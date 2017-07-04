Машины будущего: кто ответит за причиненный автопилотом вред

Мы на пороге событий, которые изменят мир до неузнаваемости. Основным источником таких изменений станет искусственный интеллект. Одним из первых и наглядных примеров применения таких технологий, ведущих к созданию искусственного интеллекта, являются автопилоты для автомобилей.

Автопилот и нейронные сети

Искусственные нейронные сети дают возможность дополнить привычный "классический" способ программирования самообучающейся системой. Такая система обучается надлежащему реагированию на определенные внешние сигналы путем запоминания правильных реакций.

Автопилот с применением нейронных сетей не гарантирует принятия правильного решения. Однако он может обеспечить принятие правильных решений с максимально возможной вероятностью в бесконечном количестве разнообразных ситуаций, которые невозможно запрограммировать в принципе.

Преимущества автопилота

Недавно Илон Маск подтвердил, что к концу 2017 года планируется проведение трансконтинентального испытания автомобиля Tesla. Автомобиль с автопилотом проедет путь от автостоянки в Калифорнии к автостоянке в Нью-Йорке без какого-либо вмешательства в управление.

Очевидно, что успешное испытание будет наглядным подтверждением создания автопилота с нулевым вмешательством водителя. Преимущества использования автомобиля с таким автопилотом очевидны.



1. Кардинальное повышение безопасности на дорогах ввиду исключения основного источника аварий — человеческого фактора. Речь идет о десятикратном повышении безопасности на дорогах.

2.Взаимодействуя между собой и окружением, самоуправляемые автомобили смогут прокладывать оптимальный маршрут, что позволит сократить заторы.



3. Экономия для бизнеса на оплате работы водителей.



4. Дополнительное время, которое ранее тратилось на управление автомобилями.

Эти преимущества говорят о необратимости процесса замены водителей автопилотами. По прогнозу Маска через десять лет все новые автомобили будут самоуправляемыми. Ранее мы уже говорили о возможности ввоза в Украину и использования автомобилей с автопилотом.

Ответственность за вред

Как бы ни было, на дорогах Украины в скором времени появятся полностью автономные автомобили, и тогда актуальным станет вопрос, кто будет нести ответственность за причиненные ими повреждения.

Мы рассмотрим вопрос об ответственности для случая, когда производители заявят о полной автономности автомобиля: о том, что уровень безопасности управления автопилотом не требует постоянного контроля со стороны пользователя.

Гражданская ответственность

Если полностью автономный автомобиль окажется в существующем "правовом поле" и им будет причинен вред, то мы столкнемся с конкуренцией норм, регулирующих вопросы гражданской ответственности.

Самоуправляемый автомобиль как источник повышенной опасности.

С одной стороны, обоснованным выглядит применение к таким правоотношениям норм, которые регулируют возмещение вреда, причиненного источниками повышенной опасности (статья 1187 ГК Украины).

Согласно положений этой статьи, вред, причиненный полностью автономным автомобилем, должен будет возмещать его владелец. Такой вред, по общему правилу, возмещается независимо от наличия вины владельца автомобиля.

То, что автомобиль будет полностью автономным, не дает оснований утверждать, что на правоотношения по возмещению причиненного им вреда не будут распространяться указанные выше правила.

Вместе с тем, виновность владельца источника повышенной опасности имеет значение в том случае, когда вред причинен вследствие взаимодействия нескольких источников (статья 1188 ГК). В данном случае автономность автомобиля будет иметь существенное значение.

Дело в том, что владельца полностью автономного автомобиля, которым причинен вред, объективно нельзя назвать виновным. Поведение владельца будет сводиться к тому, что он садится в автомобиль и сообщает, в какой пункт его отвезти.

При этом владелец будет полагаться как на заявления производителя о том, что автопилот учитывает все дорожные и иные окружающие автомобиль условия, а также о том, что отсутствует необходимость контроля за автопилотом.

Очевидно, что в такой ситуации говорить о вине владельца полностью автономного автомобиля, даже в форме неосторожности, будет безосновательно. Насколько украинские суды будут готовы занять такую позицию, вопрос более чем открытый.

Автопилот, который привел к причинению вреда, — продукция с дефектом.

С другой стороны, причинение вреда полностью автономным автомобилем вследствие необеспечения автопилотом надлежащего управления будет указывать на дефект в автопилоте, следовательно, на дефект в таком автомобиле в целом.

Согласно общему правилу, установленному законодательством Украины, ответственность за вред, причиненный вследствие дефекта в продукции, несет ее производитель. Иногда такую ответственность несут поставщики продукции.

При этом законодательство предусматривает, что возмещение такого вреда не зависит от наличия вины производителя продукции.

Наряду с указанными положительными правилами, регулирующими вопрос возмещения вреда, причиненного вследствие дефекта в продукции, есть и существенный недостаток. К лицам, потерпевшим от дефекта в продукции, отнесены только пользователь или потребитель продукции, но не третьи лица.

Соответственно, если в результате ДТП, вызванного самоуправляемым автомобилем, повреждения будут причинены посторонним лицам — пешеходам, водителям, пассажирам других транспортных средств, то у них не возникнет право на возмещение вреда от производителя.

Где мы сейчас и куда нам идти.

Таким образом, в условиях существующего правового регулирования в случае причинения вреда полностью автономным автомобилем гражданская ответственность будет распределятся так.

Ответственность за вред, причиненный пользователю самоуправляемого автомобиля, могут нести производитель и поставщик такого автомобиля. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам, будет нести владелец самоуправляемого автомобиля.

Решение вопроса об ответственности владельца самоуправляемого автомобиля за причиненный третьим лицам вред в результате взаимодействия транспортных средств будет зависеть от позиции судов.

Такое распределение гражданской ответственности выглядит, как минимум, несправедливо. Очевидно, что пользователи полностью автономного автомобиля должны рассчитывать на отсутствие их ответственности за то, что автопилот не справился со своей функцией.

Третьи лица, в свою очередь, должны рассчитывать на возможность возмещения им вреда, причиненного полностью автономным автомобилем, на условиях не хуже, нежели условия для пользователя. Это следует хотя бы из того, что пользователь, покупая такой автомобиль, мог осознавать возможность рисков, связанных с его приобретением, но принял их, тогда как третьи лица не принимали такие риски.

Очевидным направлением для установления более справедливого распределения гражданской ответственности является смещение такой ответственности в сторону производителя. Для этого в законодательство следует внести такие изменения.

1. Расширить понятие потерпевшего от вреда вследствие дефекта в продукции на третьих лиц.



2. Предусмотреть, что дефект в продукции является условием, которое исключает ответственность владельца такого автомобиля за причиненный вред. Как более мягкую альтернативу предусмотреть, что дефект в продукции дает право обратного требования такого владельца к производителю независимо от вины последнего.

Уголовная ответственность

Для целей анализа касательно уголовной ответственности в результате ДТП будут интересны две статьи УК Украины.

1. Статья 286, устанавливающая ответственность за нарушение лицом, которое управляет транспортным средством, правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что привело к причинению телесных повреждений (начиная от средней тяжести) или смерти потерпевшего.



2. Статья 275, устанавливающая ответственность за нарушение при разработке, конструировании, изготовлении промышленной продукции правил, которые влияют на безопасность ее использования, что привело к аналогичным последствиям.

Можно предположить, что в случае причинения самоуправляемым автомобилем телесных повреждений или в случае смерти потерпевшего изначально будут попытки привлечения к уголовной ответственности пользователей такого автомобиля, которые на момент ДТП находились на месте водителя.

Хочется верить, что со временем такая практика изменится, и попытки привлечения этих лиц к уголовной ответственности будут прекращены, хотя бы исходя из отсутствия вины в их поведении, которая является обязательным элементом для привлечения к уголовной ответственности.

Соответственно, уголовная ответственность в случае причинения самоуправляемым автомобилем телесных повреждений или в случае смерти потерпевшего останется актуальной в контексте возможности привлечения к ней лиц, причастных к разработке, конструированию и изготовлению таких автомобилей.

Итак…

После определенного переходного периода, необходимого для изменения законодательства и практики правоприменения, даже когда полностью автономным автомобилем буде причинен вред третьим лицам, пользователь не будет нести ни уголовной, ни гражданской ответственности. Ответственность будет перенесена на производителей и поставщиков таких автомобилей.

Все изложенное выглядит слишком привлекательно, чтобы не стать реальностью.