Как покупка автомобильного секонд-хeнда с Европы отражается на жизни украинцев

На автомобільних дорогах України все частіше можна помітити авто з литовськими, польськими або іншими номерами.

І це зовсім не дивно, адже вже кілька років поспіль різноманітні компанії пропонують українцям купувати автомобілі за кордоном, не розмитнюючи їх.

Проблема зовсім не нова.

У чому ж небезпека європейського автомобільного "секонд-хенду"?

Давайте будем розбиратися.

Авто завозяться в митних режимах "тимчасове ввезення" для комерційного призначення або ж особистого користування та "транзит" для особистого користування.

Режим "транзит" передбачає ввезення транспортного засобу на термін до 5 діб в межах однієї митниці та до 10 діб – в межах декількох митниць. Однак, як показує практика, громадяни такі авто використовують не для транзиту, а для власного користування.

Ще й забувають, що тимчасово ввозити автомобілі в Україну без письмового декларування та сплати відповідних податків мають право лише громадяни-нерезиденти на термін до одного року і цей термін може бути продовжений не більше ніж на 60 днів.

Важливим кроком для вирішення цього питання є встановлення контролю щодо терміну перебування таких "іноземців" на території нашої держави і постійна перевірка документів власника авто.

Так звані "іноземці" не сплачують жодних податків до державного бюджету, за рахунок якого фінансується капітальний ремонт доріг.

Крім цього, кількість ввезених авто не відслідковується і не контролюється правоохоронними та митними органами України. Навіть офіційна статистика ДФС різниться за своїми показниками.

Начебто порахували скільки таких "іноземців" в Україні, отримані показники просто вразили, бо рахували відповідно до кількості ДТП за участю таких авто.

За інформацією Департаменту патрульної поліції, лише за перше півріччя 2017 року вони стали учасниками понад 4,5 тис. аварій. Уявіть собі, що у ДТП за участю авто на іноземній реєстрації загинули 43 людини, ще 429 – отримали травми різного ступеню тяжкості.

Якщо за участю "іноземця" стається ДТП, невідомо, хто нестиме відповідальність за вчинення шкоди здоров’ю пішоходів, пасажирів таких авто, інших водіїв.

Прикро і навіть страшно думати про те, що такі машини залучають навіть до служб таксі, а будь-яка людина, яка щойно отримала водійські права, просто купує такий собі "європейський секонд-хенд" за 3000-4000 євро, і наступного дня виїжджає на дорогу. Без ліцензій, без права власності, без жодних офіційних документів, яких просто не існує в природі. Виходить, що "я не я, і машина не моя".

Інформації про власника автомобіля в базах МВС не має, довести, що саме особа, котра перетинала кордон, була в момент ДТП за кермом – непросто. От і виходить, що кількість ДТП та порушень за участю "іноземців" збільшується, соціальна напруга зростає.

Україна вже займає 10 місце у рейтингу країн з найбільшою смертністю на дорогах і не дивно.

Експерти Європейської Бізнес Асоціації не мають сумнівів: визначному місцю нашої країни ми також зобов’язані тим самим "іноземцям".

Автомобілі, які завозяться до України на іноземних номерах, зовсім не "молоді". Як правило, старші 2010 року. Вони не відповідають екологічним стандартам ЄС – "Євро-5", "Євро-4", а іноді "Євро-3".

Екологічна ситуація в Україні завдяки їм погіршується з року в рік, що призводить до підвищення рівня захворюваності населення.

Проблема із автомобілями на іноземній реєстрації набуває все більшого резонансу.

Було розроблено цілу низку законопроектів з метою легалізації "іноземців", проводяться масштабні акції протесту з метою розширення прав таких водіїв.

Але постає питання: чи потрібна Україні легалізація небезпеки на дорогах, підвищення рівня смертності, забруднене повітря та нескінчена кількість хвороб, соціальна напруга?

Врегулювати питання тимчасового ввезення транспортних засобів на митну територію України з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу та міжнародних договорів можна лише шляхом розробки відповідного законопроекту із зазначенням низки обмежень для таких авто: терміну перебування, системи контролю перетинання кордону, умов реєстрації, необхідності наявності паспорту громадянина, якщо мова йде про нерезидента-власника авто, обмеження щодо екологічних вимог, систематичних перевірок авто на іноземній реєстрації патрульною поліцією тощо.

На жаль, єдиним механізмом, що наразі може стримувати потік авто на іноземній реєстрації, є лише система штрафів.

Вона почала застосовуватись до водіїв з травня 2017 року, коли резонансне ДТП за участю "іноземця" спровокувало ще більш негативне ставлення до таких авто.

Якщо ж ми прокладаємо собі шлях до Європи, то потрібно пам’ятати про прозорі процедури та дотримання законодавства і ні в якому разі не легалізувати "небезпеку" для нашої країни.

Автомобільний комітет Європейської Бізнес Асоціації наполягає на створенні сприятливого регуляторного середовища та застосуванні європейської практики у вирішенні цих важливих питань.