ProZorro: #зрада становится виднее

Рік тому, 1 серпня 2017 року, система електронних публічних закупівель ProZorro стала обов'язковою для всіх державних органів країни.

Приводів для винесення #зради у публічну площину стало більше, тому що система зробила всю інформацію про держзакупівлі відкритою і доступною всім.

Коли йдеться про досягнення ProZorro, зазвичай перераховують цифри за певний період. Наприклад, економія 24,7 млрд грн за рік, 49 тис компаній, які подали пропозиції на торги або 400 тис тендерів, оголошених з 1 серпня 2016 року.

Однак навіть за таких досягнень ще є над чим працювати, тому ProZorro "обростає" проектами. Їх результати не можна виміряти цифрами, проте ці проекти дають змогу глибоко аналізувати тендери і роботу учасників закупівель, бачити порушення та позитивні результати, порівнювати, моніторити та оцінювати.

Рейтинг замовників

Найновіший інструмент, презентований за день до річниці проекту, — рейтинг замовників у ProZorro. Він дає змогу бачити, яка з держустанов намагається обмежити конкуренцію в торгах або ускладнити бізнесу участь у тендерах, наскільки відкрито і якісно замовники проводять процедури.

За допомогою цього інструменту перевірятимуться установи з порівнюваними обсягами тендерів, схожими бюджетами та практиками закупівель.

Цей інструмент оцінює замовників за 50 індикаторами, поділеними на чотири групи. На основі цих показників розраховується індекс — відносна відстань від гіршого. Перший у рейтингу — найкращий за результатами оцінки всіх індикаторів.

Відгуки та скарги на DoZorro

Найбільш масштабним аналітично-моніторинговим проектом в контексті ProZorro є портал DoZorro, створений організацією "Transparency International Україна" у листопаді 2016 року. На порталі можуть залишати відгуки про тендери і замовників учасники закупівель та будь-хто, хто побачив порушення в тендері.

Якщо користувач залишив відгук, він може також підготувати і подати звернення до органів контролю чи правоохоронних органів. На цей момент портал DoZorro інтегрований з ProZorro і майданчиками-учасниками системи.

15 червня 2017 року на DoZorro з'явився функціонал громадського активіста, мета якого — моніторинг закупівель та ефективності використання державних коштів. Тільки за перший місяць існування цієї функції було проаналізовано понад тисячу закупівель, у 70% були знайдені порушення.

Система ризик-менеджменту

У професійній версії порталу аналітики працює система ризик-менеджменту. У цьому модулі є близько 25 ризик-індикаторов, які показують, що конкретний тендер потрібно перевірити на ефективність і корумпованість.

Інтеграція з Єдиним державним реєстром

З 16 червня ProZorro інтегрована з Єдиним державним реєстром, що спрощує роботу. Майданчики-учасники системи можуть оперативно перевірити, чи справжня компанія, яка реєструється, а бізнес — швидко зареєструватися.

Замовники на етапі кваліфікації учасників торгів завдяки інтеграції можуть онлайн отримати виписку з реєстру про компанію. Раніше така перевірка здійснювалася через сайт Міністерства юстиції і послуга була платною.

Довідка з Державної фіскальної служби

У системі ProZorro замовник може зобов'язати переможця тендеру надати довідку про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів. Такий документ видається уповноваженими органами в паперовому або електронному виглядах.

Віднедавна взяти такий документ стало простіше: був доопрацьований сервіс "Електронний кабінет платника", в якому за допомогою електронно-цифрового підпису користувач надсилає заяву та отримує довідку в електронному вигляді.

Державні замовники можуть переглядати видані платникам довідки у відкритій частині електронного кабінету платника. Хоча цей інструмент безпосередньо не інтегрований з ProZorro, його використання спрощує процес закупівель.

Пошуково-аналітична система 007

Дізнатися, наскільки сумлінно державний замовник виконує зобов'язання з оплати за контрактами, можна завдяки пошуково-аналітичній системі 007. Вона дає доступ до даних про використання державних грошей і бюджетних оплат рахунків та дозволяє перевірити конкретне міністерство, відомство або держпідприємство.

На підставі отриманої інформації можна ухвалити рішення про участь в оголошеній цією установою закупівлі.

Функціонал майданчиків-учасників системи

Протягом усього часу роботи ProZorro акредитовані в системі майданчики створюють функціонал, покликаний спростити роботу із закупівлями.

Наприклад, багато уваги приділяється вдосконаленню якості пошуку й налаштуванню підписки на потрібні тендери. Саме за допомогою цих інструментів постачальник може знайти потрібний тендер і подати пропозицію.

Цей функціонал надзвичайно важливий, оскільки організатори торгів можуть неякісно прописувати назви тендерів або відносити їх до неправильної категорії.

Найчастіше це відбувається через непрофесіоналізм замовника чи його неуважність. Однак це не завжди випадкові помилки — іноді так роблять навмисно, щоби тендер знайшли тільки потрібні постачальники.

Загалом за два роки роботи знаходити #зраду в ProZorro стало простіше і швидше саме завдяки появі нових інструментів. Вони допомагають моніторити закупівлі та відстежувати порушення у публічних закупівлях, а привернення уваги до проблем — значний крок у боротьбі з несумлінними замовниками та постачальниками.

Головне — долучатися до процесу й пам'ятати, що активна участь кожного робить перемогу над корупцією в країні на крок ближчою.