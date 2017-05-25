Водоканалы Бойко: "прачечная" для "инвесторов"

Двадцять років в Україні функціонує інститут концесії.

Як показує практика, у концесію найчастіше передають цілісні майнові комплекси локального рівня – водоканали і тепломережі. Рідше мова йде про дороги загального користування, морські порти, вугільні шахти чи інші об’єкти інфраструктури.

Загалом, концесія є успішною світовою практикою. Якщо говорити цифрами, то концесія розповсюджена в чотирьох десятках країн, включаючи США, Францію, Німеччину, Італію, Великобританію тощо. Ця форма державно-приватного партнерства використовується більше 100 років.

Згідно базового підходу до передачі в концесію об’єктів інфраструктури, вона відкриває можливості для реалізації інвестиційних проектів. Проведення таких взаємовигідних домовленостей розширює інвестиційні можливості держави або окремого міста, дозволяючи залучити додаткові кошти у розвиток відповідного об’єкта.

Це значно поліпшує довіру національних та іноземних інвесторів до країни. Проте в цьому випадку ми ведемо мову про кращі практики.

Рівень прозорості подібних взаємовідносин в Україні далекий від західних аналогів. "Українська" концесія перетворюється у типовий перерозподіл майна або юридично оформлений довготривалий вплив фінансово-політичних груп на "ресурс" та на політичний розклад у великих містах.

ЕП вже не раз згадувала, як передавались в концесію цілісні майнові комплекси на Київщині. По аналогії хотіли зробити в Херсоні, де лише чудом вдалося зберегти в підпорядкуванні представників громади водоканал. Але чимало інших міст передали свої водоканали і тепломережі в концесії.

Що ж так приваблює "інвесторів" взяти під контроль тотально збиткові підприємства, які дотуються з бюджету?

По-перше, концесія великих підприємств завжди має в основі можливість безпосереднього впливу на керівництво міста. Свого часу жителі 60-тисячного мікрорайону в Білій Церкві стали заручниками баталій між представниками двох політичних угрупувань, які не могли поділити між собою тепломережу. Тоді взимку за мінусової температури люди залишись без опалення.

По-друге, концесія дає змогу убезпечити себе юридичними запобіжниками і контролювати підприємство від 2 до 30 років. Як наслідок, цей контроль переростає в розпорядження колосальними фінансовими ресурсами, що надходять від споживачів відповідних послуг. Ці гроші згодом можна непрозоро розподіляти, надаючи перевагу афілійованим з "бенефіціарами" підприємствам.

По-третє, концесійний договір передбачає інвестиційні вкладення у об’єкт оперативного управління. Як наслідок, на інфраструктурні об’єкти можна витрачати не тільки власні кошти, як обіцяно на початку концесійних взаємовідносин, а взяти в борг у західних банківських установ.

Саме таким шляхом пішли засновники ТОВ "Білоцерківвода", що в 2012 році створили це підприємство задля отримання в концесію білоцерківського водоканалу.

Концесійна угода між Білоцерківською міськрадою і "Білоцерківвода"

Період, за який було проведено нарахування Нарахована сума концесійного платежу, грн. Сплачена сума, грн. ІІІ квартал 2013 р. (з урахуванням коригувань) 455 306,84 553 500,00 грн. IV квартал 2013 р. (з урахуванням коригувань) 455 306,84 553 500,00 грн. Разом за ІІІ і IV квартали 2013 р. (з урахуванням коригувань): 910 613,68 1 107 000,00 грн. І квартал 2014 р. (з урахуванням коригувань) 468 966,05 570 000,00 ІІ квартал 2014 р. 571 422,04 400 000,00 ІІІ квартал 2014 р. 594 850,34 468 852,11 IV квартал 2014 р. 639 464,12 639 464,12 Разом за 2014 р. 2 274 702,55 2 078 316,23 І квартал 2015 р. 655 784,21 655 784,21 ІІ квартал 2015 р. 767 267,53 767 267,53 ІІІ квартал 2015 р. 770 404,08 770 404,08 ІV квартал 2015 р. 781 027,95 781 027,95 Разом за 2015 р. 2 974 483,77 2 974 483,77 І квартал 2016 р. 792 743,37 792 743,37 ІІ квартал 2016 р. 858 269,39 971 070,25 ІІІ квартал 2016 р. 870 285,16 760 000,00 ІV квартал 2016 р. 1 070 639,83 1 070 000,00 Разом за 2016 р. 3 591 937,75 3 593 813,62 І квартал 2017 р. 1 112 394,78 1 115 000,00 Разом за 2017 р. 1 112 394,78 1 115 000,00 РАЗОМ за період 2013 – 2017 р.р. 10 864 132,53 10 868 613,62

Згодом, після перемоги афілійованих з бенефіціарами політиків на місцевих виборах 2015 року, підняли питання щодо отримання мільярдного кредиту на модернізацію водоканалу від однієї з європейських фінансових установ.

На останньому прикладі зосередимо свою увагу, адже ця непересічна подія сколихнула 210-тисячне місто.

Справа в тому, що з самого початку акцентувалося на погодженні європейців надати гроші. Проте, як згодом вдалося з’ясувати, "Білоцерківвода" на той час пройшла лише один етап. Попереду має бути ще кілька процедур з відбору учасників для кредитування з боку Європейського інвестиційного банку.

Мінрегіон про участь в програмі "Білоцерківводи"

Більше того, за період концесії 2013-2017 років "Білоцерківвода" сплатила у якості концесійних внесків майже 11 млн гривень.

При цьому через допорогові торги ледь не вдвічі менши період (2013-2015 роки) вони роздали афілійованим з "інвестором" компаніям – ТОВ "Інжинірінг Плюс", ТОВ "В2", ТОВ "Гіпохлорид" – ті самі майже 11 млн гривень.

До слова, вищезгадана інформація про розмір коштів, що були роздані по допороговим процедурам, отримана з офіційних звітів за 2013-2015 роки за підписом директора "Білоцерківводи" Ольги Бабій. Вона наразі є депутатом Київоблради від "Самопомочі", де очолює бюджетну комісію.

На офіційний запит щодо отримання копій звітів за 2016-2017 роки, Бабій відповіла, що ці дані не підпадають під дію Закону "Про доступ до публічної інформації".

Відповідь Бабій про "невтручання у господарську діяльність"

Іншими словами, директор концесіонера приховує "допороги", бо незручно показати, що гроші напряму "зливають" афілійованим компаніям.

Тепер деталізуємо зв’язок екс-нардепа Володимира Полочанінова із згаданими підприємствами, адже його причетність до "Білоцерківоди" вже важко оспорювати. Юрособу-власника "Білоцерківводи" — ЗНВКІФ "Титан" — очолює Олег Нікітін, що водночас входив до Правління Фонду "Рух молоді", який заснував Полочанінов.

Не забудемо і про три підприємства, на які "зливали" гроші протягом усього періоду концесії.

ТОВ "Інжинірінг Плюс" — був зареєстрований у офісному центрі родини Полочанінова, директором цього підприємства був "уповноважений" від екс-нардепа Дмитро Поліщук, що наразі очолює бюджетну комісію Білоцерківської міськради та працює в ТОВ "Білоцерківвода".

ТОВ "В2" — Володимир Полочанінов тривалий час був у цьому підприємстві заступником директора. Наразі це підприємство зареєстроване в офісній будівлі його родини.

ТОВ "Гіпохлорид" — зареєстроване в офісній будівлі родини Полочанінова, власником цього підприємства є ЗНВКІФ "Титан", що водночас є власником ТОВ "Білоцерківвода".

Як наслідок, цілком зрозуміло, що концесіонер, користуючись нормами чинного законодавства у сфері публічних закупівель, просто роздає по "допорогам" гроші.

Між тим, тарифи непомірно зросли за останній час. Якщо проаналізувати збільшення оплати споживачами за водопостачання-водовідведення з 2013 року, то це сума збільшилась шестикратно.

Безумовно, цьому є логічні пояснення стосовно збільшення оплати за електроенергію. Але чому з ростом ціни за послуги ніяким чином не було покращено якість води? Її сміливо можна називати технічною, що не може бути використаною, наприклад, для приготуванні їжі.

Для України концесія безумовно необхідна, адже в найближчому майбутньому держава не зможе віднайти коштів та управлінців для приведення до ладу цілого переліку важливих для економіки та громадян галузей.

Проте цей процес має бути прозорим, аполітичним та максимально ефективним.

"Розслідування проведене в рамках проекту Центру локального самоврядування "Без корупції" за фінансової підтримки програмної ініціативи "Демократична практика" міжнародного фонду "Відродження".