Из чего котлета, или Мировые тренды потребления продуктов питания

Недавнее непродуманное высказывание министра соцполитики Украины касательно чрезмерного потребления продуктов питания согражданами вызвало шквал критики и насмешек в соцсетях.

Никоим образом не пытаясь оправдать непрофессиональные высказывания чиновников, нужно отметить, что тема актуальна, и не только в Украине.

Достаточно задать слово food в поисковик на Amazon и он выдаст более 40 тыс книг на эту тематику. Они отвечают на вопросы о качестве продуктов, правильном балансе их потребления, месте производства, мировых трендах. Как раз последнему вопросу хотелось бы уделить больше внимания.

Потребление и религия

Одним из основных мировых рычагов влияния на глобальные рынки продуктов останется религия. Отказ от свинины или алкоголя у мусульман, кошерная еда у евреев, вегетарианство у индусов, пост у православных и другие религиозные ограничения будут определять культуру потребления в той или иной стране.

Поскольку у мусульман рождаемость выше, а соответственно прирост населения в мусульманском мире выше и нежели у других религий, то очевидно, что именно их традиции в питании и будут определять в будущем мировые тренды потребления по религиозным признакам.

Мода и питание

Слов "руккола", "севиче" из "сибаса" или "круассан" 20 лет назад украинские потребители не только не понимали, но и представить себе не могли, что это.

Глобализация, туризм и интернет определяют наши потребительские настроения. Если Украину накрыла волна грузинской кухни, то в Европе в тренде — Перу. Мода на определенные страны и кухни будет держать рестораторов и потребителей в тонусе.

Здоровье и питание

Пару месяцев назад встретился со старым другом из Германии в Барселоне, вышли в мишелиновский ресторан поужинать. В таких заведениях обычно предлагают меню за какую-то фиксированную цену.

Если я сразу согласился на меню, то у моего товарища началась дискуссия с поваром касательно того, что он может, а что не может употреблять.

У него аллергия на орехи, их нужно было убрать из салата и заменить ореховый соус. Он также не переносит лактозу, поэтому все должно быть на безлактозной молочной основе. Далее нужно было также убрать глютен и кофеин.

Удивительно, но они все сделали так, как он хотел. Ухудшение экологической ситуации и распространение связанной с ней аллергии и других болезней, плюс популяризация здорового образа жизни, будут все больше влиять на потребление продуктов питания в мире.

Личность и питание

Моя мама до сих пор твердо убеждена в том, что здоровый человек — это упитанный человек. Это неудивительно: для большинства украинцев в послевоенный период сытость была основным условием выживания.

Жители многих африканских стран и сейчас показывают свой достаток путем демонстрирования величины живота. По подсчетам немецких ученых в Германии количество вегетарианцев с каждым годом увеличивается и достигает 7 млн чел.

Идентификация личности и принадлежности к определенному классу, сословию, субкультуре или направлению будет одной из ключевых определяющих в будущем потреблении продуктов питания.

Инновации и глобализация

В Украине часто приходится слышать фразы: огурцы уже не пахнут, помидоры безвкусные, свинина нежирная и пенится при жарке, молоко не киснет. Наука идет вперед и полностью отвечает требованиям современного потребителя: все должно быть недорого, круглый год на прилавках и красиво упаковано.

Огурец уже не будет пахнуть так, как прежде, а если будет, то благодаря гену запаха. Если украинцы еще привыкают к этому, то в Европе потребители другого огурца уже не знают. Они привыкают к искусственному мясу и соевым сосискам.

Современная наука ушла настолько далеко вперед, что через пару десятков лет мы будем только мило улыбаться при вопросе: "А из чего у вас котлета по-киевски?". Она будет точно не из мяса. Что это значит для Украины как крупного игрока на мировом аграрном рынке с долей АПК в ВВП страны 30%?

Мы должны поменять подходы к формированию агрополитики и инструментов ее реализации. Менять надо все: от аграрной статистики, которая живет сама по себе, до никому не понятной поддержки украинских фермеров вместо поддержки продвинутых украинских стартапов в агросекторе, за которыми будущее.

Больше о мировых трендах в употреблении продуктов питания и о агробизнесе будущего можно узнать на VIII международной конференции LFM 4.0, которая состоится 13-14 сентября в Киеве.