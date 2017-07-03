Приватбанк и нынче там

Время вышло. 1 июля наступило. Не нашлось барона Мюнхгаузена, который бы подарил собственникам Приватбанка еще один день в июне. И пришло время платить по долгам.

В общем то, никто не сомневался еще в конце декабря, что бывшие собственники Приватбанка хоть на миллиметр продвинуться в реализации своих обещаний по реструктуризации долга.

В конце концов, если бы они готовы были это сделать, то национализации удалось бы избежать. Но они не хотели. Пусть и клятвенно обещали это в опубликованном нынче письме, в котором сами просят национализировать банк, против чего сейчас активно выступают. Мы же знаем, что "долги платят только трусы". И судьба футбольного клуба Днепр тому свидетель. И теперь должен наступить второй этап.

Второй этап включает юридическое преследование бывших собственников. Как с целью забрать активы на 500 млн. долларов личных гарантий, который нынче остались в банке, так и для компенсации всех потерь украинских налогоплательщиков. Те самые пресловутые 3500 гривен на человека.

Процесс этот будет сложный и муторный. Он уже включает переговоры о реструктуризацию (ведут те самые Ротшильды) и расследования финансовых путей денег, которые выходили из Приватбанка и уходили в неизведанные дали. Учитывая, как сильно вовлечен МВФ в данный процесс, а также значит и государственный департамент США, а также тот факт, что уходили доллары, можно предположить, что все все знают. Где и что лежит. И сколько лежит.

Все-таки, от финансовой разведки США не ускользает ни одна транзакция в долларе. Равно как и любая незаконная транзакция в долларе может считаться преступлением в США. Со всеми последствиями. Сейчас в игру должны вступить специально обученные юристы, сделавшие себе имя в мире как раз на поиске и возврате активов. В данном случае, активов мастеров эпистолярного жанра, Коломойского и Боголюбова.

Что будет в итоге? Сразу будет много непонятных юридических терминов и шума. Что что, а шуметь господа бывшие акционеры Приватбанка умеют. Равно как и умеют получать нужные решения районного суда Мухосранска. Таких решений будет много. Для шума. Могут прийти под НБУ и болельщики Динамо. Пошуметь. И попугать ответственных менеджеров.

А дальше будет очередной тест для государства. Которое пока так и не завершило судебную реформу, а значит рискует получить множество решений судов, доверие к которым будет минимальным. И для государства Украина крайне важно доказать, что оно может отстаивать государственные интересы хотя бы в отечественных судах. И хотелось бы, чтобы и в Лондонском Суде тоже.

Тем более, один из бывших акционеров Приватбанка недавно проиграл пару судов там на миллиард долларов. Хороший пример. Он должен стать заразительным. В свете тех самых пресловутых 3500 гривен на человека.

Что будет в результате? В лучшем случае Украина сможет компенсировать часть потерь от национализации.

История с БТА банком из Казахстана, на национализацию которого государство потратило 10 млрд. долларов, а потом взыскало с собственника 2 млрд. долларов, лучший пример. Таким образом, украинскому государству удастся получить часть активов бывших собственников.

В Украине это могут быть ферросплавные заводы, Укрнафта, сети заправок и телеканал 1+1. В мире - горнолыжные курорты в Австрии (Буковель уже может считаться государственным) и недвижимость в Британии.

И важно понимать, что Украине не нужны активы. Украины нужны живые деньги. Нет ничего хорошего в национализации. И нет ничего хуже чем увеличение государственной собственности в стране, которая остро нуждается в приватизации.

И в тот момент, когда тот или иной актив олигархов перейдет в собственность государства (если перейдет), налогоплательщики не получат компенсацию. Это чиновники получать в свое управление актив, на котором смогут приватизировать прибыль и национализировать убытки. По настоящему процесс завершиться в тот момент, когда активы будут приватизированы и проданы на открытом прозрачном конкурентном аукционе.

Но это все вопрос не завтрашнего дня. Потому что это долгая игра. И процесс будет длинным.