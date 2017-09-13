Прозрачная аренда. Сколько должен стоить coffee point на Главпочтамте

Продаж і оренда державного майна завжди були складною сферою. З одного доку, державі треба було продавати непрофільні активи і товари, що були у вжитку. До того ж завжди бракувало коштів на обслуговування мільйонів квадратних метрів неприбуткової нерухомості.

З іншого ж боку, дійсно цікава для бізнесу нерухомість розподілялася вкрай непрозоро. Окремі чиновники роками відпрацьовували тіньові схеми й віддавали державну власність "по знайомству" в багаторічну оренду за копійки. Гроші, які могли б піти до бюджетів громад, осідали в кишенях хабарників.

Але цей ресурс може і має приносити прибуток державі і громадянам. Необхідно лише застосувати прозорий і дієвий інструмент. Такий інструмент ми і створили і в нас вже є успішний кейс державного підприємства, "Укрпошти".

В квітні керівник компанії Ігор Смілянський вирішив приєднатися до пілотного проекту щодо здачі в оренду державного майна через ProZorro.Продажі, а вже в серпні ми отримали перші позитивні результати.

Нагадаю, "Укрпошта" володіє більш, ніж 5 тисячами об'єктів нерухомості загальною площею 1,2 мільйонів квадратних метрів. Близько 220 тисяч квадратних метрів з них не використовуються у виробничому процесі компанії, але в оренду здана лише третина непотрібних площ. При цьому витрати державної компанії на утримання і володіння об'єктами нерухомості становлять 400 мільйонів гривень на рік, кажуть у Мінекономрозвитку.

Електронні аукціони дозволили максимізувати доходи від оренди і знайти для них гарного орендатора серед представників малого та середнього бізнесу. Дивіться самі. В серпні "Укрпошта" виставила на аукціон три об’єкти оренди: офісне приміщення у центрі Львова, ресторан з літньою терасою в конференц-холі "Зелена Буча" та місце під coffee point у будівлі Головпоштамту площею 10 квадратних метрів.

Два останні дали непоганий результат. За допомогою аукціону ресторан здали за суму майже вдвічі вище стартової. Вартість оренди сягнула 60 тис. грн., при цьому участь в аукціоні брали четверо учасників.

Третій аукціон – то взагалі, наче вишенька на торті. В боротьбу за право орендувати місце під coffe point долучилось одразу 7 учасників. Торгувалися в діапазоні 7000-32000 гривень.

Для довідки, середньозважені орендні ставки на торговельні приміщення в Києві у травні цього року складали $32,1 (826 гривень за курсом НБУ) за квадратний метр площ і у випадку здачі 100-200 квадратних метрів, кажуть аналітики "Української торговельної гільдії". Вони ж вважають, що до кінця року, незважаючи на позитивну динаміку, ставки оренди триматимуться на цьому рівні.

Якщо проаналізувати пропозиції, якими зараз рясніють дошки оголошень київських агенцій нерухомості, середня вартість оренди квадратного метру торгової нерухомості на Хрещатику складає близько 550-1000 гривень в залежності знову ж таки від розмірів площі.

Свята святих для торговців – серце Хрещатику, де потоки киян та гостей міста шалені. Суб’єктивно, вартість тут може бути дещо вищою. Для прикладу, торгівельна точка у касовому залі метро Хрещатик здана за майже 10000 гривень за 3 квадратні метри. Можливо саме тому, переможця аукціону фінальна ставка лоту і не злякала.

Він запропонував майже 3200 гривень за квадратний метр. Не злякала його і щорічна індексація орендної ставки у 10%. Така ситуація - це win-win і для "Укрпошти", і для нового орендатора, і для держави. Яскравий приклад і зразок для інших держпідприємств та комунальників.

Як відомо днями Уряд затвердив постанову пор офіційний запуск "пілоту" щодо продажу активів держпідприємств. А отже відтепер офіційно приєднатися до ProZorro.Продажі і отримати ринкові ставки оренди і плату за майно зможуть сотні державних і комунальних компаній.

Як і у випадку з закупівлями, пілотний період ProZorro.Продажі є дуже важливим для всіх учасників проекту: він дозволяє навчитися використовувати інструменти системи, відпрацювати і доробити процедури.

Тому закликаю керівництво компаній і представників місцевих органів влади не зволікати і долучатись до проекту. Як показує досвід, позитивний ефект ви зможете відчути вже в перші тижні роботи з системою. Чекаємо на вас!