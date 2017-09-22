Как Украина воспользоваться трендом роста инвестиций в мире?

Український ринок злиття та поглинання в цьому році характеризується деяким пожвавленням. Відбулося збільшення як кількості угод, так і об’єму угод у фінансовому плані.

Серед лідерів і надалі залишається агропереробний комплекс. Агрохолдинги продовжують експансію шляхом розширення земельних банків. Лідерами є "Кернел" і "МХП", яким в цьому році вдалося вигідно розмістити власні облігації на зовнішніх фінансових ринках і, в такий спосіб, суттєво збільшити свій інвестиційний потенціал. Це призвело до росту цін на агроактиви, і ціна пропозицій за 1 га виросла до діапазону від 600$ до 1200$.

Дана тенденція, скоріше за все, буде зберігатися і надалі. Що є характерним для АПК, так це те, що основними критеріями в оцінці активу є площа земельних угідь, їх місце розташування та якість (родючість). Інші оціночні показники є вже другорядні, оскільки основна мета покупця – збільшити земельний банк.

Якщо говорити про інвестиційну привабливість інших галузей, то основними оціночними показниками, які приваблюють потенційних покупців, і надалі залишається здатність бізнесу генерувати грошовий потік і, відповідно, прибуток.

Привабливість компанії для злиття чи поглинання створюють також такі фактори, як правильно вибрана галузь і бізнес-ідея. При цьому, бажано, щоб галузь була зростаючою, і обсяг продаж бізнесу у темпах росту випереджав ріст галузі.

Не менш важливим є правильний формат бізнесу і прибуткова бізнес-модель. Ефективний менеджмент із зрозумілою стратегією розвитку бізнесу теж "має вагу" для інвестора, бо темпи росту власного капіталу створюють запас міцності компанії. В умовах зростаючої конкуренції важливою умовою високої ціни компанії є наявність у неї захисної конкурентної переваги.

Щодо привабливості інших галузей. Ними й надалі, окрім АПК, залишаються переробна галузь, логістична інфраструктура, фармацевтика, ІТ, альтернативна енергетика та інші, де є можливість для інновацій.

Що впливає на ринок M&A в Україні і що необхідно для його розвитку?

Найголовніше – це удосконалення інвестиційного клімату, який в подальшому має забезпечити стабільність:

- макроекономічну

- курсову

- політичну

- законодавчу (правил гри)

- економічного росту

- капіталізації

Ризики нестабільності є важливим стримуючим фактором розвитку. Це результат недостатньо ефективного управління в країні та повільного темпу і якості реформ.

На жаль, сталий економічний розвиток України так і не став пріоритетом у наших можновладців і політиків. В одних пріоритет збагачення і збереження влади, в інших – повалити теперішніх та вибороти собі місце у владних кабінетах.

При цьому ніхто не звертає увагу на те, що і слова, і дії можуть впливати на стан привабливості економіки та її капіталізації. Адже про що ми би не говорили, ми говоримо про гроші. Чим і є ще цікава економіка, як наука, що вона розглядає і оцінює всі процеси через призму їх вартості. Країні, її економіці, дуже дорого обходяться події з громадянством Саакашвілі і перетином ним кордону.

В Україні немає активності на ринку прямих інвестицій. І це поганий знак для економіки та інвестиційного клімату, тоді як у світі темпи зростання інвестицій випереджають темпи зростання ВВП.

Як Україні скористатися цим світовим трендом і перетворити його у можливості для зростання та росту конкурентоспроможності?

Перш за все необхідно завершити реформи, про які більше говориться, ніж робиться. Для мене це аксіома. Але також треба створити власні точки росту економіки, власні інновації, переступивши через етапи технологічного розвитку, які проходили багато країн. Технології розвиваються дуже стрімко і використовувати варто найінноваційніші і найефективніші. І стосується це не тільки бізнесу, а і влади, і суспільства.

Революція нових технологій може змінити структуру економіки і навіть наш спосіб життя. Потяги на магнітних подушках, електромобілі, альтернативна енергетика, багаторівнева дорожня інфраструктура, в т.ч. пластикові дороги, зв’язок 5G і вище, використання робототехніки, 3D технології у виробництві, будівництві та побуті. Розвиток "юберизації" економіки та "шерингової" економіки. Саме це буде основою структурних змін в економіці.

Якщо проаналізувати якість і рівень підприємств, які сьогодні пропонуються для продажу на ринку, в т.ч. і в моєму портфелі, то багато з них є неконкурентоспроможними, і немають майбутнього без ґрунтовного реінжинірингу бізнес-моделі чи навіть повного редевелопменту, оскільки єдиною цінністю, як правило, в них є земельна ділянка з комунікаціями. Це є завдання передпродажної підготовки.

Я погоджуюсь з думкою про те, що основна наша проблема не корупція і відсутність реформ, а деградація, недосконалість та неефективність, неконкурентоспроможність. Для подолання цієї проблеми потрібно багато змін. І почати треба зі зміни власної філософії та менталітету. Удосконалення потребує як особистісний розвиток кожного з нас, так і ефективність суспільства, влади і бізнесу.

"Удосконалюватись не обов’язково. Виживання справа добровільна". Цей вислів, думаю, не потребує коментарів. Тільки створення економічного росту та привабливого інвестиційного клімату дасть можливість скористатися трендом зростання інвестицій у світі.