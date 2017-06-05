40% рабочего дня впустую. Как повысить продуктивность при удаленной работе

Есть мнение, что дистанционная работа проще. Но это далеко не всегда так, особенно, если не знать, на что следует, прежде всего, обращать внимание.

Интеллектуальная фулл-тайм работа уходит в облако. Софтверные компании создают виртуальные команды из лучших профессионалов для решения задач любой сложности. Что происходит с продуктивностью сотрудников?

Более десяти лет тому назад Microsoft провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что около 40% рабочей недели тратится впустую. Работники жалуются на шум коллег и оргтехники, неэффективные совещания и другие недостатки командного общения.

Внешние прерывания — главный бич офисного труда, и дистанционная работа помогает от них избавиться. Однако в данной области существуют и свои подводные камни, с которыми тоже нужно уметь справляться, чтобы стать максимально продуктивным.

1. Ликвидируйте утечки времени.

Около 80% работников признались во время исследования GetVoIP, что тратят рабочее время на личные дела. У каждого пятого эта доля достигает трёх часов в день. Главные направления потерь: разговоры по телефону или текстовые сообщения, интернет-серфинг, социальные сети.

Всё это актуально и для удалёнщиков. Я был сам удивлён, когда подсчитал, сколько времени провожу за чтением политических новостей. Улучшение рабочих привычек начинается с осознания того, сколько и на что вы тратите время, как бы философски это не звучало.

2. Проведите аудит цифрового инструментария.

Каждое приложение, веб-сайт и другие инструменты, которые вы применяете, нужно рассмотреть с точки зрения способности значительно улучшить вашу жизнь. Если инструмент обладает сущностной ценностью, продолжайте его использовать.

Однако существует масса ПО, создатели которого постарались эту ценность для вас изобрести. Скорее всего, оно просто крадет ваше время и внимание. Станьте адептом цифрового минимализма.

3. Стремитесь к глубокой работе.

Цифровой минимализм ценен не сам по себе, а как средство достижения большей вовлечённости. Умению сосредоточиться без отвлечения внимания на когнитивно ёмкие задачи посвящён бизнес-бестселлер Кэла Ньюпорта "Deep Work".

Ньюпорт называет состояние глубокой работы "суперсилой" в мире, перегруженном связями и информацией. Несомненно, ей овладели такие "супергерои" информационного века, как Марк Цукерберг, Стив Джобс, Адам Грант, Дж. К. Роулинг и прочие.

4. Не пытайтесь быть всё время на связи.

На первый взгляд, поддержание непрерывной коммуникации может показаться хорошим способом эффективного сотрудничества для команды из удалённых сотрудников.

Однако постоянное взаимодействие с другими людьми часто не даёт возможности концентрироваться даже на тактических задачах. У каждого члена команды должно быть время и возможность для сфокусированной глубокой работы (смотрите пункт 3).

5. Отделите своё рабочее пространство.

Если бы вы не жили своей работой, то не достигли бы уровня Chief Architect. Однако, если вы работаете из дома, необходимо строго обозначить область рабочего пространства.

Домашние животные, включённый телевизор, семейные дела могут отвлекать ваше внимание с не меньшим успехом, чем офисная возня. Начните с физических и временных границ. Они помогут сберечь от посягательств главное — ваше ментальное пространство.

6. Отделите своё рабочее время.

У работника, работающего удалённо, есть соблазн удлинить свой рабочий день для выполнения какого-нибудь сложного проекта.

Размывание границы между личной и профессиональной жизнью может сказаться на здоровье и внутренней уравновешенности и, как следствие, негативно повлиять на продуктивность.

Например, можно придумать ритуалы для начала и конца рабочего дня и строго их придерживайтесь.

7. Обязательно делайте перерывы.

Приближающийся дедлайн легко может заставить вас отменить кофе-брейк или короткую прогулку и на целый день приковать к столу. Для производительности, на самом деле такой режим губителен.

Даже в ходе часа интенсивной работы ум значительно теряет фокус, поэтому необходимо делать перерывы. Это может быть режим 52/17, то есть 52 мин. работы, 17 минут отдыха.

Это может быть старый добрый метод Pomodoro — работа отрезками по 25 мин. с 5-минутными перерывами и одним большим брейком после 4-х циклов. Неважно, какой формулой вы будете пользоваться. Главное, вовремя отдыхать.

8. Делайте перерывы правильно.

Не оставайтесь за столом, даже если это короткий перерыв. Если вы продолжаете смотреть в экран, отдых "не засчитывается".

Пребывание за столом помогает держать фокус? Как раз наоборот. Необходима хотя бы короткая физическая активность. Создатели проекта "Organizations in Motion" называют её "микро-всплесками".

Исследования, проведенные в офисах крупных компаний, доказывают, что даже 1-2 минуты простейших упражнений ведут к существенному повышению когнитивной активности.

Разумеется, это далеко не все методы. Но главное помнить, что, работая удалённо, вам придется управлять своей собственной повесткой дня и овладеть навыками самомотивации. Одного таланта мало. Нужно ещё уметь сделать его продуктивным.