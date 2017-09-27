Возмещение авансовых сумм НДС: Минфин ставит точку

Ще 1 квітня Міністерство фінансів оголосило про запуск відкритого реєстру відшкодування ПДВ.

За твердженням глави Мінфіну, успішний запуск реєстру був важливим кроком до поліпшення конкурентного середовища в Україні, а сам реєстр повинен був стати інструментом, що полегшує процес бюджетного відшкодування ПДВ.

Проте поки бюджетне відшкодування стає "прозорим", податкові органи активно вживають заходів щодо створення підприємствам труднощів при бюджетному відшкодуванні, перекручуючи норми Податкового кодексу.

Так, у квітні 2016 року за результатами документальних перевірок підприємства, які виявили бажання скористатися правом на бюджетне відшкодування, отримали акти про порушення вимоги Податкового кодексу у зв'язку з включенням до розрахунку бюджетного відшкодування сум ПДВ, сформованих за передплатами постачальникам товарів та послуг.

Причому на те, що на момент проведення перевірки товари та послуги були отримані в повному обсязі, ревізори-інспектори наполегливо не звертали уваги і посилалися на порушення пункту 200.4 Податкового кодексу.

Ми звернулися до ДФС з проханням роз'яснити, чи має право платник податків на отримання бюджетного відшкодування сум ПДВ, сформованих за авансами. Листом про надання індивідуальної податкової консультації від 1 червня 2017 року №430/6/99-99-12-02-01-15/ІПК відомство відповіло таке.

"Чинне податкове законодавство пов'язує виникнення права платника на податковий кредит з датою здійснення "першої події", якою може слугувати й факт перерахування авансу контрагенту за майбутню поставку…

Водночас також слід брати до уваги послідовність виконання (завершення) господарських операцій, перерахування коштів постачальнику й адекватне виконання ним відповідних постачань за фактом, оскільки на практиці встановлювалися випадки відсутності (несвоєчасності) постачань від контрагентів.

Це впливає на формування сум бюджетного відшкодування як різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом у відповідному звітному (податковому) періоді й потребує додаткового дослідження достовірності та повноти здійснених постачань у рахунок попередньої оплати".

На перший погляд, у твердженні фіскалів є частка справедливості, а такий підхід теоретично міг би зменшити зловживання недобросовісних підприємств при бюджетному відшкодуванні, якби не один нюанс.

Річ у тім, що озвучена в листі позиція не підкріплюється посиланнями на норми законів. Податковий кодекс нічого подібного для бюджетного відшкодування не встановлює і жодних умов про завершеність операцій не висуває.

Той факт, що вимоги про отримання товарів та послуг на день подання заяви про бюджетне відшкодування Податковий кодекс не містить, а необхідною і достатньою умовою для звернення із заявою про бюджетне відшкодування є оплачений податковий кредит, як вбачається, для ДФС не має значення.

Крапку поставив лист Мінфіну №11310-09-10/19633 стосовно отримання бюджетного відшкодування за сплаченими постачальникам авансами. Майже через півроку він підтвердив наявність законодавчо передбаченого права компаній на бюджетне відшкодування сум ПДВ, сформованих за авансами.

Ми продовжуємо спостерігати, яким чином електронний реєстр ПДВ буде впливати на поліпшення інвестиційного клімату України.