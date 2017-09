Британские подсказки для НКРЭКУ

Багато непорозумінь щодо динамічного зростання цін на електро- та теплову енергію для кінцевих споживачів в Україні залишаються на тому ж етапі.

Відкрите питання українського суспільства та експертів у галузі енергетики — чому українці повинні платити за індекс, який де-факто не застосовується у кінцевій ціні виробленої електроенергії та тепла?

У Великобританії споживач може нічого не платити за комунальні послуги, поки не отримає повне пояснення та обґрунтування. В Україні так звані "ринкові ціни" — це просто тягар для українців, а у Великобританії — це виправдана перспектива якості послуг та інфраструктури для всіх.

Дії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕ) все більше привертають увагу громадськості.

Проте, незважаючи на спроби керівництва відстояти свою політику, деякі питання залишаються незрозумілими, наприклад: індекс API2, який враховується у ціні на вугілля (так званий "Роттердам плюс"); RAB-регулювання ("стимулююче тарифоутворення") в електроенергетиці.

Нещодавно, перебуваючи у Великобританії, спілкувавсяіз представниками їхнього "регулятора" — Офісу з питань газових та електроенергетичних ринків (The Office of Gas and Electricity Markets, OFGEM).

Ми зупинилися на таких 5 важливих аспектах:

Основні правила, які роблять конкуренцію на ринку газу та електроенергії у Великобританії є прозорими та динамічними.

У Великобританії діє орган з питань конкуренції та ринків (Competition and Markets Authority, CMA). CMA є неміністерським державним департаментом у Великобританії, відповідальним за посилення ділової конкуренції та запобігання і зменшення антиконкурентної діяльності.

CMA є найвищим органом з питань конкуренції у Великій Британії, тому OFGEM звернувся у CMA із запитом дослідити енергетичний ринок, оскільки OFGEM був занепокоєним тим, що, незважаючи на запровадження ряду великих програмних реформ, ринок все ще не працював для кінцевих споживачів. Що у підсумку?

По-перше, CMA виявила, що клієнти (побутові споживачі та підприємства) платять 1,4 мільярда фунтів більше на рік, ніж вони би платили, якби ринок був цілком конкурентним.

По-друге, CMA також впроваджує низку заходів для пожвавлення конкуренції та зменшення витрат, що покриваються клієнтами, на ринку електроенергії.

До них відносяться пожвавлення реформування застарілих підходів в частині застосовуваних заходів та системи покриття витрат, які спотворюють конкуренцію між постачальниками, зменшення витрат на передачу електроенергії, використовуючи конкуренцію для забезпечення фінансової підтримки низьковуглецевої генерації з найменшими витратами для споживачів.

Веб-сайти порівняння цін (Price comparison websites, PCW) також матимуть змогу відігравати більш активну роль у наданні клієнтам кращих пропозицій для них та доступу до даних лічильників, які дозволять клієнтам миттєво здійснювати пошук угод.

Як було зазначено, "CMA завершив розслідування енергетичного ринку, виклавши широкий спектр реформ для модернізації ринку на користь покупців".

Після аналізу та дослідження енергетичного ринку Великобританії, зробленого протягом 2014-2016 років, було опубліковано вичерпний звіт.

Тарифна сітка: ефективність та підходи (політика OFGEM щодо цін та тарифів на ринках газу та електроенергії, чи є якісь конкретні умови, за якими здійснюється політика цін та тарифів для постійних клієнтів та бізнесу)?

OFGEM не використовує контроль цін і не встановлює роздрібні тарифи на газ та електроенергію у Великобританії. Процес приватизації (коли енергопостачання/генерацію було вилучено з державної власності та передано в руки компаніям) було розпочато в 1986-1989 — для газу та електроенергії.

Кінцева мета полягала в тому, щоб клієнти могли вибирати постачальника енергії, а постачальники - конкурувати за покупців, знизивши ціну своїх конкурентів.

До кінця 1990-х років конкуренція у сфері роздрібної торгівлі була розпочата і досягла свого апогею, а приблизно у 2002 році цінове регулювання роздрібного постачання енергії було повністю скасовано.

Хронологія ключових етапів та рішень на Британському ринку електроенергії та газу. Джерело: OFGEM. Натисніть для збільшення

Частина ринку, де OFGEM використовує ціновий контроль, є у транспортуванні енергії (через труби та лінії електропередачі). Це тому, що компанії, які володіють цими мережами, як правило, мають більше монополії.

Наприклад, малоймовірно, що хтось збудує нову національну магістральну електромережу у Великобританії, щоб конкурувати з існуючою монополією. Таке регулювання цін встановлюється на 8-річний період, коли OFGEM може визначити потенційний максимальний дохід, який можуть отримати компанії, аналізуючи їхні плани видатків.

OFGEM погоджує з компаніями результати, які вони повинні досягнути по відношенні до кінцевих споживачів, встановлюючи стимули, які можуть їм принести штраф або винагороду. Також OFGEM встановлює вартість капіталу компанії.

RAB на ринках газу та електроенергії. Як RAB стимулює розвиток ринку газу/електроенергії. Недоліки в RAB?

В Україні НКРЕ хоче запровадити RAB-тарифоутворення на ринку електроенергетики.

Але уряд не підтримуватиме запровадження методу RAB регулювання тарифів, оскільки це може вплинути на рахунки для споживачів, в першу чергу побутових.

Що стосується RAB-регулювання у Великобританії — на відміну від українського регулятора, OFGEM не встановлює роздрібні тарифи. RAB є одним з компонентів контролю цін, які OFGEM встановив для мережевих компаній.

Значення RAB полягає, в основному, у вартості активів, які мають мережеві компанії.

RAB зазвичай відноситься до міри чистої вартості регульованих активів компанії, що використовуються у регулюванні цін.

Тариф складається з двох основних блоків, які формують вимоги до доходу компанії: дохід від капіталу (тобто прибуток на RAB) та амортизаційні відрахування. Це ключовий фактор, що визначає ціни, які можуть бути встановлені на регульовані послуги у майбутньому.

Чи може система безпеки постачання газу та електроенергії у Великобританії бути взірцевою для України?

Великобританія має одну з найнадійніших електроенергетичних систем у світі, і високі стандарти безпеки постачання зберігаються, навіть, якщо маржа (заробіток) на постачанні електроенергії знизилась, оскільки старіші (переважно вугільні електростанції) закриті.

OFGEM вжив заходів для забезпечення того, щоб National Grid (оператор високовольтних електромереж) міг управляти ризиками, надаючи їм можливість користуватися новими балансовими службами (де вони закуповують додаткову резервну потужність від електростанцій, а також можуть вимагати на зворотній звя’зок з боку промисловості).

Ці заходи були застосовані до останньої зими (2016-2017). На період зими 2017-2018 ринок державних потужностей перетворюється на довгостроковий стимул для електростанцій для забезпечення безпеки постачання. Більше про безпеку постачання електроенергії тут.

Загалом, безпека газопостачання є менш проблемною, ніж електропостачання у Великобританії. У Великобританії є багато постачальників газу, тому OFGEM не залежить від жодного з джерела газопостачання.

Чи існують можливі шляхи допомоги та допомоги OFGEM у реформуванні та модернізації української НКРЕ?

OFGEM може консультувати НКРЕ лише за офіційним запитом від останньої.

На мій погляд, виходячи з того, що британська система є однією з найнадійніших електроенергетичних систем у світі, такий запит зі сторони НКРЕ був би доречним.