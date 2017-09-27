Танцы на костях. Как власти будут потрошить карманы налогоплательщиков

Кабмин очень гордится тем, что подготовил проект бюджета-2018 в положенный срок, до 15 сентября, как и предусмотрено требованиями бюджетного процесса.

Впрочем, других поводов для радости пока нет, так как содержание главного финансового документа нашей страны вызывает противоречивые эмоции.

Если сравнить показатели бюджета-2017 с аналогичными индикаторами 2016 года, а затем проект бюджета-2018 с 2017 годом, разницу заметить сложно.

Инфляционный рост продолжается, реальный — только на бумаге. Такое ощущение, что старый конспект переписан в новую тетрадь, да еще и с ошибками.

В частности, прогнозируется, что доходы госбюджета в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырастут на 14%. С учетом сборов в местные бюджеты, куда перераспределяется часть налогов, например НДФЛ, доходы вырастут на 15%.

Издержки госказны увеличатся на 13%, то есть на сравнимую с доходами сумму. При этом предельный дефицит бюджета ожидается в пределах 2,4% ВВП.

Конечно, если верить словам Владимира Гройсмана, то все очень радужно. Премьер уверяет, что бюджет-2018 неминуемо обеспечит развитие украинской экономики и ее рост. Однако о каком именно развитии говорит глава правительства, и откуда Кабмин намерен брать на это деньги?

Все планы по наполнению бюджета построены на действующей неэффективной налоговой базе, и это главная проблема. То, что налоговая реформа заморожена, в правительстве дали понять еще летом. Министр финансов Александр Данилюк заявил: необходимо сконцентрироваться на реструктуризации ГФС.

Поддержала Данилюка глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина. Она сообщила, что кардинальных изменений в Налоговом кодексе пока не предвидится.

Бизнес вроде бы должен радоваться, что власти не станут кроить "под елочку" Налоговый кодекс. Однако это хорошо при условии, когда действующие налоги и сборы, а также их ставки дают экономике двигаться вперед.

В Украине же все наоборот: давно изжившая себя налоговая система выполняет функцию пресса для бизнеса. Год от года вместо снижения бремени и создания стимулов для уплаты налогов этот пресс становится все тяжелее.

Итого, свыше 18% поступлений госбюджету в 2018 году принесут налог на доходы физлиц и налог на прибыль предприятий. Прирост ожидается на уровне 17,6% и 7,8% соответственно. Увеличение сумм подоходного налога произойдет благодаря применению унифицированной ставки НДФЛ в размере 18%, а также дальнейшего увеличения минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Да-да, "минималка" снова будет пересмотрена и составит с 1 января 2018 года 3 723 грн, что и обеспечит приток поступлений. Это коснется не только НДФЛ, но и единого социального взноса.

Налог на прибыль остается и продолжает играть важную роль в наполнении бюджета. Так что бизнес как минимум еще на год может попрощаться с налогом на выведенный капитал. По сути, его похоронили, несмотря на громкие обещания Минфина и профильного комитета довести рассмотрение законопроекта о налоге на выведенный капитал до сессионного зала Верховной Рады.

Хотя это выглядело сомнительно изначально: кто бы согласился "обрезать" около 70 млрд грн поступлений, которые ежегодно дает налог на прибыль, и пробить в бюджете брешь на 60-80 млрд грн? Именно такими могут быть потери казны от налога на выведенный капитал в первые два года его действия.

Ожидаемые доходы от рентной платы и платы за использование природных ресурсов в 2018 году по сравнению с 2017 годом, напротив, сократятся более чем на 6%. Наибольший провал произойдет по ренте за пользование недрами: бюджет в будущем году недоберет свыше 3 млрд грн.

Впрочем, компенсаторы уже найдены. Запланированная индексация акцизных ставок и дополнительное повышение акциза на табачные изделия принесут казне на 12,3 млрд грн или на 11% больше, чем в 2017 году. Это учитывая и акцизы на продукцию, произведенную в Украине, и на товары, ввезенные из-за рубежа.

"Радует" существенный рост сумм налога на добавленную стоимость, который заложен в проекте бюджета-2018. По внутреннему НДС ожидается прирост на 4,3 млрд грн или на 5%, а по НДС, который взимается с импортных товаров, ввозимых на территорию Украины, — на 76,5 млрд грн или на 35%.

Разработчики бюджета объясняют столь оптимистичные прогнозы в отношении НДС положительной динамикой розничного товарооборота и реализации услуг населению, объемом внешнеэкономических операций, динамикой импорта.

При этом бизнесу дают понять, что на возврат каких-либо льгот по уплате НДС ему рассчитывать не стоит — агробизнес за это скажет правительству "спасибо". Кроме того, очевидно, что фискалы продолжат бороться с занижением таможенной стоимости товаров, различными схемами и "скрутками".

В целом, это хорошо, если бы эта борьба не превращалась в войну с ветряными мельницами. Например, система блокировки НДС-накладных уже доказала свою недееспособность, так как затронула множество добросовестных компаний.

Хотя в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект об отмене механизма блокировки, шансы на его принятие выглядят призрачными.

Так о каком росте говорит премьер? Когда правительство заявляет о намерении в 2018 году почти на 145 млрд грн нарастить поступления в госказну, не предложив взамен смягчения налогового законодательства, это настораживает. То есть речь идет о скрытом усилении налогового давления на малый и крупный бизнес.

Даже если сделать скидку на то, что в прогнозе роста доходов около 7% составляет инфляция, остальные 8% будут добирать за счет плательщиков налогов. Так что держим карманы шире и готовимся к очередным нововведениям со стороны фискальных органов. Без них в 2018 году явно не обойдется.