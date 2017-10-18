Глобальное господство корпораций

Только представьте: капитализация первых десяти американских публичных компаний составляет более 4,3 трлн долл.

Здесь и Apple, и Google, и Microsoft.

Суммарно это больше ВВП Германии, пятой по величине экономики мира.

В начале 2017 года на счетах Apple находилось более 250 млрд долл, что в два раза больше стоимости всех криптовалют.

Ликвидные активы Google превышают 100 млрд долл. Сумма же денежных остатков на счетах казначейства США в два раза меньше.

Если завтра Apple выпустит свою криптовалюту, обеспеченную наличностью, и будет принимать ее как средство платежа за свою продукцию, Crypto-Apple просто "убьет" все остальные криптовалюты и станет не только средством платежа, но и средством сбережения и накопления сотен миллионов людей.

Представьте, что крупнейшие компании — глобальные ретейлеры — создадут единую криптовалюту вне регулирования центральных банков. На счетах таких фирм находится более 800 млрд долл и суммарный оборот достигает триллиона.

В ближайшие десять лет мир получит новую свободно конвертированную валюту, потенциально новую резервную валюту многих центральных банков. Влияние суверенных государств будет быстро уступать влиянию глобальных корпораций.

Если вы думаете, что ФРС, крупнейший частный кредитор США, будет стоять в стороне, вы ошибаетесь. Объединение частных банков — ФРС — имеет шанс стать регулятором новой глобальной валюты, глобальным регулятором нового мирового порядка.

Мировые корпорации будут приобретать признаки государств. Они будут руководствоваться своими уставами, на них будут работать сотни миллионов сотрудников, миллиарды людей будут их клиентами, ими будут контролироваться огромные территории, доля глобального ВВП и право на насилие.

30 крупнейших частных армий и охранных компаний мира получат нового заказчика. Они уже имеют общий штат до 1,5 млн человек, представлены на всех континентах и их суммарный оборот — миллиарды долларов.

Большая часть нынешних государств не смогут конкурировать с новой волной. Частные корпорации будут определять судьбы государств, людей и планеты. Они будут объявлять войны и контролировать космическое пространство. Мир станет другим, и это будет еще при жизни большинства читающих эти строки.

Теперь и вы живите с этим.