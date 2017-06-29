Осторожно, рейдеры! 5 признаков, что на агрокомпанию готовится нападение

З середини 2015 року аграрний бізнес потерпає від рейдерських атак. Все частіше надходять новини з різних куточків країни про спробу захопити те чи інше фермерське господарство.

Одна з останніх сутичок сталася на Кіровоградщині напередодні, про що писала "Українська правда". Проте, це лише один з епізодів. За лічені дні будь-який фермер може втратити все: землю, техніку, врожай.

Сільське господарство практично загнане в глухий кут корумпованою системою, яку формують управління Мін'юсту, держреєстратори, правоохоронці та судді, і в якій кожен знає, що його "прикриють", тому ніхто не боїться відповідальності.

Утім, іноді бізнес може допомогти собі і сам. Наприклад, попередити напад.

Нижче наводимо 5 ознак того, що аграрному підприємству можуть загрожувати рейдерські атаки. Це симптоми, які можна побачити на етапі підготовки нападу, а значить, з високою долею ймовірності у такому разі можна буде уникнути неприємностей.

1. Активність набірників (чи "наборщиків") землі.

Звертайте увагу на активізацію їхньої діяльності, особливо, якщо не зрозуміло звідки вони прийшли і якщо поводяться занадто настирно.

Якщо це не люди сусіднього господарства, є привід занепокоїтися. Агітація за землю в селі йде постійно, але, якщо в ній починають брати участь якісь "ліві" люди, це значить, що є нездоровий інтерес до вашої землі.

2. Запити про підприємство чи його активи, що надходить або до підприємства, або до сільради.

Поясню на прикладі. В одну з сільрад в Одеській області приходить запит з районної Податкової Львівської області. Просять надати інформацію про кількість обробленої землі і якими культурами її було засаджено останні три роки помісячно. Це чітка ознака збору інформації.

Навряд чи хтось із агрономів сходу зможе згадати, що і де на його полях було посіяно в 2014 році, а сільська рада й поготів не має жодного відношення до тої кукурудзи чи соняшнику, це не її питання. Мета цього запиту – перевірка готовності сільради грати проти підприємства.

3. Неможливість перепідписати більше 20% договорів.

Якщо велика частина ваших договорів потребує перепідписання, зростає небезпека, що перепідписувати їх з вашими орендодавцями будете вже не ви. Реальна небезпека ­— якщо вам не вдається домовитися про переоформлення п’ятої частини чи більше ваших договорів.

4. Відсутність договорів емфітевзису.

Сьогодні 9 з 10 підприємств мають від 3% до 15% договорів емфітевзису (це різновид тривалого користування, як і оренда на 49 років, але може укладатися на довші строки).

Але якщо у вас їх немає, це значить, що люди не звертаються до вас щодо фактично продажу свого паю. Це означає, що люди підприємству не довіряють і не бачать в ньому джерело коштів. Це означає, що їм таку ідею хтось у вуха вклав.

5. Увага правоохоронних і податкових органів до підприємства.

Коли увага є, а співпраці немає, тобто існує недружнє ставлення з боку правоохоронців і податківців, вони можуть підігрувати рейдерам.

Якщо сільськогосподарський виробник спостерігає такі симптоми на своєму підприємстві, це привід занепокоїтися.

Але головне — не панікувати, адже вчасно виявлені ознаки можливого рейдерського нападу дають вам час підготуватися та уникнути його.

По-перше, намагаємося з’ясувати, хто готує напад. Це може бути, як сусіднє підприємство, так і абсолютно стороння компанія.

По-друге, звертаємося до державних реєстраторів, яким довіряємо, і з’ясовуємо, чи не відбувається якихось аномалій з нашими записами про майнові та корпоративні права.

У випадку виявлення змін, які ми самі для себе не можемо пояснити, звертаємося до поліції. При чому, якщо злочин стосується прав оренди, фальсифікації договорів, то для більшої ефективності заява повинна надійти не лише від підприємства, а й від орендарів, чиї договори підробили.