Пенсию теперь нужно "заслужить" бувально

С принятием пенсионной реформы в Украине банальная фраза "ушел на заслуженный отдых" приобретает буквальный смысл.

Теперь пенсию действительно нужно заслужить — она становится привилегией для тех, кто трудился не менее 25-35 лет.

Благо, для нынешних пенсионеров, ставших теперь избранной категорией граждан, последние изменения в пенсионном законодательстве обещают только прибавки к пенсии.

Однако своим жестким отношением к будущим пенсионерам эта реформа мало чем отличается от проведенной в 2011 году тогдашним вице-премьером Сергеем Тигипко.

Если в 2011 году наша власть напрямую увеличила пенсионный возраст граждан, то реформа 2017 года увеличила то, что Международный валютный фонд называет "эффективным пенсионным возрастом". Результат, очевидно, будет таким же — средний возраст выхода на пенсию будет расти.

Как и в 2011 году, изменение пенсионного законодательства реформой можно назвать с большой натяжкой. Принципиально ничего не меняется. Лишь несколько повышаются шансы на то, что в далеком будущем государственный пенсионный фонд уменьшит в своем бюджете дыру, составляющую половину его расходов.

При этом непростая демографическая ситуация не гарантирует, что это последнее ужесточение условий выхода на пенсию для работающих украинцев.

Государственный пенсионный фонд и далее остается монопольным механизмом по перераспределению денег работающих граждан пенсионерам. Функций фонда, то есть накопителя средств, он не выполняет.

Чтобы завершить реформу, нужно идти далее и создавать накопительные пенсионные счета для работающих граждан. Тогда хотя бы часть пенсионных взносов будет накапливаться для будущих персональных выплат вместо того, чтобы идти в общий котел покрытия дефицита государственного фонда.

Накопительные пенсионные счета и частные пенсионные фонды — норма в большинстве западных стран. Они не только позволяют их владельцам спокойнее смотреть в будущее, но и играют важную роль в финансовой системе страны.

Такие фонды не просто накапливают сбережения граждан, но и инвестируют их. От этого двойная польза: вкладчики приумножают деньги на своих счетах, а экономика получает средства для инвестирования.

Эти средства — долгосрочные, ведь пенсионные фонды готовы вкладывать их в "длинные" инвестиции. Это то, чего так не хватает нашей экономке, ведь банковская система, накапливающая в основном краткосрочные вклады населения, не может себе позволить долгосрочное кредитование.

Обновленное пенсионное законодательство предусматривает внедрение накопительной пенсионной системы с 2019 года, но пока не дает никакой конкретики, как эта система будет выглядеть.

Возможно, преградой для накопительной системы является МВФ, представители которого выражают свой скепсис по поводу ее создания. Возможно, именно поэтому вопрос частных пенсионных фондов перенесли на период, когда текущая программа сотрудничества с МВФ закончится.

Если мы действительно хотим создать эффективную накопительную систему, этот вопрос нельзя откладывать до начала 2019 года. Уже сегодня нужно работать над созданием эффективного фондового рынка, который сможет превращать накопления частных фондов в средства для долгосрочных инвестиций.

Уже сегодня нужно создавать стимулы для создания таких фондов и эффективные механизмы контроля над ними. С тем, чтобы через год возможное введение накопительной пенсионной системы не стало новой досадной неожиданностью для украинцев или новым поводом для критики власти.

Любые непродуманные решения в этой сфере могут погубить доверие к накопительной системе, разрушив важный фактор развития нашей экономики.