Уоррен Баффетт как-то сказал: "Не имеет значения, говорим ли мы об акциях или носках, я предпочитаю покупать качественный товар в тот момент, когда он недооценен".

Украина сегодня недооценена со стороны инвесторов.

В этом слабость государства сегодня, но это же предоставляет Украине значительные перспективы в ближайшем будущем.

Те из инвесторов, кто сумеет разглядеть их сегодня, несомненно выиграют.

Итак, семь причин инвестировать в Украину именно сейчас.



1. В Украине сегодня трансформируется экономика.

Происходит переход от отраслей индустриальной эпохи, доставшихся в наследство, к современным и востребованным.

Высокотехнологичный аграрный сектор, современная переработка, машиностроение и IT — вот основные драйверы экономики на будущее.

В Украине создается новая экспортная экономика, ориентированная на запросы развитых рынков. В ней активно используются инновации.



2. После разрыва отношений с Россией экономика Украины переориентировалась на рынок ЕС.

Ассоциация с Евросоюзом дает уникальную возможность экспортировать продукцию на этот привлекательный, объемный и требовательный рынок.

ЕС делает постоянные шаги по открытию своего рынка для украинских товаров даже после подписания соглашения о зоне свободной торговли. Это соглашение также позволяет активно заходить на другие рынки, например, Азии и "арабского мира". Украина стоит только в самом начале экспортной экспансии.

Украинский бизнес ориентирован на выпуск высококачественных и востребованных товаров, которые выигрывают по цене у конкурентов.



3. Украинцы — образованные, дисциплинированные и высококвалифицированные работники.

Это самый конкурентоспособный персонал в Европе, учитывая возможности и уровень заработной платы. Сегодня рабочая сила в Украине стоит дешевле, чем в Китае: 1,2 долл в час на производстве.

При этом уровень квалификации и обучаемости крайне высок. Инвестору не нужно искать работников в других странах, чтобы восполнить дефицит рабочей силы. Этим Украина отличается от других стран Восточной Европы.



4. Украина слишком долго развивала экстенсивную экономику. Теперь все изменилось.

Здесь огромное поле для интенсификации производства. Простой пример — урожайность. С 1995 года для масличных она выросла на 128%, для зерновых — на 69%. Это далеко не предел в связи с активным внедрением новых технологий.

Интенсификация касается не только агросферы, но и промышленности. Кроме того, Украина имеет огромные возможности для освоения ранее малораспространенных здесь ниш с огромным потенциалом.



5. Одна из основных конкурентных возможностей Украины — транзитный потенциал.

Это кажется странным, но последние 20 лет этим мало занимались. Сейчас Украина на пороге бума развития транспортной инфраструктуры. Такой подход диктует модель развития экспортной экономики. Украина включена в одну из веток "Шелкового пути", которая соединит Китай и ЕС.

Проводится работа над возрождением транспортного судоходства Днепра, что в перспективе поможет создать транзитный путь из Балтии в Черное море. Все это даст синергетический эффект для экономики в самом ближайшем времени.



6. Украина в самом начале пути по привлечению десятков миллиардов долларов в производство и агросферу.

В ближайшие годы рост прямых иностранных инвестиций может составить 30-50 млрд долл. В результате появятся сотни новых предприятий и возрастет конкуренция за самые выгодные места и рабочую силу. Так что фактор времени сейчас крайне важен для будущего инвестора.



7. Изменения в Украине необратимы.

Реформы проходят под четким контролем западных партнеров. Украине предстоит многое сделать. Однако с каждым годом государство активно упрощает инвестиционное законодательство, проводит дерегуляцию, дает зеленый свет всем, кто хочет создавать производства.

Несмотря на характерные для всей Восточной Европы проблемы, Украина демонстрирует самые быстрые темпы реформ. Здесь хотят меняться и делают все для того, чтобы завоевать доверие.

Украина — это страна, не имеющая равных по потенциалу в регионе. Так что добро пожаловать! Инвестировать в Украину выгодно именно сейчас.