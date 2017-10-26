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Как улучшить инвестиционный климат быстрее всех в мире

Как улучшить инвестиционный климат быстрее всех в мире

Стране крайне не хватает инвестиций. Их станет больше, если парламент одобрит пакет законопроектов по улучшению инвестиционного климата. (Укр.)
Четверг, 26 октября 2017, 16:30
Павел Кухта
заместитель главы Стратегической группы советников по поддержке реформ

У жовтні Верховна Рада схвалила пенсійну та медичну реформи.

Обидві стосуються великих сфер діяльності держави: пенсійної системи, на яку йде майже 11% ВВП, та охорони здоров'я, видатки на яку становлять 3,2% ВВП.

Обидві реформи є великими кроками вперед і демонстрацією здатності парламенту впроваджувати зміни.

Проте список важливих реформ, які може схвалити парламент на цій сесії, не вичерпується соціальною сферою. Зокрема, особливої уваги вартий пакет законопроектів з поліпшення інвестиційного клімату — №6540-6543.

Цей реформістський пакет має конкретний KPI — позицію країни в рейтингу DoingBusiness. Це визнаний у світі індикатор умов ведення бізнесу в країні.

Розраховується рейтинг на підставі низки показників: реєстрація бізнесу, дозвільна система у будівництві, доступ до електромереж, реєстрація майна, доступ до кредиту, захист міноритарних акціонерів, оподаткування, зовнішня торгівля, виконання контрактів та процедури банкрутства.

Наразі Україна перебуває у рейтингу на 80 місці, значно відстаючи від інших східноєвропейських країн. Так, Естонія посідає 12 місце, а Польща — 24-те. Відстає Україна навіть від Білорусі, 37 місце, і Росії, 40 місце.

У разі схвалення та повної імплементації пакета Україна, за оцінкою Офісу ефективного регулювання, може піднятися в рейтингу на 40 сходинок. Таким чином, ми можемо за один крок наздогнати інші країни свого регіону та увійти до топ-40 країн за якістю умов ведення бізнесу.

Офіс ефективного регулювання BRDO оцінив вплив положень законодавчого пакета за кожним критерієм — і на загальний показник DoingBusiness, і на позицію України серед інших країн. Завдяки цьому легко оцінити ефект від цих пропозицій.

Що ж пропонує реформа?

Реєстрація бізнесу, плюс чотири місця в рейтингу.

1. Вилучення вимог про наявність відбитка печатки на документах — мінус одна процедура, мінус два дні на реєстрацію.

2. Спрощення процедури реєстрації юридичних осіб платниками ПДВ.

Зростання за критерієм — з двадцятого на дев'яте місце.

Дозвільна система у будівництві, плюс одинадцять місць у рейтингу.

1. Скасування пайової участі в інфраструктурі населеного пункту.

2. Встановлення вимоги наявності вищої фахової освіти для архітекторів.

Зростання за критерієм — із 140 місця на 39 місце. Зниження частки вартості процедур у загальній вартості будівництва — з 15,2% до 5,2%.

Реєстрація майна, плюс одне місце в рейтингу.

1. Скасування практики витребування грошової оцінки земельної ділянки під час нотаріального посвідчення договорів між юридичними особами.

2. Запуск механізму адміністративного оскарження рішень реєстратора земельного кадастру.

Зростання за критерієм — з 63 місця на 57 місце.

Доступ до кредиту, плюс п'ять місць у рейтингу.

1. Запровадження довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов'язань.

2. Підвищення доступності інформації про доброчесність позичальників.

Зростання за критерієм — з 20 місця на сьоме місце.

Запровадження довірчої власності — тимчасового передавання майнових прав кредитору до погашення позики — здатне вирішити проблему, коли позичальникам настільки легко не повертати банкам борги, використовуючи для цього різні схеми, що банки кредитують лише надійних позичальників.

В результаті малий та середній бізнес, навіть добросовісний та платоспроможний, не має нормального доступу до кредитування, незважаючи на наявність ресурсів у банківській системі. Інструмент здатен зняти ризики неповернення позик і повернути малому та середньому бізнесу доступ до кредитування.

Захист міноритарних акціонерів, плюс десять місць у рейтингу.

1. Надання можливості витребування категорії доказів у господарському процесі.

2. Встановлення стандарту "більшої вірогідності" під час доведень у господарському процесі.

3. Встановлення відповідальності за зловживання мажоритарним акціонером своїми правами і завдання ним шкоди товариству та міноритарному акціонеру.

Зростання за критерієм — із 70 місця на дев'яте місце.

Виконання контрактів, плюс два місця в рейтингу.

Розширення можливостей для застосування третейського розгляду спорів.

Зростання за критерієм — з 81 місця на 57 місце.

Процедури банкрутства, плюс вісім місць у рейтингу.

Запровадження спрощених процедур банкрутства для підприємств, які мають мажоритарного кредитора або майно яких повністю передане у заставу.

Зростання за критерієм — із 150 місця на 97 місце. Зменшення строку процедур — з трьох років до року. Зменшення вартості процедур для кредиторів — мінус 45%.

Ключовою проблемою економіки України є нестача інвестицій. Частка інвестицій в основний капітал у ВВП становить лише близько 15%, тоді як нормальним рівнем вважається частка понад 20%, а для економічного буму — понад 25%. Без нарощування інвестицій марно сподіватися на стрімке економічне зростання.

На заваді стоїть поганий діловий клімат. Саме тому пакет законопроектів щодо поліпшення позицій у рейтингу Doing Business такий важливий. Його схвалення стане потужним позитивним сигналом для іноземних та внутрішніх інвесторів.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
инвестиции ВВП законодательство реформы
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