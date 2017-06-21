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О том, как НБУ отбирает хлеб у семей футболистов

О том, как НБУ отбирает хлеб у семей футболистов

Футболисты голодают. Многие из них вынуждены уезжать на заработки, чтобы прокормить свои семьи. Что поделать, жены-модели обычно очень прожорливые.
Среда, 21 июня 2017, 13:30
Сергей Фурса
инвестиционный банкир

Футболисты голодают. Многие из них вынуждены уезжать на заработки, чтобы прокормить свои семьи. Что поделать, жены-модели обычно очень прожорливые.

Динамо жалуется, что денег нет. Денег нет, потому что Приватбанк денег не дает. Не дает денег в кредит, кстати.

То есть, Динамо хочет платить зарплаты за счет кредитных денег от Приватбанка и очень возмущается, что банк денег не дает. Казалось бы, нелогичное возмущение. Равно как и не логичный подход к финансированию футбольного клуба за счет кредитных денег.

Ведь деньги, вложенные в зарплату футболистов Динамо Киев, вряд ли когда-то можно будет отбить. Это путь в один конец.

Возможно, руководство футбольного клуба тут же нашло бы ответ. Сказало бы, что ведь у них кредит выдается под залог депозита. Который и гарантирует возврат кредитных траншей. И вроде бы все было бы логичным. Если бы не одно но. Этот депозит существует теперь только в фантазии руководителей того самого футбольного клуба.

Потому как он был списан при национализации как средства связанных лиц. И сколько бы денег не заносили футбольные функционеры в суды разной инстанции в Украине, выносящие какие угодно решения, материализоваться этот депозит пока просто невозможно.

Хоть к этому уже и активно прокуратура подключалась. Которая борется за народное счастье. И очень, видать, хочет, чтобы народные деньги пошли на самую народную команду. Но пока воз и ныне там.

Все старания судов и прокуратуры не вернули деньги. И "бедные" футболисты, которым нечем кормить свои семьи, остаются без заработной платы за май. Хотя, вспоминая, как они играли в этот май, то может и справедливо остаются.

Но может и тут не правы те, кто списал депозит. Ведь где Суркисы, а где Коломойский и Ко. Близко, конечно. Но ведь недостаточно близко. И зачем списывать деньги чужих людей. Ограбили футбольный клуб. И по какому праву…

Но тут снова придется вспоминать историю с кредитной активностью Приватбанка. Тем более, намедни аудиторы отметили, что 99% кредитного портфеля банка имело признаки дефолта. И все признаки того, что кредиты этим дефолтерам выдавали "как своим".

И вот тут оказывается, что тот самый депозит, о котором так радеют футбольные боссы, появился в Приватбанке за счет средств, которые не чуждые этим функционерам люди получили в кредит в том самом Приватбанке.

Да что там чуждые. Кредит получили три жены Суркиса старшего (он не многоженец, они просто по очереди были женами и теперь, наверное, дружат) и одна младшего. Романтика.

Далее эти средства направились на солнечный Кипр (чувствуется женская рука), вернувшись уже депозитом в банк. И тот самый кредит, который потом перекредитовали в безымянном "Рога и копыта" и который так и остается висеть на балансе банка. И собственно формируя ту самую дырку, которую вынуждены были залатать деньгами налогоплательщиков.

И тогда выходит, что футболисты очень связанные лица. Другим такие бы кредиты не давали. Все ведь помнят, что происходило с "чужими" заемщиками Приватбанка, которые не возвращали долги?

В итоге, Динамо не может получить кредит под залог депозита, которого уже нет, потому что он был списан как средства связанных лиц, получивших средства от кредита в этом самом Приватбанке.

И теперь футбольные боссы говорят, что стыдно будет смотреть в глаза футбольных болельщиков тем людям, которые не дают забрать из Приватбанка честно заработанные. Что может погубить Динамо Киев, отправив его вслед замечательным Днепр и Металлист.

То ли собственники Динамо не знали, что нельзя держать все яйца в одной корзине. То ли очень удобный повод для шантажа. Во что более охотно верится.

Но вот ведь беда. Когда смотришь в глаза среднестатистическому человеку, то никогда не знаешь, болеет он за Динамо Киев или не болеет. И с большой вероятностью футбол ему вообще по барабану. Но вот он точно является налогоплательщиком Украины. А значит уже заплатил немало денег за спасение Приватбанка.

И вот как смотреть в глаза среднестатистическому налогоплательщику – этот вопрос должен мучать президента Динамо. Потому как он хочет, чтобы тот достал еще немного денег из своего кармана и отсыпал их на зарплаты доморощенных футбольных звезд.

И вопрос о том, как смотреть в глаза болельщикам Динамо, которые уже давно с ужасом смотрят на происходящее на футбольном поле. Но это уже философский вопрос.

И как-то подозрительно вовремя закончились деньги на зарплаты великим футболистам. Аккурат под 1 июля, когда бывшие собственники банка должны были внести залоги. Но не внесли.

И теперь, по идее, должен включится маховик по поиску их активов по всему миру. Что может сделать их жизнь крайне не комфортной. И дабы этого не случилось, они готовы на многое. И их очень порадовали бы протесты агрессивных футбольных фанатов под зданием НБУ.

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Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
НБУ авиация Приватбанк
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