ProZorro: почему завышенная ожидаемая стоимость ухудшает результат аукциона и как с этим бороться

Кожного разу коли покупець — міністерство, державне підприємство чи звичайна школа — хоче щось купити за допомогою аукціону ProZorro, він повинен вказати очікувану вартість закупівлі, тобто максимальну суму, за яку він готовий придбати товар або послугу.

Це сума, з якої починаються торги на аукціоні.

Наразі нема офіційно затвердженої методології розрахунку очікуваної вартості товарів та послуг, існують лише практики, затверджені на рівні підприємств.

Водночас, покупців часто критикують державні аудитори та громадські активісти за надто високу очікувану вартість. Так, широкого розголосу набула історія про плани "Укрзалізниці" придбати туалетні кабіни з очікуваною вартістю 1 млн грн за одиницю.

Очевидно, що через завищення очікуваної вартості завищується показник номінальної економії, але чи впливає завищення очікуваної вартості на результат аукціону? Тобто чи є від нього реальна шкода?

Ми розглянули три способи, якими очікувана вартість може впливати на результат аукціону: вплив очікуваної вартості на початкові пропозиції учасників (нульовий раунд аукціону), вплив на поведінку учасників під час динамічного аукціону (з першого по третій раунд аукціону) та вплив на кількість учасників аукціону.

Щоб перевірити ці три гіпотези, ми взяли три товари, для яких можна легко визначити ціну за одиницю продукції та які характеризують різні ринки: газ, папір та яйця.

Очікувана ціна закупівлі Очікувана ціна дорівнює очікуваній вартості, поділеній на розмір закупівлі. Наприклад, якщо оголошують закупівлю десяти пачок паперу з очікуваною вартістю 620 грн, то очікувана ціна за пачку паперу дорівнює 62 грн. У статті ми говоримо про очікувану ціну, а не вартість, щоб можна було порівнювати між собою закупівлі з різними об'ємами. У міжнародній практиці та в теорії аукціонів замість термінів "очікувана вартість" та "очікувана ціна" використовують терміни резервна ціна (англ. reserve price) закупівлі та резервна ціна за одиницю товару.

Як працює аукціон ProZorro

Гіпотеза 1. Вплив очікуваної вартості на нульовий раунд аукціону

У нульовому раунді учасник може поставити будь-яку суму в діапазоні від своєї оцінки контракту до очікуваної ціни. Відповідно, збільшення очікуваної ціни збільшує діапазон, у якому учасник може зробити ставку.

Навіть якби постачальник випадково вибирав, скільки поставити, збільшення діапазону призвело б до збільшення ймовірності отримати високу, невигідну ціну.

На ринку публічних закупівель постачальники роблять ставки не випадковим чином. Вони зацікавлені поставити якомога більшу ціну, щоб збільшити свій майбутній дохід. Тому можна припустити, що збільшення очікуваної ціни матиме сильний вплив на найменшу пропозицію нульового раунду — ціну нульового раунду.

Вплив збільшення очікуваної ціни на діапазон, у якому може бути ставка учасника в нульовому раунді

Аналіз даних ProZorro підтвердив цю гіпотезу.

Природний газ: збільшення очікуваної ціни за тис куб м газу на 1% в середньому збільшує ціну нульового раунду на 0,3%. Офісний папір А4: збільшення очікуваної ціни за пачку паперу на 1% в середньому збільшує ціну нульового раунду на 0,27%. Курячі яйця: збільшення очікуваної ціни за штуку на 1% збільшує ціну на 0,5%.

Це збільшення пояснюється і неціновими, і ціновими факторами.

По-перше, хоча ми відібрали максимально однорідні і типові товари, закупівлі в рамках кожної з трьох вибірок відрізняються між собою за якістю товару, умовами оплати та способом доставки.

По-друге, за інших рівних умов постачальники схильні ставити більшу ціну нульового раунду при збільшені очікуваної ціни — це збільшує їх потенційний дохід. Цей вплив є особливо важливим на ринках із слабкою конкуренцією. При цьому переважна частина аукціонів у трьох вибірках була проведена лише з двома учасниками.

Щоб визначити, яка частка зміни ціни нульового раунду пояснюється різницею істотних умов закупівлі, а яка є наслідком необґрунтованого збільшення очікуваної вартості, слід проаналізувати умови договорів за 2 301 аукціоном, які ми використали у статті. Однак навіть без такого аналізу можна стверджувати, що необґрунтоване підвищення очікуваної вартості не покращує результат нульового раунду.

Вплив очікуваної ціни на найменшу пропозицію нульового раунду (ціну нульового раунду)

Джерело: власні розрахунки на основі даних bipro.prozorro.org

Гіпотеза 2. Вплив очікуваної вартості на конкуренцію під час аукціону

Якщо ми маємо справу з конкурентним ринком, погіршення результату нульового раунду через збільшення очікуваної ціни буде компенсоване завдяки збільшенню конкуренції між постачальниками під час динамічної фази аукціону.

Тобто при збільшенні очікуваної ціни постачальник підвищує свою ставку в нульовому раунді в надії, що на аукціон не прийде інший постачальник, який зможе перебити його ставку. Однак на конкурентному ринку така ситуація малоймовірна.

На аукціон прийдуть інші постачальники, які будуть готові боротися за перемогу. Як наслідок, ціна опуститься до рівня середнього на ринку. В такому разі очікувана ціна не впливатиме на результат аукціону.

На жаль, цю гіпотезу не підтверджують дані ProZorro. Не існує статистично значущого впливу підвищення очікуваної ціни на конкуренцію під час динамічної фази аукціону на ринках природного газу та курячих яєць.

На ринку паперу А4 вплив очікуваної ціни на конкуренцію є статистично значущим, але напрочуд слабким: збільшення очікуваної ціни за пачку паперу на 1% збільшує економію третього раунду порівняно з нульовим раундом на 0,05 п.п.

Гіпотеза 3. Вплив очікуваної вартості на кількість учасників аукціону

Отже, на трьох ринках, які ми досліджували, збільшення очікуваної ціни негативно впливає на нульовий раунд і не впливає на конкуренцію під час динамічної фази аукціону. Остання перевірена гіпотеза — влив очікуваної ціни на кількість учасників.

Можливо, збільшення очікуваної ціни приваблює більше учасників, а більша кількість учасників забезпечує як кращий результат нульового раунду, так і більшу конкуренцію під час динамічної фази аукціону.

Вплив збільшення кількості учасників на результат аукціону ProZorro

Природний газ Папір А4 Курячі яйця При збільшенні кількості учасників з двох до трьох ціна нульового раунду в середньому зменшується на 3% зменшується на 1% зменшується на 5% економія третього раунду порівняно з нульовим раундом в середньому збільшується на 2,2 п. п. збільшується на 0,6 п. п. збільшується на 0,9 п. п.

Джерело: власні розрахунки на основі даних bipro.prozorro.org

Всупереч нашим сподіванням, на жодному з трьох ринків збільшення очікуваної ціни не приводить до збільшення кількості учасників. Наприклад, залежність між очікуваною ціною та кількістю учасників на ринку паперу А4 виглядає так.

Вплив очікуваної ціни на кількість учасників аукціону

Джерело: власні розрахунки на основі даних bipro.prozorro.org

Тобто незалежно від очікуваної ціни на аукціон із закупівлі паперу А4 в середньому приходить три учасники. Аналогічним чином очікувана ціна не впливає на кількість учасників на ринках природного газу та курячих яєць.

Збільшення очікуваної ціни може підвищувати кількість учасників на ринках, де працюють постачальники з різним рівнем собівартості. Наприклад, виробники, які використовують застарілі технології, і виробники, які мають сучасні технології.

У такому випадку збільшення очікуваної ціни може відкрити доступ до участі в аукціоні менш ефективним постачальникам і збільшити кількість учасників.

Однак згідно з теорією аукціонів для покупця в такій ситуації може бути вигідніше поставити меншу очікувану ціну і обмежити участь в аукціоні для постачальників з більшою собівартістю, але збільшити тиск на постачальників з меншою собівартістю.

Українська практика чи теорія аукціонів Українські покупці пояснювали свій підхід до розрахунку очікуваної вартості так: "Ми надсилаємо потенційним постачальникам запити на отримання пропозицій, потім беремо середнє значення і використовуємо це як очікувану вартість". Інший поширений метод — взяти ціну, за якою товар купили минулого року, і помножити її на індекс інфляції. В обох випадках мета покупця — поставити достатньо велику очікувану вартість, щоб зацікавити постачальників, але не настільки велику, щоб зацікавити контрольні органи. Підхід до розрахунку очікуваної вартості в теорії аукціонів, підрозділу теорії ігор, помітно відрізняється від прийнятого в українських публічних закупівлях. Згідно з цим підходом відправною точкою для розрахунку очікуваної вартості є альтернативна вартість закупівлі. Це вартість, за якою покупець може купити товар або послугу на ринку, якщо аукціон не відбудеться. За таким підходом результат аукціону приймається лише тоді, якщо він більш вигідний, ніж пропозиція на ринку за межами аукціону.

Висновки

Розрахунки показали, що завищення очікуваної вартості погіршує результат аукціону на ринках газу, паперу та яєць. Тобто і державні аудитори, і громадські активісти правильно переслідують покупців, які встановлюють захмарні очікувані вартості. Водночас питання, як розрахувати адекватну очікувану вартість, досі відкрите.

Вплив очікуваної ціни на ціну нульового раунду, зменшення ціни третього раунду порівняно з ціною нульового раунду (економію аукціону) та кількість учасників аукціону

Природний газ Папір А4 Курячі яйця При збільшені очікуваної ціни на 1% ціна нульового раунду в середньому збільшується на 0,3% збільшується на 0,3% збільшується на 0,5% економія аукціону в середньому не змінюється збільшується на 0,05 п. п. не змінюється середня кількість учасників не змінюється не змінюється не змінюється

Джерело: власні розрахунки на основі даних bipro.prozorro.org

Щоб наблизити очікувану вартість до значення середнього на ринку, покупець може покращити методи, які використовує. Наприклад, можна значно розширити перелік підприємств, яким розсилає запити про цінові пропозиції.

Якщо підприємство використовує метод індексації, можна розробити більш коректний індекс з урахуванням зміни ціни кожної складової собівартості товару чи послуги. Альтернативний підхід — використання даних, які стали доступними завдяки ProZorro, — цін нульового раунду з аналогічних аукціонів, проведених в минулому.

Річ у тім, що варіація цін нульового раунду значно менша за варіацію очікуваних цін. Так, на ринку газу стандартне відхилення ціни нульового раунду на 20% менше за стандартне відхилення очікуваної ціни. На ринках паперу та яєць стандартне відхилення ціни нульового раунду менше за очікувану ціну на 30% та 16% відповідно.

Різниця у варіації пояснюється двома факторами. Візьмімо для прикладу ринок газу.

По-перше, усі постачальники газу більш-менш однаково розуміють тонкощі ринку. Водночас, обізнаність покупців неоднорідна: крім газу, вони купують сотні інших товарів та послуг. До того ж, члени тендерних комітетів частини організацій часто не є професіоналами і виконують цю роботу "добровільно" і безплатно.

По-друге, цінові пропозиції, які покупці збирають у постачальників і на основі яких визначають очікувану вартість, часто завищені. Постачальники нерідко надсилають цінові пропозиції, значно вищі за ставки, які вони згодом роблять у нульовому раунді.

Це означає, що ціна нульового раунду значно менш суб'єктивна і ближча до ринкової ціни, ніж очікувана ціна. Тому середні ціни нульового раунду минулих аналогічних закупівель є хорошим орієнтиром для визначення очікуваної ціни.

Важливо також, що, будучи близькою до ринкової ціни, ціна нульового раунду все ж залишає певний простір для торгів.

На ринку газу під час першого-третього раундів аукціону ціна знижується на 1%, на ринку паперу — на 3%, на ринку яєць — на 7% порівняно з ціною нульового раунду. Цей показник значно ближчий до реальної економії, ніж співвідношення ціни третього раунду та очікуваної ціни, яке широко використовують та активно критикують.

Київська школа економіки планує невдовзі опублікувати інтерактивний інструмент (подібний до інструменту для пошуку додаткових угод в ProZorro), який дозволить стежити за динамікою цін нульового раунду та цін за результатом аукціону на ринках газу, дизпалива, бензину А-92, А-95, паперу А4, яєць та інших стандартних товарів.

Зміна середньої очікуваної ціни та середньої ціни нульового раунду

Джерело: власні розрахунки на основі даних bipro.prozorro.org

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