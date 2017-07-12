Бизнес на минном поле. Как предупредить приход силовиков

В последнее время сфера IT-бизнеса вызывает большой интерес у правоохранительных органов.

Статистические данные ГПУ четко указывают на увеличение количества уголовных правонарушений в сфере IT в полтора раза за последние два года.

Так, в 2015 году в ЕРДР была внесена информация о совершении 598 уголовных правонарушений, а в мае 2017 года таких нарушений в ГПУ уже числится 810.

С начала 2017 года в прессе регулярно появляется информация о проведении силовиками обысков в IT-компаниях — Dragon Capital, Wnet, "М", "Яндексе", Ideil.

Такие уголовные производства расследуются по статьям УК, не имеющим отношения к преступлениям в сфере IТ. Они относятся к вопросам разработки, реализации и использования ПО. В зону риска попадают компании, которые используют ПО. Такой "заход" силовиков используется все чаще.

Например, дело в отношении Dragon Capital расследуется в связи с тем, что представители специальных органов РФ, действуя по предварительному сговору с представителями созданных на территории Украины фирм "Смарт контрол" и "Инфобезпека лтд", незаконно продают и используют компьютеры, мобильные телефоны и программное обеспечение российского производства.

Все эти технические средства отнесены к категории специальных технических средств негласного получения информации. Хотя компания Dragon Capital не указана в фабуле уголовного дела, ее, вероятно, отнесли к категории фирм, которые незаконно используют программное обеспечение.

Таким образом, риски привлечения к уголовной ответственности Dragon Capital и других компаний, использующих спорное ПО, достаточно высоки. Подтверждение — обыски, проведенные правоохранительными органами, и изъятие серверов. Дойдет ли до предъявления подозрения руководителям компаний? Возможно.

Сегодняшние реалии обязывают бизнес быть готовым к обороне в любой момент. Практика показывает, что побеждает тот, кто хорошо подготовился и сделал домашнее задание задолго до прихода в офис "гостей".

Громкие заголовки в прессе о "наездах" силовиков на бизнес, обвинения правоохранителей в том, что они забирают документы, технику, серверы, печати и материальные средства, — это свидетельства того, что бизнес не готов к периоду турбулентности, в котором живет сегодняшняя Украина.

Мы часто даем комментарии бизнесу, перечисляем их ошибки, допущенные в момент проведения обысков, обучаем и фокусируем их внимание на том, что необходимо сделать для минимизации рисков в первую очередь.

Если у компании что-либо забрали, значит, она не была готова себя защитить.

Даже если ваша компания не получала никаких запросов от контролирующих органов, мы все равно рекомендуем постоянно мониторить Единый реестр судебных решений касательно ваших контрагентов и любые следственные действия, проводимые по отношению к ним.

Если по отношению к вашим контрагентам проводятся следственные действия, то вероятность прихода силовиков в вашу компанию очень высока. Многие риски можно вычленить еще на старте именно благодаря мониторингу.

Например, если бы компания Dragon Capital вела такой мониторинг, то она была бы готова к следственным действиям. Компания бы знала, что в конце 2016 года СБУ провело ряд обысков у разработчиков ПО, которым она пользовалась.

Кроме того, если вам приходит запрос контролирующего органа или определение суда о временном доступе к вещам или документам, это предвестник обыска — если вы, конечно, добровольно не выдали запрашиваемые документы.

Если компания выдала все добровольно, то обыск все равно скоро будет произведен, причем уже более "прицельный", с учетом полученной от компании информации. Так что к обыску все равно придется готовиться.

Часто защитников не допускают к начавшемуся обыску, поэтому бизнес должен быть готов дать отпор самостоятельно. На что нужно обратить внимание, если в процессе следственных действий защитник не был допущен?



1. На определение суда. Необходимо проверить удостоверения силовиков на соответствие фамилий, указанных в определении, соответствие адреса, корректность названия компании, срок действия определения суда.

Если все корректно, придется допустить силовиков или же будут силовой заход и дополнительные затраты. Если есть замечания, их необходимо отобразить в протоколе обыска, который составляют правоохранительные органы.



2. До начала следственных действий необходимо подать ходатайство об их фото- и видеофиксации. Это нужно обязательно указать в протоколе обыска.

Удовлетворение этого ходатайства обязательное, а его неудовлетворение поможет признать следственные действия незаконными, а доказательства, собранные в ходе такого обыска, — ненадлежащими. Для доказательной базы также могут пригодиться записи с камер, установленных внутри и снаружи здания.

Это самые простые меры, которые помогут бизнесу отстаивать свои интересы и привлекать к ответственности силовиков за нарушения. Это работает.