Опасные игры или Почему не стоит врать МВФ

Уже в третий раз за последнее десятилетние Украина вплотную приближается к провалу сотрудничества с МВФ.

И вроде как все шло по плану: в угоду МВФ власти приняли не особо популярную пенсионную реформу, и даже готовы всерьез говорить об антикоррупционном суде - казалось, что ещё этому фонду от нас надо.

Но дело застопорилось на, казалось бы, пустяковом деле — тарифах на газ для населения. Всего-навсего правительство решило не выполнять свое постановление, согласно которому тарифы на газ для населения нужно было бы поднять где-то на 18% с октября.

Дело выглядит пустяковым, ведь внимая настоятельным рекомендациям "западных партнёров", Украина и так подняла цену на газ для населения в пять раз за последние три года. Неужели настолько принципиальным для наших партнёров является очередное скромное повышение цены?

Оказывается — да, принципиальным.

И речь идет не о процентах роста цены на газ. Речь о выполнении обязательств, взятых украинской властью перед международной организацией.

И это не просто очередные обещания что-то когда-то сделать. Это уже реально принятое в марте постановление правительства, предписывающее пересчитать цену на газ с октября по принципу "импортного паритета".

Изучив это постановление, МВФ закономерно решил, что Украина выполнила одно из принципиальных требований Фонда. Вот прямо так и записал в меморандуме: "выполнено". И в том числе на основе этого "выполнено" выделил Украине кредит на один миллиард долларов.

Теперь же украинское правительство пытается изменить принятое постановление, избежав роста тарифов для населения. То есть, пытается пересмотреть пункт договора, который МВФ уже полгода считает утверждённым, и под который уже выделил реальные деньги.

В такой ситуации впору говорить не о том, выделит нам МВФ следующий транш, а о том, не потребует ли досрочное погашение ранее выданного кредита.

Очевидно, бездумно прописывая в марте невыгодную формулу для определения цены газа, правительство надеялось на то, что мировые цены на газ упадут, и поднимать тарифы с октября не придется. Но цены подвели.

Не напоминает ли вам эта ситуация одно громкое дело последних дней, в котором чиновников Минобороны подозревают в коррупционных деяниях при закупке горючего для армии? Дело было так: подписали договор, но цены якобы пошли не туда — и пришлось подписывать дополнительное соглашение.

Наше правительство в своих отношениях с МВФ пытается играть ту же роль, что Трейд-Коммодити сыграло в отношении с Минобороны. Но вряд ли чиновники МВФ готовы играть в такие игры.

Если "газовый вопрос" приведет к срыву нашего сотрудничества с МВФ, это станет огромной репутационной потерей для Украины. В глазах всего мира Украина будет выглядеть страной, способной легко нарушить ранее принятые условия договора даже с самым важным кредитором.

Всем остальным кредиторам тем более не на что рассчитывать с таким ненадежным "партнером". А это будет значить закрытие многих возможностей получить иностранное финансирование, что автоматически поднимет стоимость внешних заимствований для Украины.

А это — прямой путь в никуда.