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Поиграемся с формулой "Роттердам++"

Поиграемся с формулой "Роттердам++"

Вице-премьер-министр Владимир Кистион предложил "поиграться с этой ситуацией". То есть, "поиграться" с формулой "Роттердам+". Откликаюсь на предложение.(Укр.)
Вторник, 24 октября 2017, 18:15
Андрей Герус
экс-член НКРЭКУ, член правления бизнес-совета "Цена государства"

Напередодні віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон в інтерв'ю Економічній правді запропонував "погратися із цією ситуацією". Тобто, "погратися" із формулою Роттердам+.

Відгукуюсь на пропозицію погратися.

Віце-прем'єр сказав, що ніхто не пропонує альтернативу формулі. Це не так. На робочих групах щодо ринку вугілля, які проводив пан Кістіон, я пропонував альтернативи.

Наводжу їх нижче.

Повністю формула звучить так: Роттердам + доставка морем + перевалка у порту. Ще окремо закладаються у тариф витрати на залізницю.

Крок 1: забрати неіснуючі у затратах компоненти: понад 90% вугілля морем не поставляється і у порту не перевалюється. Отже, з "Роттердам++" формула перетворюється у просто "Роттердам".

Різниця — 10 млрд грн на рік.

Крок 2: оскільки вміст сірки у вугіллі в Роттердамі менше 1% (найчастіше 0,7%), а в Украіні 2-3%, то, зазвичай, екологічно шкідливіше вугілля на ринку коштує менше. Тобто, повинен бути дисконт на високий вміст сірки, наприклад 15%.

Тобто формула "0,85 * Роттердам". Це ще понад 5 млрд грн на рік.

Більше того, у своїй першій версії НКРЕКП якраз і пропонувала формулу "Роттердам", а не "Роттердам++". Чому тоді вирішили додати "плюси" і збирати із споживачів більше, можемо тільки здогадуватися.

Також у інших розрахунках НКРЕКП використовує дисконт на високу сірку, тобто розуміють необхідність дисконтувати на вміст сірки. Як бачимо, всі альтернативи до формули відомі.

Отже, між "Роттердам+" і "0,85*Роттердам" різниця у понад 15 млрд грн у рік. Це та корупційна рента, яку наші чиновники змушують українських громадян, українську економіку сплачувати окремим олігархам.

І поки ми "граємося із цією ситуацію", мільярди капають у потрібні кишені. А набігло вже 20 млрд грн з початку дії цієї формули.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Ахметов ДТЭК НКРЭ Минэнергоугля
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