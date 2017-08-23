Действительно ли НБУ такой либеральный

Недавно Нацбанк опубликовал для обсуждения давно обещанный проект закона о валюте.

Этот проект должен отменить устаревший декрет Кабмина о системе валютного регулирования и ряд иных норм валютного законодательства, которые налагали существенные ограничения на валютные операции.

Основная заявленная цель законопроекта, прямо указанная в его преамбуле и статье 1, — внедрение свободного осуществления валютных операций.

Далее мы рассмотрим основные новации данного законопроекта: действительно ли они настолько либеральны, как об этом заявляет Нацбанк.

Да, законопроект не упоминает, то есть отменяет, индивидуальные лицензии НБУ, которые являются основной преградой для хранения украинскими гражданами и компаниями денег на иностранных счетах, приобретения долей в иностранных компаниях и недвижимости за границей, учреждения бизнеса за рубежом.

Проект упоминает только лицензии для банков, прочих финансовых учреждений и оператора почтовой связи. По сути такие лицензии являются разрешительным документом для осуществления специфической профессиональной деятельности на рынке финансовых услуг.

Эти лицензии не имеют отношения к валютным операциям граждан и компаний, лицензирование которых проект упраздняет.

Также проект устанавливает свободу перечисления средств за рубеж и осуществление валютных операций в целом. Фактически такие положения воплощают принцип "разрешено все, что не запрещено".

Действующее валютное законодательство исходит из противоположного принципа: отсутствие прямого разрешения означает запрет.

Многообещающим выглядит положение законопроекта о том, что вопросы валютного регулирования решаются исключительно на уровне данного закона. То есть на первый взгляд проект направлен на ограничение полномочий Нацбанка устанавливать валютные запреты по собственному усмотрению.

Сейчас Нацбанк активно использует такие полномочия. Он сокращает сроки расчетов по импортно-экспортным операциям, запрещает перечисления за рубеж по определенным операциям и досрочное погашение займов от нерезидентов. Причем этот список можно существенно расширить.

К сожалению, проект закона сохраняет подобные полномочия НБУ, вуалируя их под видом "мер по защите". Так, статья 5 проекта говорит, что регулятор имеет право в установленных законом случаях внедрять меры по защите, включая разные режимы регулирования валютных операций для разных субъектов.

Статья 13 проекта перечисляет такие меры открытым списком, давая НБУ полную свободу действий в данном направлении.

Среди таких мер — обязательная продажа валюты, ограничение срока расчета по внешнеэкономическим контрактам, ограничения на движение капитала, внедрение специальных разрешений на отдельные валютные операции, запрет на снятие средств со счетов, полный запрет отдельных валютных операций.

При этом основания для внедрения этих мер описаны расплывчато: "признаки неустойчивого состояния банковской системы, давления на платежный баланс, возникновение обстоятельств, угрожающих стабильности банковской системы".

Формально законопроект ограничивает усмотрение НБУ при внедрении данных мер необходимостью получить одобрение Совета по финансовой стабильности и сроком внедрения, не превышающим шесть месяцев.

Тем не менее, учитывая, что в назначении главы НБУ и определении статуса Совета по финансовой стабильности принимает участие президент Украины, можно не сомневаться, что эти органы найдут общий язык по вопросам инициирования определенных валютных ограничений.

Более того, ничто не запрещает Нацбанку продлевать ограничительные меры каждые шесть месяцев, формально соблюдая предусмотренный законопроектом срок их действия. Тем более, что практику продления "временных" валютных ограничений Нацбанк активно использует с весны 2014 года.

Таким образом, долгожданная валютная либерализация на практике полностью зависит от позиции Нацбанка, который на уровне закона наделяется широкими полномочиями регулировать валютные вопросы и устанавливать ограничения.