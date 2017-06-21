Прощай, налог на прибыль! Чего ожидать от новой модели налогообложения

Идея радикального реформирования системы налога на прибыль была заложена в законе, который вносил "новогодние" изменения в Налоговый кодекс.

Пункт 5 заключительных положений этого акта обязал Кабмин до 1 июля 2017 года внести в парламент проект закона о внедрении налога на выведенный капитал.

Намерение внедрить этот налог с 1 января 2018 года неоднократно высказывали представители официальных ведомств.

Идея введения налога на выведенный капитал базируется на так называемой эстонской модели налогообложения прибыли.

В Эстонии отсутствует налог на прибыль. Налогом по ставке 20% облагается только распределение прибыли (выплата дивидендов) без дальнейшего обложения такой прибыли на уровне получателей дивидендов.

К распределению прибыли приравнивается получение дохода от прироста капитала, например, получение суммы свыше номинала доли при ликвидации эстонской компании, и в некоторых случаях — выплаты на офшорные компании.

До момента распределения прибыли налог не применяется, что позволяет реинвестировать накопленную прибыль без налоговых последствий.

Ожидается, что в украинской версии налог на выведенный капитал также будет применяться только к распределенной прибыли. Однако законодателю придется приравнять к налогооблагаемому распределению прибыли гораздо более широкий круг операций во избежание массовых злоупотреблений налоговыми льготами.

Вполне ожидаемо, что к таким операциям будут отнесены те, которые активно используются для минимизации налоговой нагрузки.

Это могут быть определенные виды выплат неплательщикам налога на выведенный капитал: плательщикам единого налога, неприбыльным организациям, некоторым нерезидентам, например, связанным с налогоплательщиком или зарегистрированным в низконалоговых юрисдикциях.

Какие же цели преследует законодатель в данном случае? Предположительно, основная цель внедрения налога на выведенный капитал заложена в названии закона, которым предусмотрено введение данного налога. Как следует из названия, закон направлен на улучшение инвестиционного климата в Украине.

Принцип взимания налога только в момент распределения прибыли упрощает ведение налогового учета, в первую очередь, за счет отсутствия необходимости подтверждать правомерность понесенных расходов и сформированных убытков.

Благодаря этому упрощается ведение учета для целей налогообложения, существенно сужается сфера налогового контроля и, соответственно, поле для потенциального конфликта между фискальными органами и налогоплательщиками.

Более того, налогоплательщик получает возможность решать, когда он готов уплатить налог — без необходимости делать это с определенной периодичностью.

Это дает ему свободу для маневра и стимулирует реинвестиции в украинскую экономику. В свою очередь, это должно стимулировать поступления в госбюджет от других налогов — НДС и налога с доходов физлиц, применяемого к зарплате.

Также новая система может стать следующим шагом к пресечению каналов сомнительной налоговой минимизации, теперь уже в сфере налога на прибыль, вслед за введением системы электронного администрирования НДС, которая покончила с "отмыванием" НДС.

Ожидается, что эти факторы должны благоприятно сказаться на инвестиционной привлекательности Украины в международном рейтинге Doing business.

К основным минусам внедрения налога на выведенный капитал можно отнести снижение поступлений от налога на прибыль в госбюджет как минимум на первых этапах внедрения системы. В долгосрочной перспективе ее эффективность спрогнозировать тяжело, особенно с учетом тяготения украинского бизнеса к поиску законодательных лазеек для непрозрачной налоговой оптимизации.

Также есть опасение, что с отменой налога на прибыль в классическом понимании Украина может снискать славу своеобразного офшора. Это вряд ли положительно скажется на ее международном имидже, особенно с учетом того, что Украина, в отличие от Эстонии, не является страной ОЭСР и не входит в ЕС.

Введение налога на выведенный капитал требует решения ряда вопросов: о судьбе убытков, накопленных налогоплательщиками до введения налога, о соотношении налога с налогом у источника и налогом с доходов физлиц в отношении распределенной прибыли, о целесообразности сохранения авансового взноса при выплате дивидендов, о периодичности подачи отчетности, о судьбе третьей группы единого налога, о порядке применения системы к неприбыльным организациям.

Очевидно, что для эффективной работы налога на выведенный капитал потребуется комплексное реформирование всей системы налогообложения Украины, а также совершенствование и либерализация валютного регулирования.