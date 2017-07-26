Украинские реформы в стиле Николая II

О реформах Николая II современники говорили: "Слишком мало и слишком поздно".

Чем это закончилось 100 лет назад, мы знаем, и не думаю, что хотим повторения.

Не знаю, кто у большевиков рулил политтехнологией и мерил социологию, но с лозунгами и обещаниями попали в точку. А что будет актуально на грядущих выборах у нас?

Думаю, в погоне за рейтингами основными темами партий будут: снижение стоимости коммуналки, медицина, борьба с коррупцией, депутатская неприкосновенность, борьба с рынком сельхозземель, образование, война и армия, языковой вопрос, визовый режим с РФ, пенсии и социальные гарантии.

Тут много важного, но сдается, что в десятку приоритетов не войдут вопросы отмены моратория на продажу земли, приватизации большей части убыточных госпредприятий, верификации льготных пенсий, отмены льгот по уплате земельного налога и НДС, уменьшения процента ВВП, перераспределяемого через бюджет, ликвидации всевозможных инспекций и экономических силовых подразделений ГПУ, МВД, СБУ, ДФС, автоматизации взаимодействия налогоплательщика с государством, либерализации экономики, создания благоприятного инвестклимата и единых для всех правил игры.

Удивляться нечему. Какие запросы общества — такую власть мы имеем. Общество у нас не понимает, где причина, а где следствие. Без сильной экономики на все обещания политиков денег не хватит, а кредиты давно проели.

Для денег нужны налогоплательщики, а им нужны простые и минимальные налоги. Тогда их потихоньку начнут платить все. В результате экономика начнет активно развиваться и выходить из тени.

Для этого власть и силовики должны работать на бюджет, а не на карман. Пока силовики будут покрывать теневиков, которые делятся с ними, и "кошмарить" легальный бизнес, который делится с бюджетом, будем жить в болоте стагнации.

Приоритетом должна быть не только борьба с коррупцией и создание антикоррупционных органов, а ампутация причин ее возникновения.

За три года многое сделано, но при этом ВВП упал более чем в два раза. Чтобы спасти ситуацию, нужны ускоренные темпы роста, а не 1-1,5% в год, как сейчас.

Надеюсь, с января 2018 года все же введут НнВК вместо налога на прибыль. А если нет, то ждем появления новой генерации политиков, которые пошлют на три буквы лозунги популистов вместе с соцопросами и пойдут против течения.