабочей группой, которая идентифицирует глобальную проблему, придумывает методы ее решения, после чего — масштабирует и работает с предпринимателями и организациями по всему миру, которые внедряют эти методы быстрее и эффективнее благодаря уже проделанной работе Uncharted.

А еще, компания проводит буткампы для социальных предпринимателей и организаций — именно благодаря этому направлению работы Тэджу среди прочих стран был в Украине по приглашению PACT два года назад.

"Мои родители эмигрировали из Индии в США, будучи выходцами из очень скромной семьи. Здесь они получили отличное образование, хорошую работу. Поэтому в детстве мне не приходилось много беспокоиться о деньгах.

И я думаю, что когда ты живешь в эру, где у тебя есть постоянный доступ к информации — о несправедливости и неравенстве, а ты сам происходишь из благополучной семьи, очень естественно начинаешь задумываться о том, как можно изменить такое положение вещей, как можно исправить неравенство и несправедливость в мире.

Правительство и большие корпорации довольно медленно находят новые решения. И в этом нет ничего плохого, ведь они приносят большую пользу для общества, поддерживая стабильность и рост. В тоже самое время, миллениалы с нетерпением ждут перемен, ведь мы быстро получаем информацию о том, что происходит во всех уголках света. И поэтому, сами хотим стать двигателями этих перемен".

Импакт-инвестирование vs благотворительность

В свое время на меня сильно повлияло интервью бизнесмена Гора Нахапетяна Forbes Россия под заголовком "Это вредительство — отнести плюшевого медведя в детский дом". О типичной проблеме "помочь, а не поменять систему".

С тех пор я стала меньше помогать точечно, а больше — привлекать внимание к деятельности различных фондов. На SOCAP я приобрела книгу Морган Симон "Real Impact", которая стала следующей ступенью в моем отношении к благотворительности.

Конечно, я ни в коем случае не призываю отказаться от помощи конкретным людям и не хочу сказать о том, что благотворительность не решает глобальные проблемы.

Но смещение акцентов в сторону социального предпринимательства мне кажется неизбежным — ведь благодаря успешному развитию импакт-инвестирования возможно сменить экономические реалии, в которых не придется перекладывать деньги "из одного кармана в другой", а сразу строить бизнес, который будет приносить пользу не меньше, чем доход.

Тут стоит также брать во внимание все "косяки" американской системы благотворительных фондов — но их развитие в этой индустрии сильно обгоняет то, насколько индустрия развита у нас в стране. Но в этом есть и свои плюсы — мы можем научиться на чужих ошибках и быстрее выйти на новый уровень развития филантропии.

Украинские реалии. Зеленый Театр

Одним из примеров успешного импакт-инвестирования в Украине является "Зеленый театр" Егора Гребенникова. Я побывала в Зеленом Театре впервые этим летом, и очень надеюсь, что когда у меня будет возможность вернуться в Одессу — проект останется в том же виде, каким я его увидела.

И то, насколько активно общество и одесситы включились в решение проблемы – по крайней мере, в социальных сетях — для меня является еще одним доказательством, что мы все готовы к переходу на новый тип бизнеса, когда Meaning (смысл) становится таким же важным, как Money (деньги).