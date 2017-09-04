Цивилизационный вызов: как догнать мир в сфере расчетных операций

Касовий чек — документ, що не просто фіксує факт оплати, а й надає гарантію якості придбаних товарів чи послуг.

Саме на його підставі здійснюється повернення коштів за неякісний товар.

З іншого боку, чек виступає гарантією, що підприємець чесно обліковує доходи та сплачує державі належні податки. Так би мало бути, але...

Система застосування касових апаратів у сфері розрахункових операцій застаріла та неповоротка. Вона дорога для підприємця та неефективна для всіх сторін.

За даними Державної фіскальної служби на початку 2017 року в Україні було зареєстровано понад 268 тис реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та понад 70 тис суб'єктів господарювання, що їх використовують. Близько 600 підприємств та організацій здійснюють сервісне обслуговування касових апаратів.

За оцінкою експертів, не менше половини роздрібних операцій здійснюються без РРО. Головний аргумент "півтіньового" бізнесу — висока вартість цих апаратів.

За розрахунками Державної регуляторної служби, вартість підключення та обслуговування РРО у перший рік використання становить майже 25 тис грн, з яких 5 тис грн — вартість РРО, решта — витрати на матеріали, обслуговування, передавання даних до ДФС через фірми-еквайри, навчання персоналу.

Перевантаження або РРО без макулатури

Створити просте та зрозуміле правове поле у сфері РРО можливо. Ми пропонуємо три кроки, які значно спростять ці процедури.

По-перше, необхідно максимально спростити процедуру реєстрації касового апарата. Підприємець купує апарат, а продавець реєструє обладнання у ДРС в електронному режимі. Це дозволить зекономити час та кошти.

По-друге, пора корегувати технічні вимоги до касових апаратів. Чинна нормативна база ухвалена 15 років тому, коли були інші технології, а велика частка розрахунків була готівковою. Сучасні технології дозволяють здешевити касовий апарат майже вдвічі, до 100 дол, такі зразки вже є.

По-третє, потрібно спростити звітність та відмовитися від її дублювання. Зараз касовий апарат прив'язаний до паперовій звітності, журналу обліку, де кожен день касир повинен робити записи, завіряти їх підписом та печаткою. Інспектори ДФС перевіряють саме паперові книжки з нотатками від руки.

Враховуючи, що звітність вже є в електронному вигляді, настав час позбавлятися макулатури. Паперовий журнал повинен використовуватися у форс-мажорних випадках, коли немає електричного струму чи інтернету.

Ці три пропозиції можна імплементувати в регуляторне поле рішенням уряду, що пришвидшить перевантаження системи. Власне, цим BRDO і займається.

Цифровізація або РРО в смартфоні

Зараз касова звітність направляється через інформаційних еквайрів — фірми, які приймають звітність від касових апаратів, а потім направляють її у ДФС. Ці фірми заробляють близько 100 млн грн на рік. Ми пропонуємо перейти до системи, коли дані з касових апаратів надсилаються напряму до ДФС. Технічно це можливо.

Як це працюватиме? Через застосування у фіскальних блоках РРО сертифікованого пристрою надійного зберігання даних та електронного цифрового підпису для збереження і передавання фіскальних даних через sim-картку.

У такому разі гарантовано виключається можливість знищення чи коригування даних про здійснені операції у РРО. Ну і відпадає необхідність в посередниках.

За такого сценарію затрати бізнесу на РРО зменшаться до нуля. Не треба буде купувати "залізо" чи програму, достатньо буде завантажити мобільний додаток з сайту фіскальної служби, і касовий апарат у вас в смартфоні.

Це також дозволить контролювати персонал і використовувати цифрове РРО як маркетинговий інструмент. Наприклад, "прив'язувати" конкурси чи акції до чеків.

Такий підхід не новий, він випробуваний низкою європейський країн. РРО в смартфоні використовують у Канаді, Румунії, Угорщині, Хорватії, Чехії, Казахстані. Україна має всі можливості, щоби доповнити цей список і зробити РРО простим, дешевим та доступним. Для цього працюють дві робочі групи в Кабміні.

Маємо надію, що вже 2017 року побачимо зміни, які приведуть до більш цивілізованих та сучасних методів ведення бізнесу. Сподіваємося, скоро не будемо чути: "Не ставимо касові апарати, бо не маємо 5 тис грн".