"Золото партий": почему партийные финансы уже не влезают в Excel

Усі політичні партії повинні щоквартально звітувати про свої доходи і видатки після прийняття реформи політичних фінансів.

Одним з очікувань реформи було унеможлення ситуацій, коли партія використовує паспортні дані пенсіонерів, щоб "завести" гроші на рахунок.

Навіть коли пенсіонер — сам бухгалтер партії.

Або унеможливити ситуації, коли партії приховують мільйони на "джинсу" та орендують офіси у своїх депутатів.

Перевіряти звіти повинне Національне агентство із запобігання корупції, проте його висновки стосуються радше форми, а не змісту. Тому цим займається громадський сектор.

Громадський рух "Чесно", наприклад, зробив проект "Золото партій", а центр "Ейдос" — проект "Партійна каса". Ці онлайн-інструменти дозволяють швидко дізнатися, звідки партії отримують кошти і на що їх витрачають.

Партії, звісно, роблять усе, щоб приховати справжній стан справ. За приховування звіту партію чекає штраф 6 тис грн, тому для багатьох вигідніше отримати невеликий адміністративний штраф, ніж подавати звіти, за результатами яких у них можуть конфіскувати частину внесків.

"Опоблок", наприклад, не подав звіти своїх осередків за перший квартал 2017 року. Однак партія не лише не заплатила штраф, а й отримала державне фінансування на другий квартал.

Згідно з положенням НАЗК про подання звіту, партії повинні подавати його у паперовому й електронному видах. Електронний звіт подається у табличному форматі XLSX і графічному форматі PDF, причому PDF — це сканована паперова копія звіту з обмеженою інформацією про фізичних осіб.

PDF публікується, XLSX залишається у внутрішньому документообігу НАЗК. Попри прохання громадськості, НАЗК відмовляється публікувати XLSX. Цей формат дозволяє автоматично обробляти дані і швидше готувати аналітику.

PDF — найгірший формат для машинної обробки, особливо якщо це скановане зображення рукописного тексту з помилками. Повна обробка звітів однієї парламентської партії якось забрала в мене півтора тижні.

Окремо варто згадати партійців, які не вміють користуватися Excel і думають, що переносити текст в одній комірці — це круто. Ну і любителі часового формату MM/DD/YY. Це погано, бо те, що видається зручним для людини, не сприймається комп'ютером. Виправлення збільшують час на обробку звіту.

НАЗК просило партії надсилати звіти за другий квартал 2017 року в таблицях. Партії повинні зробити це до 11 серпня. До 7 серпня дві третини звітів були у даному форматі, проте з парламентських партій до цього прохання дослухалася лише Радикальна партія.

У 2016 році Світовий економічний форум оприлюднив доповідь "Майбутнє професій". Там сказано, що ключовими навичками до 2020 року для всіх індустрій стануть комплексне вирішення проблем та критичне мислення. Для ухвалення якісних державних рішень ці навички — визначальні.

Парламентарі повинні обробляти великі масиви даних, щоб знайти максимально ефективне рішення для кожного громадянина. Спостерігаючи за тим, як партійці не можуть оформити власні фінансові звіти, питаю себе: чи здатні вони щось зробити за нас і для нас?