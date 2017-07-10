Чего ожидать от закона о валюте

Национальный банк обещает в ближайшее время выложить для публичного обсуждения законопроект о валюте.

Разработанный регулятором проект должен заменить устаревший декрет Кабмина "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и, возможно, закон "О порядке расчетов в иностранной валюте".

Ожидается, что законопроект отменит ряд одиозных ограничений в сфере валютного регулирования.

Как сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, в приоритете проекта — либерализация капитальных операций, то есть отмена лицензий на инвестирование за рубеж и на размещение средств на счетах в иностранных банках.

Проще говоря, ожидается, что благодаря закону о валюте украинские резиденты — компании и физлица — смогут создавать и покупать иностранные компании, покупать недвижимость за рубежом и хранить средства на счетах в зарубежных банках, не опасаясь нарушить требования о лицензировании подобных операций.

Механизм лицензирования как попытка контроля оттока капиталов за рубеж показал крайнюю неэффективность на практике. С учетом анонсируемых НБУ новаций закона о валюте можно уверенно говорить, что Украина стоит на пороге внедрения кардинально иных методов контроля валютных операций.

В свете глобальной тенденции усиления налоговой транспарентности обещанные либеральные положения нового закона о валюте — только одна сторона медали.

Либерализация движения капиталов невозможна без изменений в сфере налогообложения и внедрения принципов ВЕРS — разработанных мировым сообществом мер по предотвращению нечистоплотной налоговой оптимизации. Именно эти меры должны заменить устаревшие лицензионные ограничения НБУ.

Среди таких мер — требование о раскрытии бенефициарных собственников, налогообложение дохода, полученного физлицами от контролируемых иностранных компаний, автоматический обмен налоговой и финансовой информацией, ограничение возможностей недобросовестного использования налоговых льгот по конвенциям об избежании двойного налогообложения.

На практике все эти меры должны привести к тому, что Украина сможет обложить налогом все доходы, выводимые из Украины исключительно в целях налоговой минимизации, а также доходы, источник получения которых был искусственно перенесен в другие, как правило, низконалоговые, юрисдикции.

За счет публичного реестра бенефициаров, который вводится все в большем количестве стран, фискальные органы Украины получат возможность анализировать связанность лиц и выявлять попытки сокрытия доходов от контролируемых иностранных компаний.

Автоматический обмен налоговой и финансовой информацией позволит выявить активы на счетах граждан Украины в иностранных банках, а также потенциально облагаемые в Украине активы контролируемых иностранных компаний.

В этом ключе вполне прогнозируемым будет требование подтвердить источник происхождения средств, перечисляемых за рубеж, особенно в отношении физлиц. Такое требование есть и сейчас при получении физическими лицами лицензий НБУ на инвестирование за рубеж и размещение средств в иностранных банках.

Таким образом, произойдет замена валютного контроля, осуществляемого НБУ, на фискальный контроль, осуществляемый налоговыми органами.

То есть в фокусе контролирующих органов будет не столько движение средств, сколько их налогообложение в Украине. За границу будут выпускать активы, либо которые уже были обложены налогом в Украине, либо которые были официально заявлены для будущего налогообложения.

Из приведенного выше следует, что валютная либерализация до внедрения упомянутых мер фискального контроля приведет к несбалансированному оттоку капитала за рубеж. То есть отмена валютных ограничений и введение фискального контроля в идеале должны происходить одномоментно.

Примечательно, что, по утверждению НБУ, закон о валюте сохранит полномочия НБУ устанавливать специфические временные ограничения "в ручном режиме". Ныне такие ограничения предусмотрены постановлением НБУ №410 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины".

Именно это постановление вводит ограничения по выплате дивидендов нерезидентам, покупке инвалюты при прекращении нерезидентами инвестиционной деятельности в Украине, запрещает зачеты в ВЭД-операциях и досрочное погашение займов, полученных от нерезидентов.

Аналогичными постановлениями НБУ в свое время вводил обязательную продажу инвалютной выручки, сокращал сроки расчетов по ВЭД-контрактам, запрещал возврат иностранных инвестиций и вводил прочие временные ограничения.

С учетом стабильной, с 2014 года, практики НБУ по внедрению и повторяемому продлению приведенных выше ограничений можно ожидать довольно активное использование "ручного режима" и в дальнейшем, теперь уже на основании прямой нормы в законе о валюте.