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Танцы на костях. Как власти будут потрошить карманы налогоплательщиков

Танцы на костях. Как власти будут потрошить карманы налогоплательщиков

Кабмин в 2018 году намерен существенно нарастить поступления в госказну без смягчения налогового законодательства. То есть речь идет о скрытом усилении налогового давления на бизнес.
Среда, 27 сентября 2017, 15:30
Наталья Ульянова
управляющий партнер ЮФ ICF Legal Service

Кабмин очень гордится тем, что подготовил проект бюджета-2018 в положенный срок, до 15 сентября, как и предусмотрено требованиями бюджетного процесса.

Впрочем, других поводов для радости пока нет, так как содержание главного финансового документа нашей страны вызывает противоречивые эмоции.

Если сравнить показатели бюджета-2017 с аналогичными индикаторами 2016 года, а затем проект бюджета-2018 с 2017 годом, разницу заметить сложно.

Инфляционный рост продолжается, реальный — только на бумаге. Такое ощущение, что старый конспект переписан в новую тетрадь, да еще и с ошибками.

В частности, прогнозируется, что доходы госбюджета в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырастут на 14%. С учетом сборов в местные бюджеты, куда перераспределяется часть налогов, например НДФЛ, доходы вырастут на 15%.

Издержки госказны увеличатся на 13%, то есть на сравнимую с доходами сумму. При этом предельный дефицит бюджета ожидается в пределах 2,4% ВВП.

Конечно, если верить словам Владимира Гройсмана, то все очень радужно. Премьер уверяет, что бюджет-2018 неминуемо обеспечит развитие украинской экономики и ее рост. Однако о каком именно развитии говорит глава правительства, и откуда Кабмин намерен брать на это деньги?

Все планы по наполнению бюджета построены на действующей неэффективной налоговой базе, и это главная проблема. То, что налоговая реформа заморожена, в правительстве дали понять еще летом. Министр финансов Александр Данилюк заявил: необходимо сконцентрироваться на реструктуризации ГФС.

Поддержала Данилюка глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина. Она сообщила, что кардинальных изменений в Налоговом кодексе пока не предвидится.

Бизнес вроде бы должен радоваться, что власти не станут кроить "под елочку" Налоговый кодекс. Однако это хорошо при условии, когда действующие налоги и сборы, а также их ставки дают экономике двигаться вперед.

В Украине же все наоборот: давно изжившая себя налоговая система выполняет функцию пресса для бизнеса. Год от года вместо снижения бремени и создания стимулов для уплаты налогов этот пресс становится все тяжелее.

Итого, свыше 18% поступлений госбюджету в 2018 году принесут налог на доходы физлиц и налог на прибыль предприятий. Прирост ожидается на уровне 17,6% и 7,8% соответственно. Увеличение сумм подоходного налога произойдет благодаря применению унифицированной ставки НДФЛ в размере 18%, а также дальнейшего увеличения минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Да-да, "минималка" снова будет пересмотрена и составит с 1 января 2018 года 3 723 грн, что и обеспечит приток поступлений. Это коснется не только НДФЛ, но и единого социального взноса.

Налог на прибыль остается и продолжает играть важную роль в наполнении бюджета. Так что бизнес как минимум еще на год может попрощаться с налогом на выведенный капитал. По сути, его похоронили, несмотря на громкие обещания Минфина и профильного комитета довести рассмотрение законопроекта о налоге на выведенный капитал до сессионного зала Верховной Рады.

Хотя это выглядело сомнительно изначально: кто бы согласился "обрезать" около 70 млрд грн поступлений, которые ежегодно дает налог на прибыль, и пробить в бюджете брешь на 60-80 млрд грн? Именно такими могут быть потери казны от налога на выведенный капитал в первые два года его действия.

Ожидаемые доходы от рентной платы и платы за использование природных ресурсов в 2018 году по сравнению с 2017 годом, напротив, сократятся более чем на 6%. Наибольший провал произойдет по ренте за пользование недрами: бюджет в будущем году недоберет свыше 3 млрд грн.

Впрочем, компенсаторы уже найдены. Запланированная индексация акцизных ставок и дополнительное повышение акциза на табачные изделия принесут казне на 12,3 млрд грн или на 11% больше, чем в 2017 году. Это учитывая и акцизы на продукцию, произведенную в Украине, и на товары, ввезенные из-за рубежа.

"Радует" существенный рост сумм налога на добавленную стоимость, который заложен в проекте бюджета-2018. По внутреннему НДС ожидается прирост на 4,3 млрд грн или на 5%, а по НДС, который взимается с импортных товаров, ввозимых на территорию Украины, — на 76,5 млрд грн или на 35%.

Разработчики бюджета объясняют столь оптимистичные прогнозы в отношении НДС положительной динамикой розничного товарооборота и реализации услуг населению, объемом внешнеэкономических операций, динамикой импорта.

При этом бизнесу дают понять, что на возврат каких-либо льгот по уплате НДС ему рассчитывать не стоит — агробизнес за это скажет правительству "спасибо". Кроме того, очевидно, что фискалы продолжат бороться с занижением таможенной стоимости товаров, различными схемами и "скрутками".

В целом, это хорошо, если бы эта борьба не превращалась в войну с ветряными мельницами. Например, система блокировки НДС-накладных уже доказала свою недееспособность, так как затронула множество добросовестных компаний.

Хотя в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект об отмене механизма блокировки, шансы на его принятие выглядят призрачными.

Так о каком росте говорит премьер? Когда правительство заявляет о намерении в 2018 году почти на 145 млрд грн нарастить поступления в госказну, не предложив взамен смягчения налогового законодательства, это настораживает. То есть речь идет о скрытом усилении налогового давления на малый и крупный бизнес.

Даже если сделать скидку на то, что в прогнозе роста доходов около 7% составляет инфляция, остальные 8% будут добирать за счет плательщиков налогов. Так что держим карманы шире и готовимся к очередным нововведениям со стороны фискальных органов. Без них в 2018 году явно не обойдется.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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