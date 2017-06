ЗСТ с Канадой: что тормозит возможности

Ратифікація угоди щодо зони вільної торгівлі з Канадою — це важливий етап на шляху відкриття доступу українських товарів на канадський ринок.

Ще є певні техніко-юридичні моменти, але найважливіший крок уже зроблено.

Проте не варто очікувати, що постачання українських товарів стрімко збільшиться вже у 2017 році.

Зараз товарообіг між Україною та Канадою надзвичайно низький. Попит канадців на наші товари з високою доданою вартістю необхідно стимулювати. Для їх просування слід відкрити представництва в країні, що потребує суттєвих видатків.

Крім того, треба фінансувати рекламні кампанії, а це теж чималі кошти. Однак іншого шляху нема — без цих витрат українські товари не матимуть попиту.

На жаль, українське законодавство не сприяє плідній роботі експортерів, навпаки — створює бар'єри. Це робить українські товари менш конкурентоспроможними, і це ще одна велика перепона для орієнтованого на експорт бізнесу. Можна сказати, що вона значною мірою нівелює переваги зони вільної торгівлі.

Яка ж динаміка українських експортних поставок в Канаду? За даними канадської статистики, за 2016 рік у цю країну було експортовано 64 товарні позиції на 33 млн дол. Так, це на 57% більше, ніж у 2015 році, проте це дуже малий обсяг.

На жаль, основа нашого експорту — сировина. Соєві боби на 20 млн дол — це 60% українського експорту до Канади. Ще 7 млн дол — концентрат яблучного соку.

Кабмін та НБУ повинні створити сприятливі умови для українських виробників, аби вони могли постачати свою продукцію на розвинені конкурентні ринки, в тому числі — на канадський. Бізнес чекає від держави таких кроків.



1. Скасування ліцензування інвестицій для створення представництв українських компаній за кордоном.



2. Створення більш ліберальних та стабільних умов для повернення валютної виручки. Нині це 180 днів — термін, що унеможливлює поставки товарів з відстрочкою платежу, а також під гарантії іноземних контрагентів.

Якщо говорити про канадський імпорт в Україну, то треба визнати, що товари made in Canada, враховуючи валютний курс, занадто дорогі для пересічного українця. Звичайно, це ускладнює поставки продукції з Канади до України.

Україні з метою збільшення товарообігу варто визначитися, скільки та яких товарів потребують канадські споживачі, який рівень якості їх може задовольнити.

За нашими оцінками, українські експортери мають гарні перспективи щодо постачання в Канаду трубної продукції, але тільки після відновлення попиту з боку нафтодобувної промисловості Канади. Перспективною щодо партнерства є сфера IT — нашим програмістам є що запропонувати канадським партнерам.

Цікава канадському бізнесу продукція вітчизняного АПК. Наші аграрні товари, з одного боку, досить якісні, з іншого — недорогі. Насамперед, мають попит мед, майонез, кетчупи, вершкове масло. Правда, не слід забувати, що Канада сама експортує аграрну продукцію на світовий ринок, тому потрібно шукати вільні ніші.

Модним трендом будь-якого ринку є органічна продукція і канадці тут не виняток. Вхід на місцевий ринок з продукцією молочної та м'ясної груп буде складним. Причина — високі вимоги до сертифікації продукції.

Порадив би українським бізнесменам шукати нетрадиційні ніші. Можу навести успішний приклад виробників хокейних ключок із Закарпаття, які досягли успіху у продажах цієї продукції на канадський ринок.

Гарні перспективи є у виробників запчастин. Прикладом можуть бути ситуативні поставки в Канаду шин компанією "Росава". Такі успіхи потрібно розвивати.

Отож, попри бар'єри, експорт українських товарів до Канади можна розвивати. З чого почати? Потрібно мати якісний товар, правильні стратегії та комунікації.

Центр підтримки експорту УСПП співпрацює з канадськими бізнес-асоціаціями Retail Сouncil of Canada, The Canadian Federation of Independent Business, Canadian Мanufacturers & Еxporters. Ми шукаємо товари, цікаві потенційним канадським партнерам, і закликаємо приєднуватися всіх охочих.