Да здравствует финансовый мониторинг!

Если против реформы не протестуют, значит, она не работает.

Этот тест проходит реформа финансового мониторинга, которая тихой сапой внедрилась в Украине. Без шума и пыли. И тут началось.

Касалось это как олигархов, так и персон помельче.

Защитники бабушек встали в строй требовать прекратить издеваться над гражданами. Как так можно — требовать доказательств происхождения доходов? Это немыслимо. Как можно ограничивать наличные расчеты? Это геноцид.

Теперь вы не сможете осуществить большую покупку за наличные. Вы не сможете положить в банк большую сумму, если не расскажете, откуда вы эти деньги взяли. И это прекрасно, потому что это и есть борьба с коррупцией в чистом виде.

Вы никогда не сможете подкараулить всех депутатов в момент передачи им денег, но вы сможете сделать для них невозможным или крайне затруднительным использование этих денег. Конечно, мы тут не изобретаем велосипед.

Эти правила давно работают в Европе и США. Попробуйте в ЕС открыть счет. Более того, попробуйте в европейском банке снять со счета большую сумму. У вас обязательно спросят, зачем. Если вы не сможете это объяснить, вам депозит отдадут только с условием, что вы закроете счет и больше в банк не вернетесь.

Это реальность, которая делает жизнь наркобаронов и коррупционеров, в том числе украинских, невыносимой. И делает таким популярным биткоин.

Логично, что появление таких правил в Украине многим не нравится. Однако не нравиться они могут только тем, кто не может доказать свои доходы, то есть нарушителям закона. Сочувствовать им вряд ли стоит. Вы сочувствуете всем этим прокурорам, чиновникам, депутатам? Это ведь в первую очередь по их душу.

Как всегда, борясь с реформой, людей пытаются пугать и манипулировать ими. Пугать — это просто. Например, сказать, что вам не отдадут депозит, если вы не докажите, откуда он. Это чепуха в чистом виде, но основное — это манипуляция.

В первую очередь, говорят о маленьких украинцах. Нельзя ведь сказать: "Как теперь будет жить этот бедный чиновник, он ведь не купит новый ламборджини". Чиновника никому не жалко, поэтому приходится говорить о маленьких украинцах, которые получают зарплату в конвертах или не платят налоги, работая в тени.

Тут уж простите. Нельзя побороть коррупцию частично: "Я не хочу, чтобы была коррупция, но хочу, чтобы мой кум мог все порешать". Если вы требуете борьбу с коррупцией, то будьте готовы, что правила распространятся и на вас.

Когда вы не сможете купить квартиру или машину, потому что не сумеете доказать источник доходов, то вы сами захотите вывести доходы из тени. Это тот кнут, который работает и против коррупционера, и против теневой экономики.

Еще одна манипуляция в том, что это подрывает доверие к банковской системе. Мол, люди не будут класть депозиты, так как не смогут доказать происхождение своих средств. Это не имеет ничего общего с доверием к банковской системе.

Никто ведь не требует открыть доступ к банковским депозитам для денег грабителей, убийц, торговцев наркотиками? Ведь их деньги тоже могли бы пойти на депозиты. Разве нет? Поэтому эта мера логична. Именно поэтому депутаты уже хранят свои деньги дома, что видно по е-декларациям. Как политические персоны они давно уже испытывают повышенное внимание со стороны банков.

Конечно, если вы считаете, что теневая экономика — это хорошо, то вы против финансового мониторинга и Cashless economy. Тогда и говорить не о чем. Если же вы поддерживаете тезис, что теневая экономика должна перейти на светлую сторону, то должны согласиться, что одними пряниками этого не добьешься.

Привело ли к чему-нибудь снижение ЕСВ в два раза? Кто-то вышел из тени? Нет. Налоги — это то, что не любит никто в мире, и поэтому их заставляют платить. Создавая условия, при которых не платить их просто невозможно.

К тому же, большей части платежей эти нововведения не коснутся, потому что размер большей части этих платежей ниже пороговой суммы. Так что не стоит переживать за бабушек. Разве что это бабушки Арбузова или Кононенко.

Если вы хотите жить, как в Европе, вы должны понимать, что должны себя вести, как в Европе. По-другому не получится. Нельзя плевать себе под ноги и требовать чистых улиц. Нельзя жаловаться на хамство вокруг и самому хамить.

Нельзя выезжать на перекресток после красного света и жаловаться на пробки. Нельзя не платить налоги и жаловаться на коррупцию.

Какая самая большая проблема в Украине? Отсутствие верховенства права. Это то, что сдерживает нас в развитии. Это то, что отличает страны успешные от неуспешных. Сейчас сделан еще один шаг в сторону прозрачных правил.

Крупный бизнес получит BEPS, игроки попроще — правила финансового мониторинга. Это хорошо. Это шаг в правильном направлении.

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