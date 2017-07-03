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Приватбанк и нынче там

Приватбанк и нынче там

1 июля. Время Х наступило. А Приватбанк и нынче там…
Понедельник, 3 июля 2017, 11:17
Сергей Фурса
инвестиционный банкир

Время вышло. 1 июля наступило. Не нашлось барона Мюнхгаузена, который бы подарил собственникам Приватбанка еще один день в июне. И пришло время платить по долгам.

В общем то, никто не сомневался еще в конце декабря, что бывшие собственники Приватбанка хоть на миллиметр продвинуться в реализации своих обещаний по реструктуризации долга.

В конце концов, если бы они готовы были это сделать, то национализации удалось бы избежать. Но они не хотели. Пусть и клятвенно обещали это в опубликованном нынче письме, в котором сами просят национализировать банк, против чего сейчас активно выступают. Мы же знаем, что "долги платят только трусы". И судьба футбольного клуба Днепр тому свидетель. И теперь должен наступить второй этап.

Второй этап включает юридическое преследование бывших собственников. Как с целью забрать активы на 500 млн. долларов личных гарантий, который нынче остались в банке, так и для компенсации всех потерь украинских налогоплательщиков. Те самые пресловутые 3500 гривен на человека.

Процесс этот будет сложный и муторный. Он уже включает переговоры о реструктуризацию (ведут те самые Ротшильды) и расследования финансовых путей денег, которые выходили из Приватбанка и уходили в неизведанные дали. Учитывая, как сильно вовлечен МВФ в данный процесс, а также значит и государственный департамент США, а также тот факт, что уходили доллары, можно предположить, что все все знают. Где и что лежит. И сколько лежит.

Все-таки, от финансовой разведки США не ускользает ни одна транзакция в долларе. Равно как и любая незаконная транзакция в долларе может считаться преступлением в США. Со всеми последствиями. Сейчас в игру должны вступить специально обученные юристы, сделавшие себе имя в мире как раз на поиске и возврате активов. В данном случае, активов мастеров эпистолярного жанра, Коломойского и Боголюбова.

Что будет в итоге? Сразу будет много непонятных юридических терминов и шума. Что что, а шуметь господа бывшие акционеры Приватбанка умеют. Равно как и умеют получать нужные решения районного суда Мухосранска. Таких решений будет много. Для шума. Могут прийти под НБУ и болельщики Динамо. Пошуметь. И попугать ответственных менеджеров.

А дальше будет очередной тест для государства. Которое пока так и не завершило судебную реформу, а значит рискует получить множество решений судов, доверие к которым будет минимальным. И для государства Украина крайне важно доказать, что оно может отстаивать государственные интересы хотя бы в отечественных судах. И хотелось бы, чтобы и в Лондонском Суде тоже.

Тем более, один из бывших акционеров Приватбанка недавно проиграл пару судов там на миллиард долларов. Хороший пример. Он должен стать заразительным. В свете тех самых пресловутых 3500 гривен на человека.

Что будет в результате? В лучшем случае Украина сможет компенсировать часть потерь от национализации.

История с БТА банком из Казахстана, на национализацию которого государство потратило 10 млрд. долларов, а потом взыскало с собственника 2 млрд. долларов, лучший пример. Таким образом, украинскому государству удастся получить часть активов бывших собственников.

В Украине это могут быть ферросплавные заводы, Укрнафта, сети заправок и телеканал 1+1. В мире - горнолыжные курорты в Австрии (Буковель уже может считаться государственным) и недвижимость в Британии.

И важно понимать, что Украине не нужны активы. Украины нужны живые деньги. Нет ничего хорошего в национализации. И нет ничего хуже чем увеличение государственной собственности в стране, которая остро нуждается в приватизации.

И в тот момент, когда тот или иной актив олигархов перейдет в собственность государства (если перейдет), налогоплательщики не получат компенсацию. Это чиновники получать в свое управление актив, на котором смогут приватизировать прибыль и национализировать убытки. По настоящему процесс завершиться в тот момент, когда активы будут приватизированы и проданы на открытом прозрачном конкурентном аукционе.

Но это все вопрос не завтрашнего дня. Потому что это долгая игра. И процесс будет длинным.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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