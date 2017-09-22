Три миллиарда долларов "без особых усилий"

Размещение пятнадцатилетних еврооблигаций на 3 миллиарда долларов действительно можно считать удачным для Украины. Впервые государство получило на открытом рынке такую огромную сумму (прежним рекордом было привлечение 2,6 миллиарда долларов в 2012 году), впервые привлекло столь длинный долг (ранее самым длинным было десятилетнее размещение). Более того, первый раз Украина решилась на рыночное размещение долга с таким низким кредитным рейтингом ("В-" от Standard & Poor’s и Fitch).

Скептики говорят, что можно было бы привлечь и под более низкие проценты – ведь Украина будет платить по этим бумагам 7.375% годовых, или 221 млн. долларов в год. Здесь трудно не согласиться – ставку действительно можно было бы получить и поменьше. Например, привлекая долг не на рынке, а у какого-нибудь богатого соседа, как это сделал Янукович в 2013 году, получив те же три миллиарда под 5% годовых (правда, всего на два года).

Но нужно понимать, что за нерыночную ставку все равно придется заплатить – и порой гораздо больше, чем получится сэкономить на процентах.

То, что ставка получилась вполне рыночной, уже доказал сам рынок – в первый день торгов пятнадцатилетними облигациями, международные фонды их покупали по ставке 7,40%, т.е. выше, чем будет платить государство.

Могла ли все-таки процентная ставка быть ниже? Теоретически - да, ведь в 2006-2007 годах Украина привлекала десятилетние облигации под 6.58%-6.75% годовых. Но тогда суммы привлечений были поскромнее (до одного миллиарда), да и кредитные рейтинги Украины были на три пункта выше, чем сегодня ("ВВ-" от Standard & Poor’sи Fitch). А кредитный рейтинг от международных агентств, показывающий риск любого заемщика, напрямую влияет на ставку.

К примеру, недавний дебютный выпуск десятилетних еврооблигаций Таджикистана обошелся этой экзотической для подавляющего большинства инвесторов стране в 7.125% годовых, то есть дешевле, чем Украине. И это при том, что в сопроводительных документах к облигациям описываются такие пикантные подробности, что через Таджикистан проходит один из мощнейших мировых наркотрафиков. Но даже при таких особенностях страны, ее кредитный рейтинг от Moody’s оказался на целых два пункта выше, чем украинский.

Да, похоже нас кредитные агентства не жалуют - и по этой причине нам приходится нести дополнительные затраты (получив таджикскую ставку по нашим новым облигациям, мы бы экономили в год на процентах порядка 200 миллионов гривен). Но давайте честно скажем, что мы не особо и заслужили высоких рейтингов.

Ведь если бы мы реально имплементировали все те реформы, о которых так много говорим (судебная реформа, пенсионная реформа, медицинская реформа, эффективная борьба с коррупцией, приватизация, валютная либерализация), то у кредитных агентств не было бы причин не повышать наши рейтинги. А так, мы видим, что у наших западных партнеров с каждым днем все больше претензий даже к реформе рынка газа, которая считается одной из самых успешных за последние три года.

К сожалению, успешное размещение еврооблигаций только увеличивает риск того, что реформы у нас если не свернутся, то будут идти еще медленнее. Эйфория от получения на рынке трех миллиардов долларов "без особых усилий" может сыграть злую шутку с нашим правительством. Ведь оказывается, что есть места, где сегодня можно получить намного больше денег, чем обещает МВФ (до 1,9 млрд. долларов в следующем транше), и при этом не брать на себя повышенных обязательств, которые выдвигает Фонд - т.е. вообще без реформ. Но сотрудничество с МВФ и возможность привлекать долги на свободном рынке - вещи связанные.

Если наша страна получит негативную характеристику от МВФ по результатам очередного пересмотра, за этим непременно последуют понижения ее кредитных рейтингов агентств, что тут же закроет возможность привлекать международные займы. Поэтому, я очень надеюсь, что головокружение от получения рекордного займа не заразит наших политиков, и мы увидим активную работу над всеми запланированными реформами. Ведь реформы, в конце концов, не Фонду нужны. Они нужны нам, жителям этой страны.