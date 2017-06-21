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Прощай, налог на прибыль! Чего ожидать от новой модели налогообложения

Прощай, налог на прибыль! Чего ожидать от новой модели налогообложения

С 1 января 2018 года в Украине планируется введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Как эта новация скажется на бизнесе и экономике?
Среда, 21 июня 2017, 09:00
Галина Мельник
юрист ЮФ "Ильяшев и партнеры"

Идея радикального реформирования системы налога на прибыль была заложена в законе, который вносил "новогодние" изменения в Налоговый кодекс.

Пункт 5 заключительных положений этого акта обязал Кабмин до 1 июля 2017 года внести в парламент проект закона о внедрении налога на выведенный капитал.

Намерение внедрить этот налог с 1 января 2018 года неоднократно высказывали представители официальных ведомств.

Идея введения налога на выведенный капитал базируется на так называемой эстонской модели налогообложения прибыли.

В Эстонии отсутствует налог на прибыль. Налогом по ставке 20% облагается только распределение прибыли (выплата дивидендов) без дальнейшего обложения такой прибыли на уровне получателей дивидендов.

К распределению прибыли приравнивается получение дохода от прироста капитала, например, получение суммы свыше номинала доли при ликвидации эстонской компании, и в некоторых случаях — выплаты на офшорные компании.

До момента распределения прибыли налог не применяется, что позволяет реинвестировать накопленную прибыль без налоговых последствий.

Ожидается, что в украинской версии налог на выведенный капитал также будет применяться только к распределенной прибыли. Однако законодателю придется приравнять к налогооблагаемому распределению прибыли гораздо более широкий круг операций во избежание массовых злоупотреблений налоговыми льготами.

Вполне ожидаемо, что к таким операциям будут отнесены те, которые активно используются для минимизации налоговой нагрузки.

Это могут быть определенные виды выплат неплательщикам налога на выведенный капитал: плательщикам единого налога, неприбыльным организациям, некоторым нерезидентам, например, связанным с налогоплательщиком или зарегистрированным в низконалоговых юрисдикциях.

Какие же цели преследует законодатель в данном случае? Предположительно, основная цель внедрения налога на выведенный капитал заложена в названии закона, которым предусмотрено введение данного налога. Как следует из названия, закон направлен на улучшение инвестиционного климата в Украине.

Принцип взимания налога только в момент распределения прибыли упрощает ведение налогового учета, в первую очередь, за счет отсутствия необходимости подтверждать правомерность понесенных расходов и сформированных убытков.

Благодаря этому упрощается ведение учета для целей налогообложения, существенно сужается сфера налогового контроля и, соответственно, поле для потенциального конфликта между фискальными органами и налогоплательщиками.

Более того, налогоплательщик получает возможность решать, когда он готов уплатить налог — без необходимости делать это с определенной периодичностью.

Это дает ему свободу для маневра и стимулирует реинвестиции в украинскую экономику. В свою очередь, это должно стимулировать поступления в госбюджет от других налогов — НДС и налога с доходов физлиц, применяемого к зарплате.

Также новая система может стать следующим шагом к пресечению каналов сомнительной налоговой минимизации, теперь уже в сфере налога на прибыль, вслед за введением системы электронного администрирования НДС, которая покончила с "отмыванием" НДС.

Ожидается, что эти факторы должны благоприятно сказаться на инвестиционной привлекательности Украины в международном рейтинге Doing business.

К основным минусам внедрения налога на выведенный капитал можно отнести снижение поступлений от налога на прибыль в госбюджет как минимум на первых этапах внедрения системы. В долгосрочной перспективе ее эффективность спрогнозировать тяжело, особенно с учетом тяготения украинского бизнеса к поиску законодательных лазеек для непрозрачной налоговой оптимизации.

Также есть опасение, что с отменой налога на прибыль в классическом понимании Украина может снискать славу своеобразного офшора. Это вряд ли положительно скажется на ее международном имидже, особенно с учетом того, что Украина, в отличие от Эстонии, не является страной ОЭСР и не входит в ЕС.

Введение налога на выведенный капитал требует решения ряда вопросов: о судьбе убытков, накопленных налогоплательщиками до введения налога, о соотношении налога с налогом у источника и налогом с доходов физлиц в отношении распределенной прибыли, о целесообразности сохранения авансового взноса при выплате дивидендов, о периодичности подачи отчетности, о судьбе третьей группы единого налога, о порядке применения системы к неприбыльным организациям.

Очевидно, что для эффективной работы налога на выведенный капитал потребуется комплексное реформирование всей системы налогообложения Украины, а также совершенствование и либерализация валютного регулирования.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
налоги законодательство правительство
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