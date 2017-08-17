Все разделы
Укр / Рус
Из чего котлета, или Мировые тренды потребления продуктов питания

Из чего котлета, или Мировые тренды потребления продуктов питания

Треть экономики Украины — это аграрный сектор. Сможет ли он конкурировать на мировом рынке в условиях глобализации? Есть большие сомнения.
Четверг, 17 августа 2017, 09:30
Алекс Лисситса
общественный деятель, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса"

Недавнее непродуманное высказывание министра соцполитики Украины касательно чрезмерного потребления продуктов питания согражданами вызвало шквал критики и насмешек в соцсетях.

Никоим образом не пытаясь оправдать непрофессиональные высказывания чиновников, нужно отметить, что тема актуальна, и не только в Украине.

Достаточно задать слово food в поисковик на Amazon и он выдаст более 40 тыс книг на эту тематику. Они отвечают на вопросы о качестве продуктов, правильном балансе их потребления, месте производства, мировых трендах. Как раз последнему вопросу хотелось бы уделить больше внимания.

Потребление и религия

Одним из основных мировых рычагов влияния на глобальные рынки продуктов останется религия. Отказ от свинины или алкоголя у мусульман, кошерная еда у евреев, вегетарианство у индусов, пост у православных и другие религиозные ограничения будут определять культуру потребления в той или иной стране.

Поскольку у мусульман рождаемость выше, а соответственно прирост населения в мусульманском мире выше и нежели у других религий, то очевидно, что именно их традиции в питании и будут определять в будущем мировые тренды потребления по религиозным признакам.

Мода и питание

Слов "руккола", "севиче" из "сибаса" или "круассан" 20 лет назад украинские потребители не только не понимали, но и представить себе не могли, что это.

Глобализация, туризм и интернет определяют наши потребительские настроения. Если Украину накрыла волна грузинской кухни, то в Европе в тренде — Перу. Мода на определенные страны и кухни будет держать рестораторов и потребителей в тонусе.

Здоровье и питание

Пару месяцев назад встретился со старым другом из Германии в Барселоне, вышли в мишелиновский ресторан поужинать. В таких заведениях обычно предлагают меню за какую-то фиксированную цену.

Если я сразу согласился на меню, то у моего товарища началась дискуссия с поваром касательно того, что он может, а что не может употреблять.

У него аллергия на орехи, их нужно было убрать из салата и заменить ореховый соус. Он также не переносит лактозу, поэтому все должно быть на безлактозной молочной основе. Далее нужно было также убрать глютен и кофеин.

Удивительно, но они все сделали так, как он хотел. Ухудшение экологической ситуации и распространение связанной с ней аллергии и других болезней, плюс популяризация здорового образа жизни, будут все больше влиять на потребление продуктов питания в мире.

Личность и питание

Моя мама до сих пор твердо убеждена в том, что здоровый человек — это упитанный человек. Это неудивительно: для большинства украинцев в послевоенный период сытость была основным условием выживания.

Жители многих африканских стран и сейчас показывают свой достаток путем демонстрирования величины живота. По подсчетам немецких ученых в Германии количество вегетарианцев с каждым годом увеличивается и достигает 7 млн чел.

Идентификация личности и принадлежности к определенному классу, сословию, субкультуре или направлению будет одной из ключевых определяющих в будущем потреблении продуктов питания.

Инновации и глобализация

В Украине часто приходится слышать фразы: огурцы уже не пахнут, помидоры безвкусные, свинина нежирная и пенится при жарке, молоко не киснет. Наука идет вперед и полностью отвечает требованиям современного потребителя: все должно быть недорого, круглый год на прилавках и красиво упаковано.

Огурец уже не будет пахнуть так, как прежде, а если будет, то благодаря гену запаха. Если украинцы еще привыкают к этому, то в Европе потребители другого огурца уже не знают. Они привыкают к искусственному мясу и соевым сосискам.

Современная наука ушла настолько далеко вперед, что через пару десятков лет мы будем только мило улыбаться при вопросе: "А из чего у вас котлета по-киевски?". Она будет точно не из мяса. Что это значит для Украины как крупного игрока на мировом аграрном рынке с долей АПК в ВВП страны 30%?

Мы должны поменять подходы к формированию агрополитики и инструментов ее реализации. Менять надо все: от аграрной статистики, которая живет сама по себе, до никому не понятной поддержки украинских фермеров вместо поддержки продвинутых украинских стартапов в агросекторе, за которыми будущее.

Больше о мировых трендах в употреблении продуктов питания и о агробизнесе будущего можно узнать на VIII международной конференции LFM 4.0, которая состоится 13-14 сентября в Киеве.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
АПК продовольствие пищепром
Материалы по теме
НАБУ разоблачило в АПК коррупционные схемы на сумму более 2 миллиардов 16 августа 2017, 09:24
Аграрная супер-страна или иллюзия роста 31 июля 2017, 10:00
Агробизнес 4.0, или Как вскоре будет выглядеть агросектор Украины 6 июля 2017, 09:30
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте