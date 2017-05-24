Как изменится владения автомобилем в ближайшие годы

Модель володіння автомобілями за сто років майже не змінилася.

Однак в міру того, як дороги стають більш завантаженими, природних ресурсів стає все менше, а зв'язки завдяки інтернету стають все тіснішими, настав час оптимізувати використання автомобілів.

Оскільки традиційні гравці автомобільної галузі і провідні технологічні компанії беруть участь у розробці майбутнього автомобілів, популярна точка зору полягає в тому, що через кілька років лише декілька гравців будуть володіти величезними автопарками безпілотних автомобілів, доступних за запитом для приватних осіб.

Це реалістично? Я не впевнений, що це так. Я вважаю, що люди як і раніше будуть мати потребу в особистому автомобілі, незалежно від того, керують вони ним чи ні, для зручності і комфорту, але також тому, що нові моделі володіння, засновані на спільному використанні, зроблять володіння автомобілем доступним.

Авто домінує на далеких відстанях

Ми все більше розуміємо, що володіння автомобілем має мало сенсу в містах. Якщо вам потрібно дістатися з точки А в точку Б найшвидшим і найдешевшим способом, тоді вам допоможе громадський транспорт. Він же позбавить вас витрат і клопоту щодо володіння автомобілем.

Однак для мільйонів людей, які живуть за межами міст або яким часто доводиться виїжджати з міста, це інша історія. Майже 80% поїздок на далекі відстані, 100-800 км, у Європі здійснюється на авто. Це часто доступніше і зручніше. До того ж, це дозволяє мандрівникам дістатися безпосередньо в потрібне місце.

Мій безпілотний автомобіль

Технології автономних транспортних засобів розвиваються, але вони не з'являться на дорогах вже завтра. Їх творці повинні подолати юридичні перешкоди і зробити вигідні ціни. Щоб існуючий парк автомобілів був повністю замінений, потрібен час.

Це означає, що автономні транспортні засоби стануть життєздатною альтернативою автомобіля через 10-15 років. За даними McKinsey, до 15% нових автомобілів можуть бути повністю автономними до 2030 року.

Це, звичайно, хороша новина для всіх. Менше втраченого часу на водіння, менше аварій через помилки людини — все це має сенс. Проте я не думаю, що це змінить наше бажання мати автомобіль. Навпаки. За винятком людей, які справді люблять кермувати, у більшості людей нема власного автомобіля.

Причина не в тому, що вони не хочуть кермувати. Люди володіють автомобілем, бо їм потрібне конкретне авто, яке відповідає їхнім потребам. Вони вважають це розширенням свого особистого простору — спеціальне дитяче крісло, яке водій ретельно вибирав зі своєю дружиною, тенісна ракетка в багажнику.

Автомобіль — це особистий простір, який люди люблять налаштовувати для своїх потреб і насолоджуватися ним абсолютно вільно.

Автомобіль як послуга

В останні роки ми стали свідками переходу від володіння до доступу до різних класів активів. Соціальний статус тепер визначається розумним доступом до речей, а не складністю володіння.

Минулого місяця ми оголосили про нове партнерство з провідною лізинговою компанією Європи ALD і Opel, щоб запропонувати найактивнішим користувачам BlaBlaCar ексклюзивний доступ до пакетів "автомобіль як послуга", в тому числі більш вигідні лізингові послуги, гарантійне та сервісне обслуговування.

Крім того, ми вивчаємо ідею пропозиції додаткових благ. За кожен місяць райшерингу користувачі отримують знижку на щомісячні лізингові послуги. Хоча ми тільки почали, легко уявити собі найближче майбутнє, коли загальне користування автомобілем зможе повністю профінансувати його оренду.

Авто загального користування

Швидкий перехід до безпілотних автомобілів, де авто доступні як послуги, що фінансуються завдяки спільному використанню, дозволить адаптувати машини до потреб користувачів. Вони зможуть ефективно використовувати свій час у дорозі.

Перспективи ще цікавіші, якщо автомобіль ніколи не залишається без діла, бо він може їхати самостійно. Підключений до мережі інтелектуальних автомобілів, він може забезпечувати пропускну здатність тоді, коли це необхідно, миттєво корегуючи коливання пасажиропотоку.

Майбутнє автомобілів багатообіцяюче. Вони стають більш пов'язаними, розумнішими, безпечнішими, більш екологічними. Вони можуть навіть перетворитися на простір для роботи, розваг або вільного часу.

Лиш одне не зміниться: завжди буде сенс скоротити їх вартість і з урбаністичної точки зору оптимізувати їх використання з метою уникнення заторів.

Це досить революційно, і революція починається сьогодні.

Оригінал публікації: Car ownership, revisited