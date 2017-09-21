Полезный кейс для бизнеса: как победить ДФС

Фактично податкова реформа, яку впроваджує уряд, існує лише на папері. В реальності — ретельно завчені та роками напрацьовані корупційні схеми та методи тиску на бізнес нікуди не поділися.

Одним із результатів, яких було досягнуто після закінчення Революції Гідності, стало прийняття правових норм, які забороняли інспекціям Державної фіскальної служби (ДФС) визначати стан платника податків.

Раніше ця можливість використовувалася для тиску на підприємців, шляхом припинення реєстрації податкових накладних через зміну стану платника податків.

Уряд видав деякі нормативно-правові акти, які регламентували роботу ДФС та інших податкових органів. Були затверджені чіткі критерії оцінки ризиків для припинення реєстрації податкових накладних. Здавалося, реформована податкова працює на благо підприємців і бізнесу.

Однак з 20 червня 2017 року набрали чинності накази Міністерства фінансів (№ 566 від 13.06.2017 р. та № 567 від 13.06.2017 р.), які змінюють порядок роботи комісії ДФС щодо рішення про реєстрацію податкової накладної та оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної.

І вже з 1 липня ДФС розпочала блокування реєстрації податкових накладних, що надіслані електронною поштою.

Корупційна схема знову "ожила".

Наведу приклад розкриття методики дій фіскальної служби при визначенні платників податків, яким буде блокуватися прийняття звітності та необхідні дії для зняття блокування. Візьмемо для цього уявне підприємство.

Методи маніпуляції

Наприклад, існує підприємство "Галера", яке уклало з ДФС договір про визнання електронних документів, що регулює подання податкових документів в електронному вигляді.

Деякий час усе йде добре — наш платник податків подає електронну звітність, ДФС її приймає. Але одного дня ДФС несподівано робить свій найулюбленіший хід — розриває договір в односторонньому порядку, і автоматично усі звіти, які "щасливий" платник податків надіслав до ДФС, визнаються "неприйнятими".

Для вирішення цієї проблеми, як правило, усне звернення до працівників ДФС і навіть телефонний дзвінок до сервісу "Пульс" результату не дають.

Тому потрібно йти офіційним шляхом — звертатися до податкової у письмовому вигляді, користуючись своїми правами на звернення та на інформацію.

Коротка інструкція — як потрібно діяти у таких випадках

Крок перший



Підприємство "Галера" подає до ДФС письмовий запит, у якому, посилаючись на норми Податкового кодексу, Конституції України, Закону України "Про інформацію", Закону України "Про доступ до публічної інформації", просить надати відповіді на такі питання:

На якій підставі було припинено прийняття податкової звітності та/або реєстрація податкових накладних, починаючи з вказаного періоду.

Якщо підставою заборони у прийнятті звітності є розірвання договору, то вказати, яким пунктом договору це передбачено.

Надати примірник договору, на підставі якого податкова звітність приймалась електронною поштою та виконувалась реєстрація податкових накладних.

У запиті також слід обов'язково наголосити на тому, що оскільки мотивованої усної відповіді від податківців отримано не було, то у разі відсутності письмової відповіді такий вчинок буде розцінюватись, як вчинення неправомірних дій та прийняття неправомірних рішень посадовими особами, що стане підставою для звернення до суду, щоб їх оскаржити.

Через деякий час наш платник отримує "лист-щастя" з податкової, в якому зазначається, що договір розірвано в односторонньому порядку — "у зв`язку з відсутністю платника за місцезнаходженням".

Згідно з частиною 1 статті 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними.

Крок другий

Підприємство "Галера" бере витяг з офіційного веб-сайту ДП "Інформаційно-ресурсний центр" (http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html), в якому чітко зазначена дата підтвердження відомостей про юридичну особу.

Отже, інформація, що підприємство відсутнє за місцезнаходженням, не відповідає дійсності та спростовується відомостями, отриманими з ЄДР. А це означає, що ДФС неправомірно і необґрунтовано здійснює блокування прийняття звітності засобами електронного зв’язку.

Крок третій

Платник податків, підприємство "Галера", подає скаргу на неправомірні дії службових осіб податкової інспекції (або до вищого органу, або до суду), зазначаючи, що ДФС грубо порушує права платника податків.

Оскільки неправомірні дії щодо блокування прийняття звітності та реєстрації податкових накладних засобами електронного зв’язку позбавляють платника податків можливості виконання ним свого прямого обов’язку, встановленого Податковим кодексом.

Подана підприємством скарга обов’язково повинна бути розглянута по суті порушених в ній питань, винних осіб, як належить, притягнуто до відповідальності за неправомірні дії, та здійснено негайне розблокування прийняття звітності.

Така ситуація повинна виникати не тільки в ідеальних умовах, а й на практиці в реальному житті. Таким чином існування чесного і справедливого "закону для всіх без винятку" буде підтверджене, а ефективність впровадження реформ в системі правосуддя не ставитиметься під сумнів.

Слід також зазначити, що відповідно до Податкового кодексу, податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в декілька способів.

Перший — особисто платником податків або уповноваженою на це особою.

Другий — надсилається поштою, з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Третій — засобами електронного зв'язку в електронній формі, з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Отже, єдиною законно обґрунтованою підставою для відмови у прийнятті податкової декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі є недійсність електронного цифрового підпису платника податків, у тому числі у зв'язку із закінченням строку дії сертифіката відкритого ключа, за умови що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і надана у форматі, доступному для її технічної обробки.

Що таке електронний цифровий підпис і як він працює

Система цифрового підпису припускає, що кожен користувач мережі має свій таємний ключ (особистий ключ), який використовується для формування підпису, а також відповідний цьому таємному ключу — відкритий ключ, відомий решті користувачів мережі та призначений для перевірки підпису.

Один з користувачів обирається "нотаріусом" й завіряє за допомогою свого таємного ключа будь-які довірені йому документи. Решта користувачів можуть лише встановити достовірність отриманого документу за допомогою відкритого ключа.

Сертифікат же являє собою електронний документ, який пов'язує дані для перевірки електронних підписів з певною особою, ідентифікує власника цифрового підпису, й завіряється електронним цифровим підписом центру сертифікації ключів.

Отже, у разі припинення договору про визнання електронних документів на підставах, визначених законом, платник податків має право до моменту укладення нового договору подавати податкову звітність особисто або поштою, з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Підсумовуючи, зазначимо, що Податковий кодекс не дає право контролюючим органам в односторонньому порядку розривати договір про визнання електронних документів.