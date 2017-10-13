Кризис государственного мышления государственных мужей

Мой первый опыт работы в рабочей группе по обсуждению второго чтения закона 5592-д дал более ясную картину желаемых НКЦБФР изменений и внутренних механизмов. И не только Комиссией.

Присутствуя первый раз, и пытаясь посмотреть на процесс, и изнутри, и со стороны, заметил, как много лоббизма, иногда неприкрытого, вплоть до цинизма, у людей, которые пришли корректировать закон, по которому будет жить страна.

К счастью, присутствовало и желание сделать лучше, но оно очень часто оставалось не услышанным, поскольку нужно укладываться в график учета доработок, выхода на комитет, голосования. И почти "до лампочки" то, что в концепте.

Главное то, что по процедуре, по регламенту. И то, что двигаешь сам, конечно же правильнее того, что противоречит комфорту собственной правильности и правильности партнеров. Это проявилось в принятии своих поправок почти безапелляционно и в поверхностном внимании – к чужим.

А ведь этот закон закроет экономику страны, превратив всю страну в глобальную кормушку для тех, кто и так в подавляющем большинстве, за гроши получил то, что создавалось народом. И это не преувеличение, и не метафора, как бы пафосно это не звучало.

Если все публичное, пусть и в значительной степени квазипубличное, в один момент, с 1 января 2018 года станет закрытым, то можно будет спокойно пользоваться понятием закрытости экономики.

Негосударственное мышление и "палка в колесо"

На этапе обсуждения неожиданно всплыла проблема, которая была не замечена, ибо предполагалось, что она исправлена в первом чтении.

Учитывая откровенно заоблачные требования по листингу (об этом писал на ЭП в этой статье) в положении Комиссии, требование обязательного присутствия в реестре публичных АО – дополнительная "палка в колесо" для публичных АО. Ведь в биржевом реестре находятся исключительно листинговые бумаги.

Кстати, спросив у присутствующего на рабочей группе Максима Либанова, главы департамента из Комиссии, разрешения его процитировать (просил разрешения, поскольку рабочая группа все же не публичное место), цитирую: "Этот закон призван максимально облегчить жизнь для праток, и максимально усложнить жизнь публичке". Это не дословно, но смысл я передал абсолютно точно.

Т.е., закон 5592-д писался для того, чтобы через механизм исключительной идентификации ПАО по публичному предложению и обязательному листингу, сделать публичность сложной и неудобной для всех АО.

Если бы у чиновников и депутатов присутствовал хотя бы минимум государственного мышления и понимания важности для экономики страны и развития отечественного рынка капитальных активов, то закон должен был бы иметь диаметрально противоположную направленность.

Нужно было бы создавать условия, чтобы публичным было быть престижно, статусно, выгодно, через преференции во внешнеэкономической деятельности, в снижении налогового давления и уменьшении налоговой ставки на дивиденды. Ибо публичный корпоративный сектор – это зона прозрачности для стейкхолдеров всех мастей и источник для формирования внутреннего рынка капиталов.

Так надо мыслить, если думать о стране, о пропорциональном и динамическом развитии сегментов ее финансового рынка, если думать об установлении рыночной связи между богатством собственников и степенью честности и прозрачности ведения ими бизнеса.

По крайней мере, для системообразующих компаний страны этот принцип надо соблюдать.

Зрелые демократии и рынки пришли к этому естественным путем, исторически довольно длинным. Если мы интегрируемся в ЕС, то нам нужно культивировать почти принудительно на законодательном уровне подобные условия. А закон 5592-д делает все ровно наоборот – убивает "в корне" возможности для публичности.

"Соль" в почву была брошена законом 2302а-д, позволившим производить сквиз-аут, который уравнял опытных инвесторов и некомпетентных держателей акций, часто не помнящих об этом.

Закон 5592-д, в продавливаемой редакции второго чтения, решает проблему Комиссии с нежелающими перерегистрации мелкими АО и помогает без напряжения закрыться всему крупному бизнесу в стране. Но разве так должны мыслить государственные деятели?

Разве для этого народ голосовал за депутатов, чтобы они помогали бизнесу доделить то, что осталось от постсоциалистического несправедливого раздела? Разве должны депутаты быть на услужении бизнеса и чиновников в тех делах, которые ухудшают перспективы роста благосостояния страны в долгосрочной перспективе?

Ведь закрытая компания не имеет мотивов заботиться о росте прибыли и рыночной капитализации, что увеличивает богатство страны. Собственникам закрытой компании это не нужно. Им интересны любые схемы по занижению прибыли и ее выводу из под налогообложения.

И именно для их удобства стараются на законодательном уровне чиновники Комиссии и определенные депутаты. Стараются так, что даже пытаются отменить все то здравое в нынешних условиях, что было в первом чтении и заблокировать попытки снять одиозные нормы переходных положений. Судите сами.

Биржевой реестр как принудительный листинг для ПАО

В поправках и в самом законе "О ценных бумагах и фондовом рынке" нет прямого требования проходить листинг ПАО, ибо это не прерогатива этого закона. Но там есть косвенное требование в связке с другими нормами этого закона. Есть такое утверждение в статье 34:

Подання заявки про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру вважається здійсненням публічної пропозиції. Подання заявки про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі без включення до біржового реєстру не вважається публічною пропозицією.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что если АО произвело оферту акций, провело регистрацию на бирже, но не включило эмиссию в реестр, то считается, что публичного предложения не произошло. Характер и синтаксис предложения в этой норме никак не дает оснований допускать, что тут присутствует возможность а не обязательство, как настаивает Комиссия.

"Не вважається" - это императив, утверждение, а не возможность выбора. И только "в частині включення до біржового реєстру вважається здійсненням публічної пропозиції". Да, можно не включаться в реестр, но тогда ты не сможешь быть ПАО!

Потому и статья 38-5 просто напичкана ко второму чтению поправками в стиле: "Проспект при включенні цінних паперів до біржового реєстру затверджується…". Хотя в первом чтении было все демократично: "Проспект при допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі затверджується…".

Как говорится, почувствуйте разницу. Да, требования здесь нет. Просто процедура. Но композиция норм во всем законе, таки, требует.

Обновленный закон "Об АО" по 5592-д пополнится вот такой правкой:

"15 2) публічне акціонерне товариство – акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого включені у біржовий реєстр";

Если нет включения в реестр (листинг обязателен) публичного предложения, то его и не было! Значит, перед нами не публичное АО, поскольку через "та/або" утверждает жестко, что включение в реестр даже само по себе свидетельствует о публичности.

Из этого вытекает вывод, если не было публичного предложения, значит перед нами ПрАТ. Об этом говорит норма переходных положений.

7. До акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічну пропозицію акцій, застосовуються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства", які регулюють діяльність приватних акціонерних товариств.

И все! Экономика закрылась! У нас нет ни одного публичного предложения акций в стране, хотя был широкий фондовый рынок. А узкий есть и сегодня. И попадут под понятие ПАО (если оперативно не проведут сквиз-аут) 5 АО с регистрацией в Украине, часть из которых рынку вообще не интересна. А все потому, что в переходных положениях опять есть жесткое и прямое требование листинга.

6. Емітенти, цінні папери яких перебувають у лістингу на дату набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів.

Еще раз повторюсь. Требование, и весьма жесткое по листингу для ПАО осталось через обязательность публичного предложения, как единственного критерия публичности. Хотя, критерием публичности является и публичное размещение в процессе приватизации госпредприятий в ОАО.

Это принципиально не хочет признать Комиссия, поскольку это ломает их планы по решению их ведомственных проблем и помощи бизнесу в уходе от подотчетности обществу. И это ключевой корень наших разногласий. Чиновникам нужно было бы думать о развитии вверенных к надзору финансовых рынков страны, а хочется думать о решении своих проблем и проблем "любых друзив".

Потому и появилась такая, в общем-то, дикая норма переходных положений без исключений для крупного бизнеса:

5. Всі емітенти (крім інститутів спільного інвестування), що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дати набрання чинності цим Законом вважаються такими, що не здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, за виключенням тих емітентів, які оприлюднили інформацію про зворотне у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Т.е. публичное размещение/открытая подписка, которое по своему названию и своей сути есть критерий публичности, отменяется именно это нормой в угоду лоббистов от Комиссии.

Даже не захотели учесть исключение для больших компаний, поданных депутатом Олегом Лавриком, что было бы в русле категорий в Налоговом кодексе и в духе евродиректив о предприятиях общественного интереса. И, кстати, они красиво решали и ведомственную проблему Комиссии, не вредя экономике. Но они не давали закрыться крупному бизнесу.

Потому есть все основания считать, что нежелание учесть компромиссный вариант ангажировано крупным бизнесом. Какое уж тут государственное мышление, если мужи государственные только по месту сидения, а не по сути?!

Итого, по последней редакции закона 5592-д, всех - в ПрАТы! А кто захочет в ПАТы, мы написали закон так, что ему сразу перехочется. А ведь публичное размещение - однозначно критерий публичности даже в нашей стране.

Ибо если бы акции только подписали, но рынок не функционировал и не был бы ликвидным, с этим бы по сути можно было согласиться. Но рынок акций был (и даже есть). И был достаточно ликвидным и широким как для развивающейся страны на протяжении 10 лет, и в угоду Комиссии нельзя признавать обратное.

Ведь то, что он сегодня гораздо более узкий, это следствие законодательных усилий, в том числе и Комиссии, о чем я раньше писал в этой статье на ЭП.

Куклы и кукловоды

Неужели под каждую хотелку чиновников нужно перекраивать отечественное законодательство? Почему Комиссия не решает проблему регуляторными инструментами, а желает упростить себе жизнь и дать возможность крупному бизнесу уйти от подотчетности обществу и финансовому рынку?

Как бы пафосно это не звучало, необходимо отстаивать интересы будущего экономики страны и ее сбалансированного развития. Это то, чем реально должны заниматься депутаты.

Реально же, те, кто пытается этим законом полностью закрыть корпоративный сектор всей страны, работают против народа в его возможности устанавливать рыночную зависимость между богатством собственников и честностью в прибыльности их бизнеса. У страны отбирается возможность становиться богаче в целом, за счет капитализации или распределения добавленной стоимости внутри страны.

Если мыслить государственно, то нужно принимать законы, учитывающие концептуальное перспективное развитие страны и полноту сегментов ее финансового рынка. А те, кто считают, что нужно дать крупному бизнесу "тырить" втихую и без оглядки, обслуживают кукловодов.

Кстати, бывает так, что куклы не догадываются об этом. Они считают себя субъектами, хотя давно стали объектами манипуляций, или согласились стать объектами не бесплатно. Потому, допускаю, что часть участников процесса принятия 5592-д вполне, как им кажется самостоятельно, поддерживают одиозные нормы.

Думаю, и некоторые из тех, кто голосовал за более циничный, уже действующий 2302а-д (противоречащий двум статьям Конституции страны), тоже добросовестно считали, что принимают что-то полезное. А по факту оказались просто куклами, которые проголосовали за финальную фазу приХВатизации кукловодами. Ну, или просто оказались некомпетентными карточками для голосования.

Итого…

Логика всего Закона 5592-д через обязательность публичного предложения для ПАО приводит к обязательному листингу, который оправдано был снят нормами первого чтения. И к этому стоит вернуться. Или не голосовать за закон вообще, пока Комиссия не откажется от несвойственной ей функции определять требования к листингу.

Без наличия публичного предложения, которого в стране нет вообще, закон превращает абсолютно все АО страны (кроме находящихся сегодня в листинге) в ПрАТы.

Я вижу смысл отстаивать на любом уровне дискуссии (где получится) то, что при формировании корпоративного сектора экономики страны в процессе приватизации через публичное размещение, последнее в законе должно быть вторым критерием публичности АО наряду с публичным предложением. Для того, чтобы так считать, есть все исторические факты.

Об этом, более подробно говорилось в моей статье на ЭП Смерть рынка акций под колесами "публичного предложения".

Нельзя спешить с принятием этого закона в таком виде, когда он работает против страны и против ее фондового рынка. И надо, чтобы были услышаны неангажированные участники законодательного процесса вместе с депутатами, согласившимися их поддержать, чтобы вместе сработать в пользу государства, а не чьих-то интересов.

Постскриптум

Государственное мышление – это способность поставить государственное выше личного, ведомственного, группового. Глядя же на тех, кто двигает закон 5592-д, понимаешь, что "государственные мужи" и "государственное мышление" - это атавизмы для современного циничного политикума в Украине.

Для него частные интересы - всегда в приоритете по отношению к концептуальному и сбалансированному развитию страны. И наша страна всегда будет бедной, поскольку у нас дефицит политиков ангажированных интересами державы.

Серьезные рывки в развитии различных стран всегда делались лидером с государственным мышлением. Судя по всему, украинские депутаты и чиновники к нему патологически не способны. Потому и родилась эта статья, ибо "за Державу обидно".