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Почему землей должны распоряжаться громады

Почему землей должны распоряжаться громады

Минрегион подготовил проект закона, который позволит громадам распоряжаться землями за пределами своих населенных пунктов. Это будет стимулировать создание объединенных территориальных громад. (Укр.)
Пятница, 18 августа 2017, 09:30
Олег Проценко
эксперт проектного офиса секторальной децентрализации по вопросам земельных отношений при Министерстве регионального развития и строительства

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінрегіону та Мінагрополітики розробити законопроект про передавання місцевій владі повноважень з розпоряджання землею у межах юрисдикції об'єднаних територіальних громад.

Мінрегіон менш ніж за тиждень підготував такий проект закону.

Мета документа — розширити повноваження місцевого самоврядування у сфері земельних відносин. Передати громадам повноваження розпоряджатися землями за межами населених пунктів, що знаходяться у їхній юрисдикції.

Усього в країні понад 60 млн га землі, з яких понад 70% (42 млн га) — земля сільськогосподарського призначення, розташована за межами населених пунктів. З них 32 млн га розпайовані, проте ще 10,5 млн га — досі державні.

Суттєва частина цих земель перебуває у межах об'єднаних територіальних громад, проте громади не можуть ними розпоряджатися. Замість них землею розпоряджаються центральні органи влади.

Законопроект вносить зміни до Земельного кодексу, законів "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про оренду землі".

Після його ухвалення громади зможуть розпоряджатися землями державної власності, передавати ділянки державної власності у власність громадян та юридичних осіб, надавати землю у користування. Тобто тепер громади, а не чиновники, вирішуватимуть, кому і для чого передавати землю.

Також громади зможуть змінювати цільове призначення приватних ділянок, розташованих у межах населеного пункту та в межах ОТГ. Саме обрані мешканцями ради громад впроваджують плани розвитку територій. Так вони реалізують колективне бачення майбутнього: де повинні розташовуватися промислові, сільськогосподарські, інфраструктурні та рекреаційні об'єкти.

На жаль, чиновники не завжди пов'язують своє майбутнє з благом конкретної громади. Ми спостерігаємо тихе саботування інвестицій, коли чиновники під надуманими приводами відмовляють у зміні цільового призначення землі.

Крім того, громади отримають право вилучати землю державної та комунальної власності, що перебуває у постійному користуванні, за умови повного відшкодування землекористувачу збитків, спричинених цим.

Зараз неможливість передавання ділянок, що перебувають у постійному користуванні, гальмує розвиток громад, унеможливлює інвестування і будівництво. Проект також визначає перелік державних земель, які не можуть передаватися у комунальну власність. Їм надане визначення "територія територіальної громади".

Орендодавцями землі стануть Верховна Рада АРК, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Закон треба ухвалити, бо одним з основних завдань реформи децентралізації є формування ефективного місцевого самоврядування.

Для цього треба створити належні матеріальні та організаційні умови. Тільки маючи гроші, громади зможуть виконувати власні і делеговані повноваження у сфері медицини, освіти, культури, інфраструктури та благоустрою. Громада життєздатна лише за умови, що в неї є надійні джерела коштів на роки вперед.

Земля є ключовим ресурсом для планування розвитку громад. Саме на землі будуть розташовані сільськогосподарські, промислові, обробні підприємства, об'єкти відновлювальної енергетики. Саме на землі будуть розташовані об'єкти інфраструктури — автомобільні чи залізничні шляхи, лінії електромереж.

Тож планування довгострокового соціально-економічного розвитку громади без набуття нею прав на розпорядження землею просто неможливе. Крім того, закон стимулюватиме утворення об'єднаних територіальних громад. Зараз їх тільки 413.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
земельная реформа земля Минрегион законодательство
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