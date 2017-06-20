Ложь и манипуляции, или О чем молчат телеканалы

Клубок проблем Луганского энергетического объединения начал запутываться еще в 2014 году, когда высокопоставленные чиновники решили обеспечивать квазиреспублики Донбасса бесплатными ресурсами: электроэнергией и водой.

Миллиарды искусственных долгов привели к коллапсу на предприятии, что вместе с масштабным социально-экономическим кризисом на фронтовой Луганщине угрожает тысячам жителей области и сотрудникам нашего предприятия.

В итоге перед врагом обнажается фронтовая часть страны и подрывается фундамент Конституции, которая обеспечивает право на справедливость.

В то время, как энергетическая стабильность области под угрозой, а разрушение энергосистемы уже началось, мы добились прекращения неоплачиваемых поставок электроэнергии неконтролируемой территории (НКТ) — через три года после первых таких просьб. Однако давление чиновников на компанию осталось.

Персонал теряет веру. Ремонт и модернизация сетей не проводятся. Долг в размере 5 млрд грн за "гуманитарные" поставки электричества и воды в отдельные районы Луганской области (ОРЛО) "навешивается" на ЛЭО.

При этом все чиновники взяли за правило игнорировать ЛЭО. Они проводят совещания по важным вопросам, влияющим на жизнь сотрудников компании, но без участия наших представителей. В результате ситуация только ухудшается. Сотрудники и профсоюз планируют акции протеста. Напряжение растет.

Нужны срочные меры

Чтобы спасти электроэнергетику Луганской области, необходимы срочные меры. Для нормализации ситуации нужно не так много. В первую очередь, целесообразно разделить лицензии на поставки электроэнергии для контролируемой и неконтролируемой частей Луганской области.

Это позволит юридически оставить долг 5 млрд грн на потребителях ОРЛО, а контролируемая часть Луганщины сможет развивать инфраструктуру в рамках Объединенной энергетической системы Украины. Ведь нормальная работа локальных электросетей Луганской области будет требовать обновления.

Также нужно решить вопрос долга НКТ за электроэнергию. Естественно, ЛЭО не является виновником образования этого долга. Наоборот, предприятие почти три года настаивало на необходимости ограничения перетока до уровня оплаты.

Не возлагая этот долг на граждан, будет правильно отнести его к последствиям форс-мажора, вызванного оккупацией и антитеррористической операцией, и требовать возврата этих средств в рамках минских переговоров.

Однако ЛЭО не может повлиять на чиновников. Мы обращались к СМИ, политикам и чиновникам, которые не скомпрометировали себя "луганофобией", но реакции нет. Надежда на решение опаснейшей проблемы все слабее.

Слабая надежда

15 июня головной офис ЛЭО в Старобельске посетила Мониторинговая миссия ООН по правам человека. Из бронированной белой Тойоты вышла невысокая хрупкая девушка Галина, которая побеседовала со мной о ситуации в ЛЭО, а затем посетила бывший детский оздоровительный лагерь "Энергетик".

В этом здании уже три года живут переселенцы из Луганской области, в том числе больше 90 работников ЛЭО. Никто из чиновников ни разу к ним не наведался. Главной темой моей беседы с Галиной была ситуация в ЛЭО: тяжелейший кризис на предприятии, вызванный бездеятельностью чиновников.

Казалось бы, поговорили — и все, ведь миссия ООН не может заставить государство следовать законам и международным обязательствам. Однако этот визит оставил после себя слабую надежду: а вдруг поможет? Возможно, мы сумеем разбить стену игнорирования и "фейков", которыми нас окружили.

"Фейки" от власти

Правда в том, что киевские чиновники заняли дискриминационную позицию по отношению к ЛЭО. Помимо дискриминации и бездеятельности, власти распространяют ложные месседжи, с помощью которых они манипулируют средствами массовой информации и обычными людьми.

Я развенчаю манипулятивные заявления спикеров министерств и в общем напомню ситуацию, в которой оказалось ЛЭО, став заложником желания государства обеспечивать квазиреспублики Донбасса бесплатными ресурсами.

"Потребители на НКТ не платили за электроэнергию всего два месяца".

В конце апреля 2017 года, на фоне горячей новости об отключении перетока электроэнергии в "ЛНР", чиновники озвучили тезис, что "потребители НКТ Луганской области не платили за электроэнергию два месяца".

Якобы после начала блокады потребители неконтролируемой территории прекратили платить за электроэнергию, в результате чего правительство запустило в ход приказ Минэнерго, который предусматривает прекращение либо ограничение поставок электроэнергии на НКТ до уровня оплаты.

То есть говорилось, что власть своевременно среагировала на неплатежи вражеской квазиреспублики и в ночь на 25 апреля отключила свет "ЛНР". Этот тезис ввел в заблуждение многие СМИ, но это ложь и манипуляция.

Потребители НКТ прекратили платить за электроэнергию еще в июле 2016 года, когда имущество ЛЭО захватили боевики и передали его так называемому "Нефтепродукту", который связывают с беглым младоолигархом Курченко.

Оплата и до этого была низкой: 15-20% от потребления. Этот факт подтверждают цифры. К примеру, по данным "Энергорынка", которые ЛЭО не может ни подтвердить, ни опровергнуть, за январь-июнь 2016 года на НКТ было поставлено электроэнергии на 825 млн грн, а за июль-декабрь — еще на 892 млн грн.

При этом потребители, которые находятся на НКТ, в 2016 году оплатили 237 млн грн, что составляет менее 14% от потребления. Причем эти деньги были собраны в первой половине года, когда ЛЭО еще могло работать на НКТ.

"Долги КТ и НКТ равны".

Неправда и то, что долги КТ Луганской области и НКТ примерно равны.

Спикеры, озвучивающие такую версию, руководствуются тем, что с мая 2015 года, когда вступило в силу постановление правительства, регулирующее рынок электроэнергии для НКТ, для КТ и НКТ предусмотрены два разных договора: основной договор и договор покупки перетоков соответственно.

Размеры долгов по этим двум договорам примерно равны — 2,6-2,7 млрд грн по каждому, но нужно обязательно учитывать, что к задолженности по основному договору были отнесены и долги, сформированные в так называемой "ЛНР" с 2014 года по май 2015 года, когда вступило в силу указанное постановление.

Также нужно учитывать, что в долги по основному договору отнесены долги предприятий, расположенных на НКТ Луганской области, но сформировавших свои долги перед ЛЭО до 2014 года. Например, постоянно проблемные предприятия ЖКХ или "Лугансквода" с ее огромной задолженностью.

Учитывая, что суммарный долг потребителей КТ и НКТ превышает 5,5 млрд грн, а подтвержденный долг КТ достигает 600 млн грн, получается около 5 млрд грн долгов потребителей, которые находятся на НКТ — за периоды до 2014 года, до мая 2015 года и после вступления в силу постановления правительства.

Поэтому совершенно некорректно утверждать о равенстве долгов подконтрольной и неподконтрольной частей области, особенно учитывая большее развитие промышленности на НКТ и, соответственно, большее энергопотребление.

"Независимое" телевидение

Мы пытались и пытаемся донести правду о ситуации в ЛЭО и Луганской области, о том, как Украина финансирует квазиреспублики, но нас в этом ограничивают.

Спасибо честным СМИ, телеканалам и журналистам, которые дают нам слово. Однако большинство населения до сих пор не знает о происходящем. Мы пытались достучаться до нескольких ведущих телеканалов, но неудачно.

Несколько телеканалов взяли у меня интервью, но сюжеты не вышли. На одном известном телеканале заявили, что они против отключения электроэнергии "ЛНР", что стало для нас шоком — даже не в плане субъективности этой позиции, а учитывая то, насколько патриотичным себя позиционирует данный телеканал.

Надеюсь, теперь волнение сотрудников этого канала улеглось: электроэнергию коллаборантам отключили, но они не пострадали, а стали получать ее из России.

Другой телеканал не смог выпустить сюжет без комментария министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Разумеется, министр не нашел времени и возможности, чтобы озвучить свою точку зрения на происходящее.

Были и другие истории. Ко многим телеканалам мы стучались, но вообще не достучались. Пытались найти выход через дружественные к ним ресурсы — также не помогло. Приглашали в гости в Старобельск — без ответа.

Чем это объяснить? Частичный ответ можно найти в нескольких комментариях именитых журналистов, полученных через личное общение. "В Кабмине нам объяснили, что в бесплатных поставках электроэнергии нет политики, а только гуманитарная составляющая". "Вы же частная компания, сами разберетесь".

Даже не знаю, что сказать. Какая такая гуманитарная составляющая для вражеских танкистов и артиллеристов, убивающих наших воинов, сыновей, отцов и братьев? За чей счет оплачивается эта "гуманитарная" помощь?

Насчет частной собственности — понятно, но почему частная компания должна уничтожаться посредством навешивания на нее долгов НКТ, возникших в результате желания государства поставлять коллаборантам ток и воду? Почему бы тогда государству не оплатить ЛЭО многомиллионные долги?

Кстати, телеканалам, которые также находятся в частной собственности, стоит помнить, что в такой ситуации может оказаться любое частное предприятие.

Тонкости дискриминации

Как уже стало понятно, в этом величайшем обмане украинцев задействованы чиновники самых высоких рангов. Именно они влияют на мировоззрение журналистов и способствуют дезориентации и запутыванию.

ЛЭО работает в украинском правовом поле, исполняя все законы, но это не мешает чиновникам обманывать людей, навешивая на ЛЭО ярлык компании, сотрудничающей с коллаборантами. Однако им ничего нам предъявить.

Наоборот — компания никогда не прогибалась под требования марионеток из "ЛНР", за что и поплатилась: в июле 2016 года ее первой захватили бандиты.

Это мы, а не государство и чиновники, три года требовали прекратить спонсирование терроризма посредством бесплатных поставок электроэнергии и воды коллаборантам, мечтающим уничтожить нашу родную Украину.

Я знаю, как больно моим сотрудникам, выехавшим из неподконтрольной территории и бросившим там дома, имущество, родителей, родственников, могилы родных. Как больно им слышать все эти голословные обвинения, призванные отвлечь внимание журналистов от проблем ЛЭО.

Мои сотрудники — патриоты Украины. Они достойны уважения государства, а не унижений и преследований, как это делал с нами более двух лет назад Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности.

Итогом всего этого беспредела являются коллапс на одном из важнейших предприятий фронтовой Луганской области, обнищание сотрудников, угроза национальной безопасности Украины. Наши люди заслуживают лучшего.