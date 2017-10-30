"Бензиновые" деньги не пахнут или Почему WOG не платит по кредитам

Одна из основных задач Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) —продажа активов ликвидируемых банков. Это едва ли не основной сегодня источник для возмещения средств кредиторам банков.

Однако в ходе своей деятельности Фонд гарантирования сталкивается с откровенным саботажем со стороны заемщиков, которые мало того, что не платят по долгам, но и всячески тормозят и оттягивают продажу активов, и что особенно печально, прибегают к "помощи" судебной системы.

Яркий пример — история с банком "Форум". Один из крупнейших должников банка — известная группа компаний WOG, которая владеет сетью автозаправочных станций и занимается реализацией топлива.

Суммарная задолженность WOG по кредитам уже превысила 1,1 млрд гривен. Но как вернуть эти деньги так и продать права требования по кредитам Фонду гарантирования не удается. Причина — активное сопротивление со стороны группы WOG.

Непосредственными заемщиками являются две компании, входящие в группу WOG — ООО "Золотой Экватор" и "ВК Импекс", а поручителями по этим кредитам выступают другие компании группы.

Фонд гарантирования вкладов подал иски в суд, чтобы взыскать задолженности и уже прошел первую инстанцию, выиграв дело. В частности, Хозяйственный суд Ровненской области в октябре 2015 года постановил взыскать с ООО "Золотой Экватор" 515 млн гривен долга. Однако группа WOG добилась решения Ровненского апелляционного хозяйственного суда (оно было подтверждено решением Высшего хозяйственного суда), согласно которому выплата этого долга рассрочена на 5 лет, и основная сумма долга должна быть уплачена в течение пятого года рассрочки.

Аналогичная ситуация и со вторым кредитором — банк "Форум" обратился с иском к "ВК Импекс" в тот же Хозсуд Ровненской области, и суд постановил взыскать с компании 157,8 млн гривен долга. И в этом случае ответчик действовал аналогично — получил на руки решение того же суда, по которому выплата долга рассрочена на 5 лет с выплатой основной суммы долга в течение пятого года рассрочки.

Что означают эти решения судов для всех сторон? Во-первых, через полтора года закончится ликвидация банка. Знал ли об этом суд, когда принимал решение о рассрочке? Конечно, знал.

Группа WOG получила поистине "курортные" условия обслуживания своих долгов перед банком — в месяц она может платить по кредиту всего лишь около 700 тыс. гривен. Учитывая общую сумму задолженности, ежемесячные выплаты в таком объеме — это сущие копейки. При таких темпах погашения компания за 5 лет выплатит только 6% от общей суммы долга, а остальные 94% должна будет погасить по окончании этого периода — в 2020 году.

Однако, как уже было сказано, срок ликвидации банка "Форум" заканчивается уже через полтора года. А что же с непогашенными долгами группы WOG? Ведь Фонд гарантирования не может, да и законодательство не позволит, оставлять невзысканные долги по истечении срока ликвидации банка.

Но, видимо, судей не волнует тот факт, что компания с легкостью избавится от долгов, а государство, которое потратило более 2,8 млрд гривен на компенсацию вкладчикам банка "Форум", не получит практически ничего. Ни с чем останутся и те, кто рассчитывал получить обратно свои вклады сверх гарантированных государством 200 тыс. гривен.

Мириться с такими положением дел Фонд не намерен. Мы параллельно боремся в судах, чтобы перевести на банк "Форум" право собственности на залоги по этим кредитам. Дело в том, что в залог WOG предоставила около 30 автозаправочных комплексов, расположенных в западных областях Украины.

Автозаправки — высоколиквидный залог, его можно достаточно быстро реализовать, а вырученные средства направить на погашения кредиторских требований Фонда, вкладчиков и других клиентов банка.

Однако для того, чтобы выставить их на продажу, необходимо решение суда, которое признает право собственности на заправки за банком. Но судебные дела в этом направлении также "увязли" в крючкотворстве — группа WOG добилась проведения экспертиз по всем нашим искам. А такой перевод дел в экспертизу традиционно используется для затягивания процесса, порой — на годы!

Продажа непосредственно прав требования по кредитам сегодня тоже блокируется. И вновь "в помощниках" у заемщика — решения судов. Есть, к примеру, постановление Волынского окружного административного суда от 19 октября прошлого года, которым действия Фонда гарантирования по продаже права требования по кредитам WOG были признаны противоправными.

Только вдумайтесь — действия, которые Фонд гарантирования должен предпринимать в рамках закона с целью возврата государству средств, потраченные на компенсации вкладчикам, признаны противоправными…

Мы открыто заявляем: Мы будем бороться за возврат долгов совместно с инициативными группами вкладчиков. Поэтому мы однозначно будем оспаривать решения судов о рассрочке погашения долга на 5 лет, будем показывать суду графики ликвидации банка и доказывать, что у нас нет иного выбора, тогда как заемщик такой выбор имеет — он может перекредитоваться в работающем банке.

Несмотря на то, что группа компаний WOG успешно проводит свою деятельность (водители, которые заправляются на соответствующих АЗС это хорошо знают), избранная ею тактика говорит о том, что они просто не намерены возвращать кредиты.

Указанная выше проблема — не проблема исключительно банка "Форум" и Фонда гарантирования вкладов, это проблема общества. Не желая возвращать долги, WOG тем самым оставляет кредиторов банка "Форум" без денег.

Если бы компания вернула задолженность, которая на сегодня уже перевалила за 1,1 млрд гривен, Фонд гарантирования мог бы начать погашение долгов перед четвертой очередью кредиторов банка – те из них, кто имел депозит в сумме свыше 200 тыс. гривен, смогли бы получить более четверти суммы вклада, превышающего эту отметку.

Что примечательно, сегодня WOG продолжает работать и кредитоваться в украинских банках, преимущественно — в государственных. А значит, может повторить историю с уходом от исполнения своих обязательств.

Ни один из банков от этого не застрахован.