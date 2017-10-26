Как улучшить инвестиционный климат быстрее всех в мире

У жовтні Верховна Рада схвалила пенсійну та медичну реформи.

Обидві стосуються великих сфер діяльності держави: пенсійної системи, на яку йде майже 11% ВВП, та охорони здоров'я, видатки на яку становлять 3,2% ВВП.

Обидві реформи є великими кроками вперед і демонстрацією здатності парламенту впроваджувати зміни.

Проте список важливих реформ, які може схвалити парламент на цій сесії, не вичерпується соціальною сферою. Зокрема, особливої уваги вартий пакет законопроектів з поліпшення інвестиційного клімату — №6540-6543.

Цей реформістський пакет має конкретний KPI — позицію країни в рейтингу DoingBusiness. Це визнаний у світі індикатор умов ведення бізнесу в країні.

Розраховується рейтинг на підставі низки показників: реєстрація бізнесу, дозвільна система у будівництві, доступ до електромереж, реєстрація майна, доступ до кредиту, захист міноритарних акціонерів, оподаткування, зовнішня торгівля, виконання контрактів та процедури банкрутства.

Наразі Україна перебуває у рейтингу на 80 місці, значно відстаючи від інших східноєвропейських країн. Так, Естонія посідає 12 місце, а Польща — 24-те. Відстає Україна навіть від Білорусі, 37 місце, і Росії, 40 місце.

У разі схвалення та повної імплементації пакета Україна, за оцінкою Офісу ефективного регулювання, може піднятися в рейтингу на 40 сходинок. Таким чином, ми можемо за один крок наздогнати інші країни свого регіону та увійти до топ-40 країн за якістю умов ведення бізнесу.

Офіс ефективного регулювання BRDO оцінив вплив положень законодавчого пакета за кожним критерієм — і на загальний показник DoingBusiness, і на позицію України серед інших країн. Завдяки цьому легко оцінити ефект від цих пропозицій.

Що ж пропонує реформа?

Реєстрація бізнесу, плюс чотири місця в рейтингу.

1. Вилучення вимог про наявність відбитка печатки на документах — мінус одна процедура, мінус два дні на реєстрацію.



2. Спрощення процедури реєстрації юридичних осіб платниками ПДВ.



Зростання за критерієм — з двадцятого на дев'яте місце.

Дозвільна система у будівництві, плюс одинадцять місць у рейтингу.



1. Скасування пайової участі в інфраструктурі населеного пункту.



2. Встановлення вимоги наявності вищої фахової освіти для архітекторів.



Зростання за критерієм — із 140 місця на 39 місце. Зниження частки вартості процедур у загальній вартості будівництва — з 15,2% до 5,2%.

Реєстрація майна, плюс одне місце в рейтингу.



1. Скасування практики витребування грошової оцінки земельної ділянки під час нотаріального посвідчення договорів між юридичними особами.



2. Запуск механізму адміністративного оскарження рішень реєстратора земельного кадастру.



Зростання за критерієм — з 63 місця на 57 місце.



Доступ до кредиту, плюс п'ять місць у рейтингу.



1. Запровадження довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов'язань.



2. Підвищення доступності інформації про доброчесність позичальників.



Зростання за критерієм — з 20 місця на сьоме місце.

Запровадження довірчої власності — тимчасового передавання майнових прав кредитору до погашення позики — здатне вирішити проблему, коли позичальникам настільки легко не повертати банкам борги, використовуючи для цього різні схеми, що банки кредитують лише надійних позичальників.

В результаті малий та середній бізнес, навіть добросовісний та платоспроможний, не має нормального доступу до кредитування, незважаючи на наявність ресурсів у банківській системі. Інструмент здатен зняти ризики неповернення позик і повернути малому та середньому бізнесу доступ до кредитування.

Захист міноритарних акціонерів, плюс десять місць у рейтингу.



1. Надання можливості витребування категорії доказів у господарському процесі.



2. Встановлення стандарту "більшої вірогідності" під час доведень у господарському процесі.



3. Встановлення відповідальності за зловживання мажоритарним акціонером своїми правами і завдання ним шкоди товариству та міноритарному акціонеру.



Зростання за критерієм — із 70 місця на дев'яте місце.

Виконання контрактів, плюс два місця в рейтингу.

Розширення можливостей для застосування третейського розгляду спорів.



Зростання за критерієм — з 81 місця на 57 місце.

Процедури банкрутства, плюс вісім місць у рейтингу.

Запровадження спрощених процедур банкрутства для підприємств, які мають мажоритарного кредитора або майно яких повністю передане у заставу.



Зростання за критерієм — із 150 місця на 97 місце. Зменшення строку процедур — з трьох років до року. Зменшення вартості процедур для кредиторів — мінус 45%.

Ключовою проблемою економіки України є нестача інвестицій. Частка інвестицій в основний капітал у ВВП становить лише близько 15%, тоді як нормальним рівнем вважається частка понад 20%, а для економічного буму — понад 25%. Без нарощування інвестицій марно сподіватися на стрімке економічне зростання.

На заваді стоїть поганий діловий клімат. Саме тому пакет законопроектів щодо поліпшення позицій у рейтингу Doing Business такий важливий. Його схвалення стане потужним позитивним сигналом для іноземних та внутрішніх інвесторів.