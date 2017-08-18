Почему землей должны распоряжаться громады

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінрегіону та Мінагрополітики розробити законопроект про передавання місцевій владі повноважень з розпоряджання землею у межах юрисдикції об'єднаних територіальних громад.

Мінрегіон менш ніж за тиждень підготував такий проект закону.

Мета документа — розширити повноваження місцевого самоврядування у сфері земельних відносин. Передати громадам повноваження розпоряджатися землями за межами населених пунктів, що знаходяться у їхній юрисдикції.

Усього в країні понад 60 млн га землі, з яких понад 70% (42 млн га) — земля сільськогосподарського призначення, розташована за межами населених пунктів. З них 32 млн га розпайовані, проте ще 10,5 млн га — досі державні.

Суттєва частина цих земель перебуває у межах об'єднаних територіальних громад, проте громади не можуть ними розпоряджатися. Замість них землею розпоряджаються центральні органи влади.

Законопроект вносить зміни до Земельного кодексу, законів "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про оренду землі".

Після його ухвалення громади зможуть розпоряджатися землями державної власності, передавати ділянки державної власності у власність громадян та юридичних осіб, надавати землю у користування. Тобто тепер громади, а не чиновники, вирішуватимуть, кому і для чого передавати землю.

Також громади зможуть змінювати цільове призначення приватних ділянок, розташованих у межах населеного пункту та в межах ОТГ. Саме обрані мешканцями ради громад впроваджують плани розвитку територій. Так вони реалізують колективне бачення майбутнього: де повинні розташовуватися промислові, сільськогосподарські, інфраструктурні та рекреаційні об'єкти.

На жаль, чиновники не завжди пов'язують своє майбутнє з благом конкретної громади. Ми спостерігаємо тихе саботування інвестицій, коли чиновники під надуманими приводами відмовляють у зміні цільового призначення землі.

Крім того, громади отримають право вилучати землю державної та комунальної власності, що перебуває у постійному користуванні, за умови повного відшкодування землекористувачу збитків, спричинених цим.

Зараз неможливість передавання ділянок, що перебувають у постійному користуванні, гальмує розвиток громад, унеможливлює інвестування і будівництво. Проект також визначає перелік державних земель, які не можуть передаватися у комунальну власність. Їм надане визначення "територія територіальної громади".

Орендодавцями землі стануть Верховна Рада АРК, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Закон треба ухвалити, бо одним з основних завдань реформи децентралізації є формування ефективного місцевого самоврядування.

Для цього треба створити належні матеріальні та організаційні умови. Тільки маючи гроші, громади зможуть виконувати власні і делеговані повноваження у сфері медицини, освіти, культури, інфраструктури та благоустрою. Громада життєздатна лише за умови, що в неї є надійні джерела коштів на роки вперед.

Земля є ключовим ресурсом для планування розвитку громад. Саме на землі будуть розташовані сільськогосподарські, промислові, обробні підприємства, об'єкти відновлювальної енергетики. Саме на землі будуть розташовані об'єкти інфраструктури — автомобільні чи залізничні шляхи, лінії електромереж.

Тож планування довгострокового соціально-економічного розвитку громади без набуття нею прав на розпорядження землею просто неможливе. Крім того, закон стимулюватиме утворення об'єднаних територіальних громад. Зараз їх тільки 413.