Все разделы
Укр / Рус
Чего ожидать от закона о валюте

Чего ожидать от закона о валюте

Нацбанк подготовил проект закона, который позволит компаниям и гражданам создавать и приобретать иностранные компании, покупать недвижимость за рубежом и хранить средства на счетах в зарубежных банках. В чем подвох?
Понедельник, 10 июля 2017, 11:09
Галина Мельник
юрист ЮФ "Ильяшев и партнеры"

Национальный банк обещает в ближайшее время выложить для публичного обсуждения законопроект о валюте.

Разработанный регулятором проект должен заменить устаревший декрет Кабмина "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и, возможно, закон "О порядке расчетов в иностранной валюте".

Ожидается, что законопроект отменит ряд одиозных ограничений в сфере валютного регулирования.

Как сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, в приоритете проекта — либерализация капитальных операций, то есть отмена лицензий на инвестирование за рубеж и на размещение средств на счетах в иностранных банках.

Проще говоря, ожидается, что благодаря закону о валюте украинские резиденты — компании и физлица — смогут создавать и покупать иностранные компании, покупать недвижимость за рубежом и хранить средства на счетах в зарубежных банках, не опасаясь нарушить требования о лицензировании подобных операций.

Механизм лицензирования как попытка контроля оттока капиталов за рубеж показал крайнюю неэффективность на практике. С учетом анонсируемых НБУ новаций закона о валюте можно уверенно говорить, что Украина стоит на пороге внедрения кардинально иных методов контроля валютных операций.

В свете глобальной тенденции усиления налоговой транспарентности обещанные либеральные положения нового закона о валюте — только одна сторона медали.

Либерализация движения капиталов невозможна без изменений в сфере налогообложения и внедрения принципов ВЕРS — разработанных мировым сообществом мер по предотвращению нечистоплотной налоговой оптимизации. Именно эти меры должны заменить устаревшие лицензионные ограничения НБУ.

Среди таких мер — требование о раскрытии бенефициарных собственников, налогообложение дохода, полученного физлицами от контролируемых иностранных компаний, автоматический обмен налоговой и финансовой информацией, ограничение возможностей недобросовестного использования налоговых льгот по конвенциям об избежании двойного налогообложения.

На практике все эти меры должны привести к тому, что Украина сможет обложить налогом все доходы, выводимые из Украины исключительно в целях налоговой минимизации, а также доходы, источник получения которых был искусственно перенесен в другие, как правило, низконалоговые, юрисдикции.

За счет публичного реестра бенефициаров, который вводится все в большем количестве стран, фискальные органы Украины получат возможность анализировать связанность лиц и выявлять попытки сокрытия доходов от контролируемых иностранных компаний.

Автоматический обмен налоговой и финансовой информацией позволит выявить активы на счетах граждан Украины в иностранных банках, а также потенциально облагаемые в Украине активы контролируемых иностранных компаний.

В этом ключе вполне прогнозируемым будет требование подтвердить источник происхождения средств, перечисляемых за рубеж, особенно в отношении физлиц. Такое требование есть и сейчас при получении физическими лицами лицензий НБУ на инвестирование за рубеж и размещение средств в иностранных банках.

Таким образом, произойдет замена валютного контроля, осуществляемого НБУ, на фискальный контроль, осуществляемый налоговыми органами.

То есть в фокусе контролирующих органов будет не столько движение средств, сколько их налогообложение в Украине. За границу будут выпускать активы, либо которые уже были обложены налогом в Украине, либо которые были официально заявлены для будущего налогообложения.

Из приведенного выше следует, что валютная либерализация до внедрения упомянутых мер фискального контроля приведет к несбалансированному оттоку капитала за рубеж. То есть отмена валютных ограничений и введение фискального контроля в идеале должны происходить одномоментно.

Примечательно, что, по утверждению НБУ, закон о валюте сохранит полномочия НБУ устанавливать специфические временные ограничения "в ручном режиме". Ныне такие ограничения предусмотрены постановлением НБУ №410 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины".

Именно это постановление вводит ограничения по выплате дивидендов нерезидентам, покупке инвалюты при прекращении нерезидентами инвестиционной деятельности в Украине, запрещает зачеты в ВЭД-операциях и досрочное погашение займов, полученных от нерезидентов.

Аналогичными постановлениями НБУ в свое время вводил обязательную продажу инвалютной выручки, сокращал сроки расчетов по ВЭД-контрактам, запрещал возврат иностранных инвестиций и вводил прочие временные ограничения.

С учетом стабильной, с 2014 года, практики НБУ по внедрению и повторяемому продлению приведенных выше ограничений можно ожидать довольно активное использование "ручного режима" и в дальнейшем, теперь уже на основании прямой нормы в законе о валюте.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
законодательство валюта НБУ
Материалы по теме
Какие квази-налоги платят украинцы. Пора прощаться 5 июля 2017, 16:00
Машины будущего: кто ответит за причиненный автопилотом вред 4 июля 2017, 16:00
Табу на слова "молоко" и "сыр" 30 июня 2017, 13:05
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте